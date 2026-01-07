Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка отжимается
Девушка отжимается
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 17:46

Отжимания выглядят простыми, но ломают даже сильных: ошибка, которая крадёт силу

Облегчённые отжимания помогли безопасно нарастить силу — фитнес-тренеры

Отжимания часто воспринимаются как простое упражнение "со школьных времён", но на практике именно они становятся серьёзным барьером для многих. За внешней доступностью скрывается сложная работа мышц, координация и контроль корпуса. Освоение правильной техники требует времени и грамотного подхода. Безопасные модификации позволяют выстроить этот путь постепенно, не перегружая тело. Об этом сообщает Shape.

Почему отжимания оказываются сложнее, чем кажутся

Классические отжимания — это не только работа рук и груди. В движении участвуют плечи, трицепсы, мышцы предплечий, а также пресс, поясница и ягодицы, отвечающие за стабильность корпуса. По сути, тело удерживается в положении высокой планки, а нагрузка распределяется сразу на несколько крупных мышечных групп, поэтому упражнение относят к числу тех, где отжимания укрепляют все группы мышц тела.

Согласно данным Journal of Strength and Conditioning Research, в верхней точке классического отжимания человек удерживает около 69% массы собственного тела, а в нижней фазе — до 75%. Для новичков это серьёзная нагрузка, особенно если мышцы корпуса и плечевого пояса ещё недостаточно развиты.

Именно поэтому попытка сразу выполнять отжимания в полной амплитуде часто приводит к нарушению техники, дискомфорту в плечах и запястьях и преждевременному отказу от тренировок.

Зачем нужны модификации и как они работают

Модифицированные варианты отжиманий сохраняют саму механику движения, но уменьшают сопротивление. Это позволяет развивать силу постепенно, не перегружая суставы и связки. На практике чаще всего используют два подхода: опору на колени или подъём рук на устойчивую поверхность.

Вариант с коленей снижает вес, который приходится поднимать, так как часть массы тела переносится на нижнюю часть корпуса. При этом ладони остаются на полу, а траектория движения остаётся близкой к классической. Такой формат помогает выстроить правильный паттерн движения и подготовить тело к более сложным версиям.

Отжимания с приподнятыми руками работают по принципу изменения угла наклона. Чем выше опора, тем меньше нагрузка на верхнюю часть тела. Это позволяет сохранить прямую линию корпуса и снизить давление на запястья, постепенно адаптируя мышцы к планке.

Как понять, с чего начинать

Подходящий уровень сложности подбирается индивидуально. Упражнение должно ощущаться как вызов, но не вызывать боли или чрезмерного напряжения. Если движение выполняется уверенно и без потери техники, нагрузку можно увеличивать.

Постепенный переход от стены к высокой опоре, затем к низкой и только после этого к полу снижает риск травм и помогает сформировать устойчивую силовую базу. Такой подход особенно важен для тех, кто раньше не занимался силовыми упражнениями.

Какие мышцы работают в облегчённых вариантах

Даже облегчённые отжимания задействуют те же мышечные группы, что и классическая версия. Работают грудные мышцы, передние дельтовидные, трицепсы, предплечья и мышцы кора. Разница заключается лишь в интенсивности нагрузки, а не в характере включения мышц.

Регулярная практика укрепляет плечевой пояс и корпус, что отражается на повседневной активности: становится легче подниматься с пола, переносить тяжёлые предметы и сохранять устойчивость тела в движении.

Как прийти к полноценным отжиманиям

Развитие силы — это процесс, требующий времени и последовательности. По данным European Journal of Applied Physiology, заметный прирост силы у новичков обычно происходит в течение 6-12 недель регулярных тренировок.

Практика показывает, что постепенный подход работает эффективнее резких попыток. Это подтверждает опыт участниц, которые смогли освоить полноценные армейские отжимания за восемь недель, начиная с облегчённых вариантов и постепенно увеличивая нагрузку.

Дополнительные упражнения на корпус и трицепсы могут ускорить адаптацию, но ключевым фактором остаётся регулярность и контроль техники.

Практическая польза модификаций

Модифицированные отжимания — это не "упрощение", а осознанный инструмент обучения. Они помогают сформировать правильную технику, снизить риск перегрузок и подготовить тело к полноценным силовым движениям.

Постепенно усложняя упражнения, можно не только научиться выполнять отжимания правильно, но и заложить основу для устойчивого физического развития без травм и срывов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утренняя пробежка улучшает сон, настроение и продуктивность — тренеры 05.01.2026 в 15:30
Будильник кажется врагом, но утренний бег включает режим, который не работает вечером

Утренний бег способен изменить ритм дня, улучшить концентрацию и самочувствие, а также дать спокойный старт без суеты и спешки.

Читать полностью » Гибкий подход к тренировкам снижает риск отказа от движения — эксперты 05.01.2026 в 7:23
Тело хочет двигаться, но вы ему мешаете: ошибки, из-за которых фитнес не приживается

Фитнес может быть не обязанностью, а поддержкой. Как выстроить устойчивые отношения с движением, слушать тело и сохранить баланс без давления и крайностей.

Читать полностью » Развитие выносливости повысило общий уровень энергии — Людмила Титова 04.01.2026 в 22:06
Выносливость решает больше, чем сила: скрытый предел, в который упирается даже сильное тело

Выносливость влияет на энергию, стрессоустойчивость и общее самочувствие. Простые виды активности и привычки помогают укрепить тело и сохранить ресурс.

Читать полностью » Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные 04.01.2026 в 14:12
Диван побеждает фитнес, а тело начинает сдавать позиции: приёмы для срочного перезапуска мотивации

Как вернуть интерес к тренировкам, если усталость берёт верх: работающие стратегии, научные данные и практичные советы для восстановления мотивации.

Читать полностью » Силовые тренировки со штангой и гантелями улучшили здоровье — фитнес-тренеры 04.01.2026 в 6:47
Гантели против штанги: неправильный выбор крадёт силу и рост мышц, даже если тренироваться упорно

Гантели и штанга остаются основой силовых тренировок, но дают разный эффект. Разбираемся, как выбрать снаряд под цели, опыт и формат занятий.

Читать полностью » Грамотное восстановление усилило эффект тренировок — Роберт Форстер 03.01.2026 в 21:02
Тренировка закончилась — начинается главное: 4 шага, без которых мышцы просто не растут

Боль после тренировок — не обязательная плата за прогресс. Эксперты объясняют, как восстановление, сон и питание помогают телу возвращаться в форму быстрее.

Читать полностью » Чрезмерные тренировки нарушили гормональный баланс — тренеры 03.01.2026 в 13:01
Час в зале — и организм идёт вразнос: как спорт незаметно сбивает гормональный баланс

Тренировки влияют на гормоны, восстановление и сон. Почему чрезмерные нагрузки и недосып могут мешать прогрессу и здоровью.

Читать полностью » Физическая активность усилила ощущение радости после нагрузки — учёные 03.01.2026 в 5:57
После зала накрывает счастье, но ненадолго — простой способ удержать эффект до вечера

Почему тренировки улучшают настроение и как сохранить этот эффект дольше: роль кардио, утренних занятий, психологии и среды.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Печка в машине замедляет прогрев двигателя — автоэксперт
Еда
Вилка ускоряет чистку овощей и снижает риск порезов — блогер Раз
Садоводство
Солома и торф защищают почву от замерзания и сохраняют влагу — агрономы
Красота и здоровье
Учёные восстановили древние вирусы герпеса, возраст которых более 2000 лет — Венский университет
Туризм
Цены на авиабилеты по России снижаются на 23–30 процентов — АТОР
Общество
В тепличных томатах выявляют опасные для урожая вирусы — Россельхознадзор
Дом
Интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу цвета — дизайнеры
Питомцы
Попугаи выбирают ведущую лапку в раннем возрасте — биологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet