Кошки разговаривают с нами тише, чем мы думаем: учёные раскрыли тайный язык питомцев

Мир кошек хранит больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Их характерные звуки — не просто выражение эмоций, а особый язык, в котором каждый оттенок имеет значение. Исследователи обнаружили, что мурлыканье — это не просто знак удовольствия, а нечто большее, чем обыкновенное мяуканье. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Уникальный звуковой "паспорт" кошек

Оказывается, мурлыканье каждой кошки имеет индивидуальные особенности, которые можно считать своеобразным "акустическим отпечатком". Учёные из Германии и Италии провели анализ записей кошачьих звуков, хранящихся в Берлинском музее естественной истории, и выяснили, что для человеческого уха они звучат почти одинаково, однако в действительности каждая кошка издаёт уникальные колебания звука. Мяуканье, напротив, оказалось менее индивидуальным, хотя и разнообразным в пределах одной особи.

По словам исследователей, именно мяуканье стало инструментом адаптации кошек к жизни рядом с человеком. Благодаря ему питомцы научились выражать свои потребности и быстро получать желаемое — еду, внимание или помощь. Мурлыканье же несёт более глубокий смысл, формируя эмоциональную связь между животным и человеком.

Как развивалась кошачья коммуникация

Учёные объясняют, что в процессе одомашнивания кошки выработали гибкую систему звуков. Жизнь рядом с людьми, обладающими разными привычками и эмоциональной реакцией, способствовала развитию универсального мяуканья, способного "подстраиваться" под поведение хозяина. Именно поэтому современные кошки могут издавать десятки вариаций одного и того же звука. Похожий вывод был сделан в исследовании о том, что кошки усиливают мяуканье для привлечения внимания.

"Жизнь с людьми, которые сильно различаются по распорядку дня, ожиданиям и реакциям, вероятно, благоприятствовала кошкам, способным гибко адаптировать свое мяуканье", — говорится в пресс-релизе исследовательской группы.

Эти выводы подтверждают и наблюдения за дикими видами: их звуки гораздо однообразнее, что указывает на меньшую социальную вариативность. Домашние животные же развили способность к эмоциональной модуляции звука, отражающую их тесную связь с человеком.

Мурлыканье как форма общения

Мурлыканье чаще всего возникает в состоянии покоя — когда кошка лежит на коленях у хозяина или получает ласку. Однако не всегда оно свидетельствует о радости. Иногда животное мурлычет, чтобы успокоить себя в стрессовой ситуации или при боли. Учёные полагают, что мурлыканье может выполнять терапевтическую функцию — его частота колебаний способствует расслаблению и стабилизации дыхания. Эти механизмы схожи с теми, что описаны в материале о кошках, выбирающих хозяина по уровню спокойствия.

Интересно, что первые звуки этого рода появляются у котят уже вскоре после рождения. Так малыши общаются с матерью, а та, в свою очередь, отвечает им тем же способом. Таким образом, мурлыканье выполняет роль не только эмоционального, но и биологического сигнала, обеспечивающего связь внутри семейной группы.

"Довольное щебетание кошки говорит о ней больше, чем её мяуканье", — отмечают исследователи.

Почему это важно для человека

Понимание различий между мурлыканьем и мяуканьем помогает владельцам лучше воспринимать своих питомцев. Если мяуканье — это способ обратить внимание, то мурлыканье становится индикатором внутреннего состояния животного. Знание этих особенностей облегчает контакт с питомцем и помогает вовремя заметить стресс или недомогание.

Современные технологии, включая системы анализа звука, позволяют фиксировать индивидуальные особенности голосов кошек. В перспективе это может привести к созданию инструментов, способных "переводить" кошачьи сигналы в понятные человеку эмоции — шаг к более глубокому взаимопониманию между видами.

В итоге можно сказать, что за простым мурлыканьем скрыт целый язык, отражающий характер, настроение и самочувствие кошки. И чем внимательнее мы прислушиваемся к этому мягкому звуку, тем ближе становимся к разгадке её внутреннего мира.