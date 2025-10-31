Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Хотите больше сил? Секрет идеальных тренировок раскрыт: день push, день pull!

План тренировки по системе push-pull: отжимания, подтягивания и приседания с гантелями

Когда в спортивном зале кто-то упоминает "пуш-день" или "пул-день", это не означает, что человек приложил больше усилий, чем обычно. Эти тренировки основываются на двух движениях: толкающем (push) и тянущем (pull). Пуш-день включает в себя такие упражнения, как отжимания или приседания, когда вес отводится от тела, в то время как пул-день включает упражнения на подтягивание или сгибание, когда нагрузка движется в сторону тела. Эти базовые движения присутствуют в повседневной жизни и важны для общего физического состояния.

Преимущества подхода push-pull

Что такого в тренировании по принципу "пуш" и "пул"? Этот метод помогает избежать перетренированности одних мышц и проработать противоположные группы. При таких тренировках мышцы отдыхают в перерывах между подходами: в один день вы тренируете одни группы, а в другой — противоположные. Это позволяет ускорить восстановление и минимизировать риски перенапряжения.

"Чередование дней с упражнениями на отталкивание и тягу позволяет мышцам отдыхать и восстанавливаться, так как вы работаете с разными группами", — поясняет Кристин Торде, тренер по силовым тренировкам в Body Space Fitness. Это дает возможность разнообразить тренировки и снизить нагрузку на суставы.

Как разделить дни тренировок

Можно применять различные схемы для построения тренировочного плана, которые подходят для разных целей. Например, можно чередовать дни "пуш" и "пул" для верхней и нижней части тела, либо выполнить общую тренировку на все тело за один день.

Вот несколько популярных вариантов:

  1. Верх/низ: тренировка верхней части тела в день "пуш" и нижней — в день "пул".

  2. Общее тело: тренировки "пуш" и "пул" в один день, где прорабатываются все мышцы.

  3. Пуш/пул/ноги: классический вариант, когда один день посвящен верхнему телу с упражнениями на отталкивание, другой — на подтягивание, а третий день — ногам.

Такой подход позволяет работать над каждой группой мышц без перегрузки, что дает возможность избежать травм и добиться лучших результатов.

Пример тренировки на день "пуш"

Для тренировки дня "пуш" вам понадобятся средние гантели. Вот список упражнений, которые можно использовать для такого дня:

  1. Жим лежа
    Лягте на скамью, удерживая гантели в руках. Прессируйте гантели вверх, затем медленно возвращайте их в исходное положение, не давая локтям полностью разгибаться. Выполните 10-12 повторений.

  2. Отжимания с гантелями
    Встаньте в положение для отжиманий с гантелями в руках. Опускайтесь вниз и выжимайте вверх, сохраняя тело прямым. 10-12 повторений.

  3. Жим плечами
    С гантелями в руках встаньте прямо. Поднимайте гантели от уровня плеч до полного выпрямления рук. Повторите 10-12 раз.

  4. Приседания с гантелями
    Держите гантели перед собой, выполните приседания, следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. 10-12 повторений.

Пример тренировки на день "пул"

День "пул" предполагает работу с тяговыми упражнениями, где важна нагрузка на спину и бицепсы. Для тренировки понадобится пара гантелей и резинка:

  1. Подтягивание гантелей на бицепс
    Согните локти и поднимайте гантели, контролируя движение, затем возвращайте руки в исходное положение. Выполните 10-12 повторений.

  2. Тяга в наклоне
    Возьмите гантели, наклонитесь вперед, удерживая спину прямо. Подтяните гантели к животу, сжимая лопатки. 10-12 повторений.

  3. Обратный флайс
    Встаньте, слегка согнув колени, наклонитесь вперед. Разводите руки с гантелями в стороны, удерживая локти слегка согнутыми. Повторите 10-12 раз.

  4. Становая тяга с гантелями
    Стоя, держите гантели перед собой. Согните колени и наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой, затем поднимитесь. 10-12 повторений.

Как создать индивидуальный тренировочный план

Важно помнить, что каждый человек имеет свои особенности и потребности в тренировках. Если вы хотите адаптировать план под себя, изменяйте интенсивность и подходы в зависимости от уровня подготовки. Начинайте с легких весов и постепенно увеличивайте нагрузку. Не забывайте о разминке перед основной частью тренировки — это поможет избежать травм и подготовит мышцы.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как выбрать упражнения для тренировки?
    Определитесь с целями: хотите развивать силу, выносливость или массу? В зависимости от этого подбирайте интенсивность и количество повторений.

  2. Сколько времени должно пройти между днями "пуш" и "пул"?
    Лучше всего дать мышцам восстановиться хотя бы один день между тренировками, чтобы избежать перетренированности.

  3. Какую роль играет разминка?
    Разминка помогает разогреть мышцы и суставы, улучшая гибкость и предотвращая травмы, особенно при работе с тяжелыми весами.

Мифы и правда о тренировках push-pull

Миф 1: день "пуш" — это только для грудных и плечевых мышц.
Правда: на самом деле, в упражнениях push также работают ноги и кора, так что тренировка на отталкивание — это не только для верхней части тела.

Миф 2: день "пул" — это исключительно для спины.
Правда: хотя день "пул" направлен на работу спины, в таких упражнениях активно задействованы и бицепсы, и задняя поверхность ног.

Тренировки по системе push-pull — это эффективный способ чередовать нагрузки, позволяя мышцам отдыхать и восстанавливаться между упражнениями. Этот метод помогает достигать лучших результатов, не перегружая организм. Главное — слушать свое тело, избегать перегрузок и постепенно увеличивать интенсивность тренировок.

