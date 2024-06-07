Предстоящая "дипломатическая встреча" по Украине в Швейцарии представляет собой "иллюзию", поскольку невозможно провести конструктивные переговоры в отсутствие одной из сторон конфликта, отметил на Петербургском международном экономическом форуме лидер ДНР Денис Пушилин в беседе с журналистами из РИА Новости.
Пушилин отметил, что планируемая конференция в Швейцарии, на которой будет обсуждаться ситуация в Украине, несет в себе множество проблем, так как одна из ключевых сторон конфликта не участвует в ней и назвал ее симулякром.
По его мнению, проведение подобных встреч без всех заинтересованных сторон приводит к бессмысленным результатам.
Следует отметить, что Швейцария примет 15-16 июня встречу по Украине в курортном городке Бюргеншток близ Люцерна, на которую подтвердили свое участие около 80 стран.
По словам пресс-секретаря российского посольства в Берне Владимира Хохлова, РФ не получила приглашения на саммит от Швейцарии, и Москва не собирается участвовать в нем. Он отметил, что предлагаемая организаторами идея встречи не соответствует интересам России и не учитывает сложившуюся ситуацию.
Запуск новой "формулы мира", игнорирующей позицию России, не приемлем для Москвы, так как она не учитывает интересы страны. Кремль подчеркнул, что поиск решения украинского конфликта без участия России лишен логики и перспектив.
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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