Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Делала всего 15 отжиманий в день — не ожидала таких перемен через месяц

Различные виды отжиманий укрепляют мышцы рук и груди — спортивные врачи

Отжимания — одно из самых универсальных упражнений для развития силы и тонуса верхней части тела. Оно не требует оборудования, но даёт впечатляющий результат: укрепляет грудные мышцы, плечи, руки и корпус. Добавив немного разнообразия, можно не только избежать скуки, но и задействовать мышцы, которые редко работают при стандартной технике. Ниже — пять эффективных вариаций, которые помогут улучшить результаты и сделать тренировки интереснее.

1. Отжимание "Человек-паук"

Эта техника не случайно получила такое название: при её выполнении тело напоминает движение супергероя, карабкающегося по стенам.
Во время опускания к полу подтяните одно колено к локтю — так вы активируете не только грудные и трицепсы, но и мышцы кора, а также сгибатели бедра. Упражнение не требует дополнительного инвентаря, но нагружает тело комплексно, улучшая координацию и гибкость.

2. Одноногие отжимания

Эта вариация делает классические отжимания заметно сложнее. Поднимите одну ногу над полом и держите её на весу, сохраняя корпус прямым. Такое положение усиливает нагрузку на мышцы живота и ягодицы, а руки работают активнее из-за изменения баланса. Если упражнение даётся тяжело, можно оставить колено опорной ноги на полу — это облегчит выполнение и позволит лучше контролировать движение.

3. Отжимание "Кузнечик"

В этом варианте к привычному движению добавляется боковой элемент. Когда опускаетесь вниз, заведите ногу под корпус и коснитесь коленом противоположного локтя. Упражнение требует отличной координации и гибкости, но развивает косые мышцы живота и повышает силу корпуса. Даже несколько повторений достаточно, чтобы почувствовать, как активно включается всё тело.

4. Отжимание с подтягиванием коленей на фитболе

Чтобы добавить динамики и вовлечь пресс, используйте фитбол. Упритесь руками в пол, поставьте ноги на мяч, выполните отжимание, а затем подтяните колени к груди. Такое сочетание укрепляет мышцы живота и плеч, тренирует баланс и стабилизацию. Начните с 10-15 повторов, постепенно увеличивая количество.

5. Классический вариант с акцентом на форму

Даже привычные отжимания способны удивить, если сделать их с правильной техникой. Следите, чтобы тело образовывало прямую линию, локти не расходились слишком широко, а пресс оставался напряжённым. Чтобы усложнить задачу, попробуйте менять темп: медленное опускание и быстрый подъём активируют мышцы по-новому.

Советы шаг за шагом

  • Разминайтесь перед тренировкой — вращайте плечами, делайте лёгкие наклоны и растяжку.

  • Начинайте с малого количества повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

  • Используйте спортивный коврик или нескользящее покрытие для безопасности.

  • Контролируйте дыхание: вдох при опускании, выдох при подъёме.

  • Для большей устойчивости можно надеть перчатки с антискользящим покрытием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прогиб в пояснице.
    Последствие: нагрузка смещается на спину, появляется риск травмы.
    Альтернатива: держите корпус в одной линии, напрягите мышцы пресса.

  • Ошибка: локти расходятся слишком широко.
    Последствие: снижается эффективность, возможен дискомфорт в плечах.
    Альтернатива: направляйте локти под углом около 45 градусов.

  • Ошибка: слишком быстрые повторения.
    Последствие: теряется техника, снижается результат.
    Альтернатива: замедлите движение, сосредоточьтесь на контроле.

А что если…

Если классические отжимания уже не вызывают трудностей, попробуйте добавить нестабильность: используйте фитбол, балансировочную подушку или перекладину. Можно чередовать разные виды отжиманий в одной тренировке, чтобы прорабатывать все группы мышц.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка без инвентаря;

  • развитие силы, выносливости и координации;

  • улучшение осанки и стабильности корпуса.

Минусы:

  • при неправильной технике возможны боли в плечах;

  • новичкам может быть сложно соблюдать равновесие;

  • требует регулярности для заметного эффекта.

FAQ

Как выбрать вид отжиманий для себя?
Начинающим подойдут классические и коленные отжимания, опытным — одноногие и "человек-паук".

Сколько стоит фитбол для домашних тренировок?
Хороший мяч можно купить от 800 до 2000 рублей, в зависимости от бренда и диаметра.

Что лучше: отжимания с колен или с опорой на фитбол?
Первый вариант проще и подходит новичкам, второй помогает развить баланс и силу кора.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания развивают только руки.
    Правда: упражнение задействует почти все мышцы корпуса, включая пресс и спину.
  • Миф: девушкам нельзя делать отжимания — мышцы станут "мужскими".
    Правда: умеренные тренировки придают рельеф и тонус, но не увеличивают массу.
  • Миф: чем больше повторов, тем лучше результат.
    Правда: важно качество выполнения, а не количество.

Три интересных факта

  1. В армии США отжимания — обязательная часть теста на физическую подготовку.

  2. Рекорд по числу отжиманий без перерыва превышает 10 000 повторов.

  3. Существуют более 50 официально признанных видов отжиманий.

Исторический контекст

Отжимания известны с древних времён. Их использовали в тренировках воины Египта и Греции. В XX веке упражнение стало обязательным элементом армейских и спортивных программ. Сегодня отжимания — универсальный инструмент фитнеса, доступный каждому.

