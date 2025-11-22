Поставил себе новую спину — какие ошибки при отжиманиях не давали мне прогрессировать

Отжимания — одно из самых базовых, но в то же время наиболее эффективных упражнений для укрепления корпуса и улучшения общей физической подготовки. В интервью Men Today Эндрю Джагим, директор по исследованиям в области спортивной медицины в клинике Мэйо, назвал отжимания самым недооцененным упражнением в фитнесе и рассказал о его многочисленных преимуществах.

Почему отжимания так полезны?

Отжимания активируют несколько крупных групп мышц, включая грудные, плечевые, трицепсы и мышцы кора. Регулярное выполнение отжиманий укрепляет корпус, улучшает осанку и повышает общую физическую подготовленность. Это упражнение помогает развить выносливость и силу верхней части тела, а также поддерживает стабильность плечевых суставов. Кроме того, отжимания способствуют укреплению мышц спины, что положительно влияет на осанку.

"Отжимания укрепляют корпус, улучшают осанку и общую физическую подготовку", — отметил Эндрю Джагим.

Как правильно выполнять отжимания?

Правильная техника выполнения отжиманий критически важна для их эффективности и безопасности. По словам Джагима, важнейшими аспектами правильного выполнения являются:

Положение рук: Они должны быть чуть шире плеч, чтобы максимально активировать грудные мышцы. Планка: Тело должно быть в прямой линии от макушки до пяток, без прогибов в пояснице. Угол локтей: Локти должны быть под углом примерно 45 градусов, чтобы нагрузка равномерно распределялась. Активный корпус: Важно включать мышцы кора и держать ягодицы в напряжении, чтобы избежать прогиба в спине.

Как начать?

Для тех, кто только начинает, Эндрю Джагим рекомендует начинать с более легких вариантов отжиманий, постепенно увеличивая сложность.

Отжимания от стены: Это самый простой вариант, который поможет начать развивать силу и освоить правильную технику. Отжимания на скамье или коленях: После того как тело адаптируется, можно переходить к отжиманиям с опорой на скамью или коленях. Отжимания с ногами на возвышении: Сложнее вариант, который задействует более глубокие мышечные группы. Узкие отжимания на трицепс: Для увеличения нагрузки на трицепсы можно делать отжимания с узким хватом. Отжимания с дополнительным весом: Для более опытных атлетов Джагим советует добавлять дополнительный вес, чтобы увеличить нагрузку.

Сравнение различных вариантов отжиманий

Вариант отжиманий Сложность Преимущества Отжимания от стены Очень легкие Отлично подходят для новичков, для тренировки осанки Отжимания на скамье или коленях Легкие Позволяют укрепить грудные и плечевые мышцы, подходят для людей с ограниченной силой Отжимания с ногами на возвышении Средняя Более сложная нагрузка, активирует больше мышц кора Узкие отжимания на трицепс Сложные Акцент на трицепс, улучшение силы верхней части тела Отжимания с дополнительным весом Очень сложные Повышение интенсивности тренировки, отличное для продвинутых атлетов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пренебрежение правильной техникой. Последствие: Перегрузка суставов, риск травм, недостаточный эффект от тренировки.

Альтернатива: Обратите внимание на технику выполнения, поддерживайте прямую линию тела и активный корпус. Ошибка: Использование слишком сложных вариантов с самого начала. Последствие: Невозможность выполнить упражнение, сниженная мотивация.

Альтернатива: Начинайте с отжиманий от стены или на коленях и постепенно переходите к более сложным вариантам. Ошибка: Игнорирование разогрева перед тренировкой. Последствие: Риск травм, недостаточная подготовленность мышц.

Альтернатива: Начинайте каждую тренировку с разминки для плеч, груди и кора.

Плюсы и минусы отжиманий

Плюсы Минусы Простота выполнения Может быть сложно для новичков без подготовки Укрепляют несколько групп мышц сразу Могут быть сложными для людей с ограниченной силой в верхней части тела Улучшают осанку и стабильность спины Требуют правильной техники, чтобы избежать травм Можно выполнять в любом месте и без оборудования Могут быть недостаточно интенсивными для продвинутых атлетов

FAQ

Как начать делать отжимания, если я новичок?

Начните с отжиманий от стены или на коленях, постепенно улучшая технику и увеличивая сложность. Убедитесь, что тело остается в прямой линии, и включайте мышцы кора.

Как увеличить сложность отжиманий?

После того как вы освоите базовые отжимания, переходите к отжиманиям с ногами на возвышении или узким отжиманиям на трицепс. Для еще большей нагрузки можно использовать дополнительные веса.

Сколько отжиманий мне нужно делать для улучшения формы?

Для большинства людей 3-4 подхода по 10-15 повторений будут достаточно для укрепления мышц. С увеличением силы можно увеличивать количество повторений и подходов.

Мифы и правда об отжиманиях

Миф 1. Отжимания не дают серьезного результата.

Правда: Отжимания эффективно укрепляют мышцы корпуса, улучшают осанку и развивают выносливость.

Миф 2. Отжимания — это только для тренировки груди.

Правда: Отжимания также активно включают в работу плечи, трицепсы, мышцы кора и даже ягодицы.

Миф 3. Отжимания подходят только для мужчин.

Правда: Отжимания — это универсальное упражнение, которое подходит для всех, независимо от пола.