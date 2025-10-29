Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:10

Программа, после которой сотня отжиманий становится разминкой

Методика Мастеров уличных тренировок для развития силы и контроля в отжиманиях

Хочешь научиться делать сто отжиманий за один подход — и не "для галочки", а действительно качественных, с ровной техникой и контролем каждого движения? Значит, ты по адресу. Эта программа рассчитана на тех, кто уже способен выполнить не меньше 50 повторений, но хочет выйти на новый уровень выносливости и силы. Методика проверена десятками спортсменов, и если следовать ей шаг за шагом, результат не заставит себя ждать.

"Если хочешь отжаться 100 раз за 1 подход, то за тренировку ты должен отжиматься 1000 раз", — сказали мастера уличных тренировок.

Неделя №1: знакомство с объёмом

Первая неделя закладывает основу. Придётся привыкнуть к большому количеству повторений и разнообразным видам отжиманий. Начинай с лёгкой разминки:
5 подходов по 30 отжиманий. Это поможет активировать мышцы груди, рук и плеч, подготовив тело к нагрузке.

Далее выполняется знаменитая схема "Обратный ход конём". Её суть — чередование разных типов отжиманий, чтобы проработать все участки грудных и трицепсов:

  • 10 отжиманий с ногами на возвышении

  • 10 классических отжиманий

  • 10 отжиманий с руками на опоре

  • 10 классических

  • 10 с ногами на возвышении

После каждого полного круга выполняются глубокие отжимания с паузами в нижней точке — это развивает контроль и статическую силу. Повтори трижды.

Следующий этап — "каскад" отжиманий на разноуровневых перекладинах. Начни с 5 повторений и увеличивай количество в каждом круге на 5. К четвёртому подходу ты выйдешь на 20 отжиманий. Такой формат улучшает координацию и скорость.

Завершает тренировку блок из 10 подходов по 5, затем по 10 отжиманий с короткими паузами. Итог первого дня — около 900-1000 повторений. После этого сделай подход на максимум, стараясь не останавливаться.

Неделя №2: закрепляем результат

На второй неделе начинается настоящая работа. Мышцы уже адаптировались, и теперь важно развивать контроль и устойчивость. Разминка выглядит просто: 10, 20, 30 и 40 отжиманий с отдыхом по 1-3 минуты между подходами.

После разогрева переходи к ключевому упражнению недели — динамико-статической лестнице:

  1. Сделай 1 отжимание, задержись в упоре на 1 секунду.

  2. Сделай 2 отжимания, задержись на 2 секунды.

  3. Продолжай до 10 и обратно вниз.

Главное условие — не вставать между подходами. Это развивает выносливость и ментальную стойкость.

Чтобы проработать грудные с полной амплитудой, используй низкую перекладину — она позволяет опускаться ниже уровня пола, не напрягая шею.

После этого выполни 50 классических повторений и переходи к блоку из 5 суперсетов:

  • 5 отжиманий от пола

  • 10 отжиманий на брусьях

  • 10 отжиманий от пола

  • 5 на брусьях

Без отдыха между подходами. Заверши тренировку 10 подходами глубоких отжиманий по 25 повторений. Общий объём — вторая тысяча движений.

Неделя №3: внимание к технике и трицепсу

На третьей неделе основной упор идёт на форму и работу верхней части груди. Начни с разминки по схеме: 10-15-20-25-20-15-10 повторений, отдыхая по минуте.

Затем выполни 5 подходов по 30 отжиманий с ногами на возвышении, делая паузы по 3 минуты. Такой формат усиливает нагрузку на верх груди и передние дельты.

Следующий блок — статическая пирамида. Начни с 10 отжиманий, после каждого подхода держи упор лёжа 10 секунд. Постепенно снижай количество повторов до одного, но сохраняй паузу. Это развивает терпение и контроль.

Далее — 50 отжиманий без отдыха и 4 подхода по 25 повторений от скамьи за спиной, чтобы укрепить трицепс. Заверши день десятью подходами по 10 повторений от шведской стенки, а затем — двумя подходами по 50 и одним на 45 повторений.

Неделя №4: финишный рывок

Последний этап — это проверка силы духа. Начни с лёгкой разминки: суперсет из 5 отжиманий от пола и 10 на брусьях, затем наоборот. Повтори несколько раз.

Далее выполняй комбинацию:
10 отжиманий — 10 секунд в нижней точке, затем снова 10 отжиманий — и снова пауза. Продолжай, пока можешь сохранять правильную технику.

После этого сделай 4 подхода по 25 "отжиманий для восстановления" и переходи к финальному комплексу:

  • 20 отжиманий с ногами на возвышении

  • 20 от пола

  • 20 от перекладины

  • 20 от пола

  • 20 с возвышением

Заключительный аккорд — каскад с перекладинами и 120 повторений в виде "алмазных" и широких отжиманий.

Теперь ты готов к контрольному тесту. После недельного отдыха проверь максимум — и будь уверен, сотня тебе по силам.

Советы шаг за шагом

  1. Тренируйся не чаще 1 раза в неделю, давая мышцам восстановиться.

  2. Обязательно делай разминку и растяжку после каждой тренировки.

  3. Пей достаточно воды и спи не меньше 7 часов — восстановление критически важно.

  4. Следи за техникой: корпус должен оставаться прямым, без прогиба.

  5. При желании добавляй лёгкие утяжелители — например, жилет или рюкзак.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять программу без разминки.
    Последствие: микротравмы и перетренированность.
    Альтернатива: лёгкая кардио-разминка и суставная гимнастика.

  • Ошибка: пренебрегать отдыхом между неделями.
    Последствие: снижение силы и потеря мотивации.
    Альтернатива: неделя пассивного восстановления.

  • Ошибка: отжиматься только одним способом.
    Последствие: застой в прогрессе.
    Альтернатива: чередовать типы отжиманий (широкие, узкие, на опоре).

А что если…

Если у тебя нет перекладин или брусьев, можно использовать мебель: диван, табурет, край кровати. При отсутствии возможности тренироваться на улице — подойдут книги или рюкзак для подъёма ног. Главное — регулярность и дисциплина.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • Простота выполнения — не нужны тренажёры.

  • Огромная нагрузка на выносливость и силу.

  • Быстрый прогресс при соблюдении режима.

Минусы:

  • Подходит только тем, кто уже имеет базовую физическую подготовку.

  • Высокий риск перетренированности без восстановления.

FAQ

Как часто выполнять тренировки?
Раз в неделю. Это даёт мышцам время на восстановление и рост силы.

Можно ли делать каждый день?
Нет. Суставы и мышцы не успеют восстановиться. Лучше придерживаться цикла.

Сколько времени занимает тренировка?
Около 1,5-2 часов, в зависимости от темпа и количества отдыхов.

Что делать, если не получается выполнить всё?
Раздели нагрузку на большее количество подходов. Главное — сохранять качество движений.

Какие мышцы работают больше всего?
Грудные, трицепсы, передние дельты и пресс.

Мифы и правда

  • Миф: за месяц можно накачать грудь, как у бодибилдера.
    Правда: программа развивает выносливость и форму, но без массы не даст огромных объёмов.

  • Миф: отжимания каждый день ускоряют прогресс.
    Правда: без восстановления мышцы не растут.

  • Миф: сотня отжиманий доступна каждому.
    Правда: это достижение требует подготовки и дисциплины.

3 интересных факта

  1. Рекорд по отжиманиям без перерыва — более 10 тысяч повторений.

  2. При отжимании работают свыше 200 мышц.

  3. Техника с паузой в нижней точке эффективнее обычных отжиманий на 30%.

Исторический контекст

Отжимания появились ещё в древней Индии как элемент подготовки воинов. Позже упражнение вошло в арсенал армейских тренировок по всему миру. Сегодня его используют спортсмены, гимнасты и даже бойцы спецназа как тест на физическую готовность.

