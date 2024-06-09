Поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европейский парламент указывает на провал его политики, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что движение Макрона скорее следует назвать "Вырождение", так как оно ведёт Францию к деградации, с чем многие французы не согласны.

"Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы", — написал он

Сенатор также указал, что ставка французского президента на конфронтацию с Россией только лишила его поддержки избирателей.

Фото:kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 International license)