Поставил себе новую спину — какие ошибки при отжиманиях не давали мне прогрессировать
Отжимания — одно из самых базовых, но в то же время наиболее эффективных упражнений для укрепления корпуса и улучшения общей физической подготовки. В интервью Men Today Эндрю Джагим, директор по исследованиям в области спортивной медицины в клинике Мэйо, назвал отжимания самым недооцененным упражнением в фитнесе и рассказал о его многочисленных преимуществах.
Почему отжимания так полезны?
Отжимания активируют несколько крупных групп мышц, включая грудные, плечевые, трицепсы и мышцы кора. Регулярное выполнение отжиманий укрепляет корпус, улучшает осанку и повышает общую физическую подготовленность. Это упражнение помогает развить выносливость и силу верхней части тела, а также поддерживает стабильность плечевых суставов. Кроме того, отжимания способствуют укреплению мышц спины, что положительно влияет на осанку.
"Отжимания укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — отметил Эндрю Джагим.
Как правильно выполнять отжимания?
Правильная техника выполнения отжиманий критически важна для их эффективности и безопасности. По словам Джагима, важнейшими аспектами правильного выполнения являются:
-
Положение рук: Они должны быть чуть шире плеч, чтобы максимально активировать грудные мышцы.
-
Планка: Тело должно быть в прямой линии от макушки до пяток, без прогибов в пояснице.
-
Угол локтей: Локти должны быть под углом примерно 45 градусов, чтобы нагрузка равномерно распределялась.
-
Активный корпус: Важно включать мышцы кора и держать ягодицы в напряжении, чтобы избежать прогиба в спине.
Как начать?
Для тех, кто только начинает, Эндрю Джагим рекомендует начинать с более легких вариантов отжиманий, постепенно увеличивая сложность.
-
Отжимания от стены: Это самый простой вариант, который поможет начать развивать силу и освоить правильную технику.
-
Отжимания на скамье или коленях: После того как тело адаптируется, можно переходить к отжиманиям с опорой на скамью или коленях.
-
Отжимания с ногами на возвышении: Сложнее вариант, который задействует более глубокие мышечные группы.
-
Узкие отжимания на трицепс: Для увеличения нагрузки на трицепсы можно делать отжимания с узким хватом.
-
Отжимания с дополнительным весом: Для более опытных атлетов Джагим советует добавлять дополнительный вес, чтобы увеличить нагрузку.
Сравнение различных вариантов отжиманий
|Вариант отжиманий
|Сложность
|Преимущества
|Отжимания от стены
|Очень легкие
|Отлично подходят для новичков, для тренировки осанки
|Отжимания на скамье или коленях
|Легкие
|Позволяют укрепить грудные и плечевые мышцы, подходят для людей с ограниченной силой
|Отжимания с ногами на возвышении
|Средняя
|Более сложная нагрузка, активирует больше мышц кора
|Узкие отжимания на трицепс
|Сложные
|Акцент на трицепс, улучшение силы верхней части тела
|Отжимания с дополнительным весом
|Очень сложные
|Повышение интенсивности тренировки, отличное для продвинутых атлетов
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Пренебрежение правильной техникой.
-
Последствие: Перегрузка суставов, риск травм, недостаточный эффект от тренировки.
-
Альтернатива: Обратите внимание на технику выполнения, поддерживайте прямую линию тела и активный корпус.
-
-
Ошибка: Использование слишком сложных вариантов с самого начала.
-
Последствие: Невозможность выполнить упражнение, сниженная мотивация.
-
Альтернатива: Начинайте с отжиманий от стены или на коленях и постепенно переходите к более сложным вариантам.
-
-
Ошибка: Игнорирование разогрева перед тренировкой.
-
Последствие: Риск травм, недостаточная подготовленность мышц.
-
Альтернатива: Начинайте каждую тренировку с разминки для плеч, груди и кора.
-
Плюсы и минусы отжиманий
|Плюсы
|Минусы
|Простота выполнения
|Может быть сложно для новичков без подготовки
|Укрепляют несколько групп мышц сразу
|Могут быть сложными для людей с ограниченной силой в верхней части тела
|Улучшают осанку и стабильность спины
|Требуют правильной техники, чтобы избежать травм
|Можно выполнять в любом месте и без оборудования
|Могут быть недостаточно интенсивными для продвинутых атлетов
FAQ
Как начать делать отжимания, если я новичок?
Начните с отжиманий от стены или на коленях, постепенно улучшая технику и увеличивая сложность. Убедитесь, что тело остается в прямой линии, и включайте мышцы кора.
Как увеличить сложность отжиманий?
После того как вы освоите базовые отжимания, переходите к отжиманиям с ногами на возвышении или узким отжиманиям на трицепс. Для еще большей нагрузки можно использовать дополнительные веса.
Сколько отжиманий мне нужно делать для улучшения формы?
Для большинства людей 3-4 подхода по 10-15 повторений будут достаточно для укрепления мышц. С увеличением силы можно увеличивать количество повторений и подходов.
Мифы и правда об отжиманиях
Миф 1. Отжимания не дают серьезного результата.
Правда: Отжимания эффективно укрепляют мышцы корпуса, улучшают осанку и развивают выносливость.
Миф 2. Отжимания — это только для тренировки груди.
Правда: Отжимания также активно включают в работу плечи, трицепсы, мышцы кора и даже ягодицы.
Миф 3. Отжимания подходят только для мужчин.
Правда: Отжимания — это универсальное упражнение, которое подходит для всех, независимо от пола.
