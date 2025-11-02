Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет отжимания
Девушка выполняет отжимания
Илья Мельников Опубликована сегодня в 2:10

Отжимания меняют тело быстрее, чем вы думаете: вот с чего начинается сила

Отжимания укрепляют мышцы всего тела — тренер Кертис Уильямс о правильной технике

Отжимания — базовое упражнение, которое остаётся актуальным для любого уровня подготовки. Оно укрепляет грудные мышцы, трицепсы, пресс и спину, помогает развить силу и выносливость без необходимости использовать оборудование. Главное — понимать технику и соблюдать правильную прогрессию.

Почему важно освоить правильную технику

Отжимания активируют почти все мышцы тела, если выполняются правильно. При этом именно техника определяет эффективность и безопасность упражнения. Кертис Уильямс, бывший игрок НФЛ и основатель студии Team Training C. A. M. P., отмечает, что отжимания полезны как новичкам, так и профессионалам, ведь позволяют укреплять весь корпус.

"Отжимания остаются эффективными для любого уровня подготовки", — подчеркнул тренер Кертис Уильямс.

Ключ к прогрессу — постепенность и контроль над движением. Даже если вы пока не можете выполнить классический вариант, есть простые способы укрепить тело и со временем перейти к полноценной форме.

С чего начать: техника и подготовка

Многие совершают ошибку, пытаясь сразу выполнять полные отжимания. Но лучшая стратегия — начать с базы.

1. Освойте движение с нуля

Попробуйте выполнять упражнение, начиная из положения лёжа на полу. Зафиксируйте ноги и напрягите мышцы живота, затем поднимайтесь, отталкиваясь руками. Это поможет развить осознание тела и улучшить стабильность корпуса. Если спина проваливается, переходите к облегчённому варианту.

2. Используйте модификации

Не стоит стесняться отжиманий с колен или от стены. Анджела Рейнольдс, менеджер по персональным тренировкам, объясняет:

"Лучше делать упрощённую версию, чем рисковать травмой", — добавила тренер Анджела Рейнольдс.

Постепенно увеличивайте сложность, когда почувствуете уверенность в движении.

Как улучшить технику

Правильное положение рук

Руки должны быть чуть шире плеч, большие пальцы — на уровне подмышек, локти направлены под углом 45 градусов. Узкие или слишком широкие отжимания могут снизить эффективность и вызвать дискомфорт в плечах.

Контроль корпуса

Не поднимайте таз вверх — это снижает нагрузку на пресс и увеличивает риск перегрузки плеч. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пят. Если бёдра провисают, втяните живот и напрягите мышцы кора.

Положение головы

Многие склоняют голову вниз, теряя нейтральное положение позвоночника. Сфокусируйте взгляд на одной точке перед собой и удерживайте её до конца подхода — это поможет сохранить правильную ось тела.

Качество важнее количества

Не стоит соревноваться в количестве повторений. Главное — точность. Кертис Уильямс подчёркивает, что пять правильных отжиманий принесут больше пользы, чем двадцать с нарушением техники. Неправильное выполнение создаёт мышечные дисбалансы и повышает риск травм.

Когда переходить к новым вариантам

Как только сможете выполнить 3 подхода по 12-15 классических отжиманий, можно попробовать усложнения:

  • отжимания с хлопком;

  • отжимания на наклонной или возвышенной поверхности;

  • отжимания с узкой постановкой рук (на трицепс);

  • асимметричные или одноручные варианты.

Главное — переходить к ним постепенно, сохраняя контроль и не жертвуя техникой.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разогрева плеч и запястий.

  2. Выполняйте отжимания перед зеркалом, чтобы контролировать осанку.

  3. Увеличивайте нагрузку раз в 1-2 недели.

  4. Следите за дыханием: выдох — при подъёме, вдох — при опускании.

  5. После тренировки делайте растяжку грудных мышц и предплечий.

Типичные ошибки и как их исправить

  • Ошибка: поднятый таз.
    Последствие: теряется нагрузка на пресс.
    Альтернатива: выполняйте упражнение у стены, концентрируясь на ровной линии тела.

  • Ошибка: провисание поясницы.
    Последствие: боль в спине.
    Альтернатива: укрепляйте пресс планками и "лодочкой".

  • Ошибка: разведение локтей в стороны.
    Последствие: травмы плеч.
    Альтернатива: держите локти под углом 45° к корпусу.

А что если нет силы даже для модификаций?

Если даже отжимания от стены кажутся сложными, начните с удержания планки. Это укрепит мышцы кора, рук и плеч, подготовив тело к динамическим движениям. Через пару недель можно будет попробовать лёгкие отжимания от высокой поверхности, например, кухонного стола.

Плюсы и минусы отжиманий

Плюсы:

  • укрепляют весь корпус;

  • не требуют инвентаря;

  • развивают выносливость;

  • подходят для домашних тренировок.

Минусы:

  • требуют правильной техники;

  • при плохом контроле корпуса возможна нагрузка на поясницу;

  • сложно прогрессировать без осознанности.

FAQ

Как часто делать отжимания?
Оптимально — 2-3 раза в неделю, с перерывом на восстановление.

Можно ли выполнять отжимания каждый день?
Да, но при лёгкой нагрузке и корректной технике. При мышечной боли делайте паузу.

Что лучше: отжимания или планка?
Оба упражнения эффективны. Планка укрепляет статическую силу, а отжимания развивают динамическую.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания — только для мужчин.
    Правда: упражнение универсально и одинаково полезно всем.

  • Миф: отжимания портят суставы.
    Правда: при правильной технике они, наоборот, укрепляют их.

  • Миф: чем больше повторений, тем лучше результат.
    Правда: эффективность определяется качеством, а не количеством.

Интересные факты

  1. В армейских тестах физподготовки отжимания — обязательный элемент.

  2. Рекорд по количеству отжиманий за час — более 3000.

  3. Отжимания активируют до 75% мускулатуры тела.

В итоге отжимания — одно из самых доступных и универсальных упражнений. Правильная техника и постепенное развитие позволят сделать их основой для сильного, подтянутого тела.

