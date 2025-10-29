Программа, после которой сотня отжиманий становится разминкой
Хочешь научиться делать сто отжиманий за один подход — и не "для галочки", а действительно качественных, с ровной техникой и контролем каждого движения? Значит, ты по адресу. Эта программа рассчитана на тех, кто уже способен выполнить не меньше 50 повторений, но хочет выйти на новый уровень выносливости и силы. Методика проверена десятками спортсменов, и если следовать ей шаг за шагом, результат не заставит себя ждать.
"Если хочешь отжаться 100 раз за 1 подход, то за тренировку ты должен отжиматься 1000 раз", — сказали мастера уличных тренировок.
Неделя №1: знакомство с объёмом
Первая неделя закладывает основу. Придётся привыкнуть к большому количеству повторений и разнообразным видам отжиманий. Начинай с лёгкой разминки:
5 подходов по 30 отжиманий. Это поможет активировать мышцы груди, рук и плеч, подготовив тело к нагрузке.
Далее выполняется знаменитая схема "Обратный ход конём". Её суть — чередование разных типов отжиманий, чтобы проработать все участки грудных и трицепсов:
-
10 отжиманий с ногами на возвышении
-
10 классических отжиманий
-
10 отжиманий с руками на опоре
-
10 классических
-
10 с ногами на возвышении
После каждого полного круга выполняются глубокие отжимания с паузами в нижней точке — это развивает контроль и статическую силу. Повтори трижды.
Следующий этап — "каскад" отжиманий на разноуровневых перекладинах. Начни с 5 повторений и увеличивай количество в каждом круге на 5. К четвёртому подходу ты выйдешь на 20 отжиманий. Такой формат улучшает координацию и скорость.
Завершает тренировку блок из 10 подходов по 5, затем по 10 отжиманий с короткими паузами. Итог первого дня — около 900-1000 повторений. После этого сделай подход на максимум, стараясь не останавливаться.
Неделя №2: закрепляем результат
На второй неделе начинается настоящая работа. Мышцы уже адаптировались, и теперь важно развивать контроль и устойчивость. Разминка выглядит просто: 10, 20, 30 и 40 отжиманий с отдыхом по 1-3 минуты между подходами.
После разогрева переходи к ключевому упражнению недели — динамико-статической лестнице:
-
Сделай 1 отжимание, задержись в упоре на 1 секунду.
-
Сделай 2 отжимания, задержись на 2 секунды.
-
Продолжай до 10 и обратно вниз.
Главное условие — не вставать между подходами. Это развивает выносливость и ментальную стойкость.
Чтобы проработать грудные с полной амплитудой, используй низкую перекладину — она позволяет опускаться ниже уровня пола, не напрягая шею.
После этого выполни 50 классических повторений и переходи к блоку из 5 суперсетов:
-
5 отжиманий от пола
-
10 отжиманий на брусьях
-
10 отжиманий от пола
-
5 на брусьях
Без отдыха между подходами. Заверши тренировку 10 подходами глубоких отжиманий по 25 повторений. Общий объём — вторая тысяча движений.
Неделя №3: внимание к технике и трицепсу
На третьей неделе основной упор идёт на форму и работу верхней части груди. Начни с разминки по схеме: 10-15-20-25-20-15-10 повторений, отдыхая по минуте.
Затем выполни 5 подходов по 30 отжиманий с ногами на возвышении, делая паузы по 3 минуты. Такой формат усиливает нагрузку на верх груди и передние дельты.
Следующий блок — статическая пирамида. Начни с 10 отжиманий, после каждого подхода держи упор лёжа 10 секунд. Постепенно снижай количество повторов до одного, но сохраняй паузу. Это развивает терпение и контроль.
Далее — 50 отжиманий без отдыха и 4 подхода по 25 повторений от скамьи за спиной, чтобы укрепить трицепс. Заверши день десятью подходами по 10 повторений от шведской стенки, а затем — двумя подходами по 50 и одним на 45 повторений.
Неделя №4: финишный рывок
Последний этап — это проверка силы духа. Начни с лёгкой разминки: суперсет из 5 отжиманий от пола и 10 на брусьях, затем наоборот. Повтори несколько раз.
Далее выполняй комбинацию:
10 отжиманий — 10 секунд в нижней точке, затем снова 10 отжиманий — и снова пауза. Продолжай, пока можешь сохранять правильную технику.
После этого сделай 4 подхода по 25 "отжиманий для восстановления" и переходи к финальному комплексу:
-
20 отжиманий с ногами на возвышении
-
20 от пола
-
20 от перекладины
-
20 от пола
-
20 с возвышением
Заключительный аккорд — каскад с перекладинами и 120 повторений в виде "алмазных" и широких отжиманий.
Теперь ты готов к контрольному тесту. После недельного отдыха проверь максимум — и будь уверен, сотня тебе по силам.
Советы шаг за шагом
-
Тренируйся не чаще 1 раза в неделю, давая мышцам восстановиться.
-
Обязательно делай разминку и растяжку после каждой тренировки.
-
Пей достаточно воды и спи не меньше 7 часов — восстановление критически важно.
-
Следи за техникой: корпус должен оставаться прямым, без прогиба.
-
При желании добавляй лёгкие утяжелители — например, жилет или рюкзак.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: выполнять программу без разминки.
Последствие: микротравмы и перетренированность.
Альтернатива: лёгкая кардио-разминка и суставная гимнастика.
-
Ошибка: пренебрегать отдыхом между неделями.
Последствие: снижение силы и потеря мотивации.
Альтернатива: неделя пассивного восстановления.
-
Ошибка: отжиматься только одним способом.
Последствие: застой в прогрессе.
Альтернатива: чередовать типы отжиманий (широкие, узкие, на опоре).
А что если…
Если у тебя нет перекладин или брусьев, можно использовать мебель: диван, табурет, край кровати. При отсутствии возможности тренироваться на улице — подойдут книги или рюкзак для подъёма ног. Главное — регулярность и дисциплина.
Плюсы и минусы программы
Плюсы:
-
Простота выполнения — не нужны тренажёры.
-
Огромная нагрузка на выносливость и силу.
-
Быстрый прогресс при соблюдении режима.
Минусы:
-
Подходит только тем, кто уже имеет базовую физическую подготовку.
-
Высокий риск перетренированности без восстановления.
FAQ
Как часто выполнять тренировки?
Раз в неделю. Это даёт мышцам время на восстановление и рост силы.
Можно ли делать каждый день?
Нет. Суставы и мышцы не успеют восстановиться. Лучше придерживаться цикла.
Сколько времени занимает тренировка?
Около 1,5-2 часов, в зависимости от темпа и количества отдыхов.
Что делать, если не получается выполнить всё?
Раздели нагрузку на большее количество подходов. Главное — сохранять качество движений.
Какие мышцы работают больше всего?
Грудные, трицепсы, передние дельты и пресс.
Мифы и правда
-
Миф: за месяц можно накачать грудь, как у бодибилдера.
Правда: программа развивает выносливость и форму, но без массы не даст огромных объёмов.
-
Миф: отжимания каждый день ускоряют прогресс.
Правда: без восстановления мышцы не растут.
-
Миф: сотня отжиманий доступна каждому.
Правда: это достижение требует подготовки и дисциплины.
3 интересных факта
-
Рекорд по отжиманиям без перерыва — более 10 тысяч повторений.
-
При отжимании работают свыше 200 мышц.
-
Техника с паузой в нижней точке эффективнее обычных отжиманий на 30%.
Исторический контекст
Отжимания появились ещё в древней Индии как элемент подготовки воинов. Позже упражнение вошло в арсенал армейских тренировок по всему миру. Сегодня его используют спортсмены, гимнасты и даже бойцы спецназа как тест на физическую готовность.
