Поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европейский парламент указывает на провал его политики, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что движение Макрона скорее следует назвать "Вырождение", так как оно ведёт Францию к деградации, с чем многие французы не согласны.
"Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы", — написал он
Сенатор также указал, что ставка французского президента на конфронтацию с Россией только лишила его поддержки избирателей.
Фото:kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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