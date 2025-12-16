Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка жалобно мяукает
Кошка жалобно мяукает
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:25

Кошки разговаривают с нами тише, чем мы думаем: учёные раскрыли тайный язык питомцев

Немецкие исследователи зафиксировали индивидуальные тембры мурлыканья — Scientific Reports

Мир кошек хранит больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Их характерные звуки — не просто выражение эмоций, а особый язык, в котором каждый оттенок имеет значение. Исследователи обнаружили, что мурлыканье — это не просто знак удовольствия, а нечто большее, чем обыкновенное мяуканье. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Уникальный звуковой "паспорт" кошек

Оказывается, мурлыканье каждой кошки имеет индивидуальные особенности, которые можно считать своеобразным "акустическим отпечатком". Учёные из Германии и Италии провели анализ записей кошачьих звуков, хранящихся в Берлинском музее естественной истории, и выяснили, что для человеческого уха они звучат почти одинаково, однако в действительности каждая кошка издаёт уникальные колебания звука. Мяуканье, напротив, оказалось менее индивидуальным, хотя и разнообразным в пределах одной особи.

По словам исследователей, именно мяуканье стало инструментом адаптации кошек к жизни рядом с человеком. Благодаря ему питомцы научились выражать свои потребности и быстро получать желаемое — еду, внимание или помощь. Мурлыканье же несёт более глубокий смысл, формируя эмоциональную связь между животным и человеком.

Как развивалась кошачья коммуникация

Учёные объясняют, что в процессе одомашнивания кошки выработали гибкую систему звуков. Жизнь рядом с людьми, обладающими разными привычками и эмоциональной реакцией, способствовала развитию универсального мяуканья, способного "подстраиваться" под поведение хозяина. Именно поэтому современные кошки могут издавать десятки вариаций одного и того же звука. Похожий вывод был сделан в исследовании о том, что кошки усиливают мяуканье для привлечения внимания.

"Жизнь с людьми, которые сильно различаются по распорядку дня, ожиданиям и реакциям, вероятно, благоприятствовала кошкам, способным гибко адаптировать свое мяуканье", — говорится в пресс-релизе исследовательской группы.

Эти выводы подтверждают и наблюдения за дикими видами: их звуки гораздо однообразнее, что указывает на меньшую социальную вариативность. Домашние животные же развили способность к эмоциональной модуляции звука, отражающую их тесную связь с человеком.

Мурлыканье как форма общения

Мурлыканье чаще всего возникает в состоянии покоя — когда кошка лежит на коленях у хозяина или получает ласку. Однако не всегда оно свидетельствует о радости. Иногда животное мурлычет, чтобы успокоить себя в стрессовой ситуации или при боли. Учёные полагают, что мурлыканье может выполнять терапевтическую функцию — его частота колебаний способствует расслаблению и стабилизации дыхания. Эти механизмы схожи с теми, что описаны в материале о кошках, выбирающих хозяина по уровню спокойствия.

Интересно, что первые звуки этого рода появляются у котят уже вскоре после рождения. Так малыши общаются с матерью, а та, в свою очередь, отвечает им тем же способом. Таким образом, мурлыканье выполняет роль не только эмоционального, но и биологического сигнала, обеспечивающего связь внутри семейной группы.

"Довольное щебетание кошки говорит о ней больше, чем её мяуканье", — отмечают исследователи.

Почему это важно для человека

Понимание различий между мурлыканьем и мяуканьем помогает владельцам лучше воспринимать своих питомцев. Если мяуканье — это способ обратить внимание, то мурлыканье становится индикатором внутреннего состояния животного. Знание этих особенностей облегчает контакт с питомцем и помогает вовремя заметить стресс или недомогание.

Современные технологии, включая системы анализа звука, позволяют фиксировать индивидуальные особенности голосов кошек. В перспективе это может привести к созданию инструментов, способных "переводить" кошачьи сигналы в понятные человеку эмоции — шаг к более глубокому взаимопониманию между видами.

В итоге можно сказать, что за простым мурлыканьем скрыт целый язык, отражающий характер, настроение и самочувствие кошки. И чем внимательнее мы прислушиваемся к этому мягкому звуку, тем ближе становимся к разгадке её внутреннего мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крысам и хомякам нужны ветки для стачивания зубов — ветеринары вчера в 13:19
Перестала давать питомцу мягкий корм — результат увидела через неделю и пожалела, что не сделала раньше

Зубы грызунов растут всю жизнь: что дать крысам, хомякам, кроликам и шиншиллам для стачивания и как вовремя заметить проблему с прикусом.

Читать полностью » Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times вчера в 11:47
Ошиблись все: самые чистоплотные существа планеты выглядят совсем не так, как принято думать

Какие животные считаются самыми чистоплотными в мире и зачем им строгие гигиенические привычки — от кошек до белых медведей и птиц.

Читать полностью » Тыква улучшает пищеварение у собак — ветеринары вчера в 9:14
Овощ, который лечит собак лучше таблеток: ветеринары удивлены

Ветеринары рассказали, как правильно включать тыкву и другие овощи в рацион собаки, какие продукты безопасны, а какие категорически запрещены.

Читать полностью » Кормление сырым мясой повышает риск устойчивой E. coli у собак — ветеринар вчера в 7:52
Опасность, которую приносит собака прямо в дом: если в рационе есть это, вы в зоне риска

Сырое мясо в рационе собаки может принести опасные бактерии и даже устойчивые к антибиотикам штаммы. Разбираем риски и безопасные альтернативы.

Читать полностью » Кошка отводит уши назад при страхе и попытке самозащиты — Le Mag du Chat вчера в 5:56
Лучше отойти на шаг: уши кошки поднимают флаг опасности раньше рычания

Почему кошка отводит уши назад, какие эмоции и проблемы со здоровьем может скрывать этот жест и как правильно реагировать хозяину.

Читать полностью » Собаки распознают болезни по запаху человека — ветеринары вчера в 3:15
Питомец стал нюхать чаще — значит, он уже знает то, чего вы боитесь узнать

Почему собака часто обнюхивает хозяина? Это не просто привычка, а сложный язык запахов, через который питомец узнаёт, понимает и выражает чувства.

Читать полностью » Сухой корм вредит панцирю черепа — ветеринары вчера в 1:26
Раньше кормила неправильно, а теперь — только так: скрытый вред от бананов и яиц для водной черепахи

Чем кормить красноухую черепаху дома: разрешённые продукты, строгие запреты, безопасные лакомства и правила порции, чтобы вода и здоровье были в порядке.

Читать полностью » Страус развивает скорость до 70 км/ч на двух ногах — Science Times 14.12.2025 в 23:28
Кажется, это умеют только люди — но эти животные ходят на двух ногах не хуже человека

Какие животные способны ходить на двух ногах и зачем им это нужно — от страусов и кенгуру до ящериц и панголинов.

Читать полностью »

Новости
Экономика
В 10 регионах России пенсии неработающих пенсионеров превышают 30 тыс. рублей — ТАСС
Общество
В автошколах России начнут обучать работе системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — ТАСС
Мир
Президент США обратился к Китаю с просьбой о помиловании осужденного Джимми Лая — ТАСС
Общество
Федеральное финансирование получит проект обновления аэропорта Певека на сумму 784 млн рублей — ТАСС
Общество
Росавиация разрабатывает проект для обеспечения интернета на борту российских самолётов — ТАСС
Спорт и фитнес
Планка с резинкой укрепляет мышцы кора и улучшила баланс — Tom’s Guide
Наука
Бессонница уменьшает число циркулирующих NK-клеток — Университет Таиба
Красота и здоровье
Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet