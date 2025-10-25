"Сначала боялась, потом вошла во вкус": новый герой грибного сезона на Урале

Похоже, грибная лихорадка на Урале не собирается утихать даже с наступлением холодов. Жители Свердловской области не спешат убирать корзины и продолжают отправляться в лес — теперь за фиолетовой рядовкой, редким, но заметным грибом, который растёт даже под снегом.

"Сначала боялась, а потом вошла во вкус"

В местных сообществах грибников соцсетей появляются десятки снимков свежих находок. Пользовательница группы "Грибы Свердловской области и Екатеринбурга" Светлана Светлая поделилась фото необычных грибов и спросила:

"Это рядовка фиолетовая? Вот думаю, попробовать или выкинуть? Чисто психологически боюсь есть, как посмотрю на них".

Большинство комментаторов подтвердили, что это действительно рядовка, и заверили — гриб съедобный и вкусный.

"Готовила ее не раз. Очень вкусная икра из нее. Да и просто пожарить с луком тоже ничего. Сначала боялась, а потом оценила и вошла во вкус", — рассказала одна из местных жительниц.

Осторожно: легко перепутать

Но не все в сети столь уверены. Некоторые пользователи призывают не рисковать, ведь в роду рядовок насчитывается около трёх тысяч видов, среди которых встречаются несъедобные и даже ядовитые.

"Жена у меня не решилась, а я съел с удовольствием", — признался один из грибников.

"Но рядовку можно с говорушкой перепутать, а говорушек ядовитых много, восковатая, например, точно ядовитая", — предостерёг другой.

Что говорят эксперты

По данным открытых источников, фиолетовая рядовка считается условно-съедобной - её необходимо тщательно отваривать перед употреблением. Этот гриб встречается в лесах Свердловской области в основном в октябре, но может появляться даже в декабре, если нет сильных морозов.

Специалисты напоминают: неопытным грибникам лучше не собирать рядовки без уверенного знания видов. Ошибка может стоить дорого — особенно если спутать их с ядовитыми говорушками.

Так что тем, кто решит продлить сезон и выйти в лес за последним урожаем, стоит взять с собой не только корзину, но и здоровую долю осторожности.