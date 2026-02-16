Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 12:04

Прогулки и игры без пауз делают щенка нервным — ошибка кажется заботой

Щенки кажутся неиссякаемым источником энергии, и многие владельцы стремятся занять их каждую минуту. Прогулки, игры, тренировки и постоянное внимание воспринимаются как залог гармоничного развития. Однако избыток стимулов может сыграть противоположную роль. Об этом рассказала воспитатель собак Алена Чваталова.

Когда активности становится слишком много

По словам специалиста, переизбыток стимуляции — это ситуация, когда мозг щенка не успевает переработать поток впечатлений. Молодое животное, как и человек, не готово к постоянной "информационной нагрузке". Особенно это касается прогулок в насыщенной среде, где слишком много звуков, запахов и движений.

"Щенок, у которого слишком много раздражителей на прогулках, может показать это дома, ломая больше вещей, становясь более нервным, следуя за семьёй повсюду…", — объясняет Алена Чваталова.

Эксперт подчёркивает, что двухмесячный щенок и пятимесячный находятся на разных этапах развития. Им требуется разный объём активности, и игнорирование этого различия может привести к поведенческим трудностям.

Баланс между движением и отдыхом

Чрезмерная активность не означает здоровье. Часто гиперактивность воспринимается как признак хорошей социализации, особенно если собака активно приветствует людей и прыгает. Но за этим может скрываться переутомление нервной системы.

"Мы обычно лечимся, прежде чем предотвращаем, что оказывается очень серьёзной ошибкой. То, что вы делаете сейчас с щенком, отражает, каким будет он в будущем", — отмечает специалист.

В краткосрочной перспективе избыток стимулов может проявляться в беспокойстве и разрушительном поведении дома. В долгосрочной — формировать неуверенность, реактивность и трудности с одиночеством.

Чваталова советует обращать внимание не только на само поведение, но и на контекст. Важно наблюдать, может ли щенок расслабиться после прогулки, становится ли он чрезмерно возбуждённым или проявляет признаки тревоги.

Почему щенку полезно "ничего не делать"

Отдых играет ключевую роль в развитии. Во время сна и спокойных периодов мозг обрабатывает полученные впечатления. Без пауз нервная система оказывается перегруженной.

"Несмотря на то, что у нас всё ещё укоренилось, щенку нужно много отдыха. Как и люди, все стимулы, которые она испытывает, когда она отдыхает, она их обрабатывает", — говорит Чваталова.

По её мнению, позволять щенку исследовать мир в своём темпе гораздо важнее, чем постоянно его развлекать. Свободное изучение пространства помогает формировать уверенность и самостоятельность.

Иногда полезно дать питомцу возможность "поскучать". В такие моменты он не испытывает дефицита впечатлений, а учится саморегуляции. Когда мозг насыщается, он естественным образом переходит в режим отдыха.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

