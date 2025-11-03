Щенок спит слишком долго? Не будите его — вот почему нельзя его трогать
Щенок, свернувшийся калачиком на мягком пледе, — одно из самых трогательных зрелищ. Мы можем наблюдать за ним часами, снимая видео и делясь ими с друзьями. Но за этой умилительной картиной скрывается важный биологический процесс: сон щенка напрямую связан с его ростом, здоровьем и поведением. И именно поэтому будить спящего малыша категорически не рекомендуется.
Сколько спит щенок в разные периоды жизни
Сон для щенка — не просто отдых, а жизненно важная фаза развития. Как объясняет Эмили Робертс, ветеринар клиники Bristol Animal Hospital, именно во сне щенок растёт и формируется как физически, так и психически.
"Щенок развивается, пока спит — и лишение сна может повлиять на его рост и поведение", — говорит ветеринар Эмили Робертс.
В среднем продолжительность сна у молодых собак такова:
-
в возрасте 8-12 недель - от 18 до 20 часов в сутки;
-
3-6 месяцев - около 16-18 часов;
-
6-12 месяцев - примерно 14-16 часов.
Количество сна зависит от породы, размера, уровня активности и даже питания. Щенки крупных пород обычно спят дольше, а те, кто активно играл в течение дня, крепче засыпают ночью.
От чего зависит качество сна щенка
-
Размер породы. Крупные щенки быстрее утомляются и нуждаются в более долгом восстановлении.
-
Физическая активность. После игр и прогулок щенки засыпают глубже и дольше.
-
Спокойная атмосфера. Шум, громкие голоса и резкие звуки мешают полноценному сну.
-
Питание. Переедание делает сон беспокойным. Важно соблюдать рекомендации ветеринара и не давать слишком много лакомств.
-
Температура и освещение. Слишком яркий свет, жара или сквозняки могут прервать сон.
Создайте комфортную среду — это залог здоровья питомца и спокойствия в доме.
Почему нельзя будить спящего щенка
Некоторые новоиспечённые хозяева, увидев, что их питомец спит слишком долго, решают разбудить его — из любопытства или беспокойства. Но это одна из самых распространённых ошибок.
Когда щенок спит, его организм активно работает:
-
вырабатываются гормоны роста;
-
укрепляются кости и мышцы;
-
формируются нейронные связи;
-
перерабатываются впечатления, полученные за день.
"Если вы разбудите щенка, вы прерываете "внутреннюю работу” его организма", — отмечают специалисты по поведению животных.
Вот к чему может привести нарушение сна:
1. Повышенная тревожность
Как и у людей, нехватка сна вызывает раздражительность и стресс.
"Щенок, которого постоянно будят, становится нервным, теряет любознательность и может развить тревогу разлуки", — объясняют кинологи.
Постепенно питомец перестаёт играть, теряет аппетит и интерес к окружающему миру.
2. Замедленное развитие
Во сне организм щенка выделяет гормоны, отвечающие за рост, укрепление костей и развитие иммунной системы. Если постоянно прерывать этот процесс, животное растёт медленнее и становится более уязвимым к болезням.
Кроме того, во время сна мозг обрабатывает всё, что щенок узнал днём — команды, запахи, новые звуки. Прерывание сна мешает закреплению этих навыков.
3. Нарушение режима
Сон — первая "рутина”, которую усваивает собака.
"Если щенок не высыпается, ему сложнее привыкнуть к прогулкам, кормлению и дрессировке", — добавляют эксперты.
Регулярный сон помогает формировать стабильное поведение и улучшает послушание.
Как обеспечить спокойный сон щенку
Чтобы питомец высыпался, важно организовать безопасное и уютное место для отдыха.
-
Выберите правильное место. Поставьте кроватку или клетку в тихом углу, подальше от окна, дверей и телевизора.
-
Создайте комфорт. Используйте мягкую подушку, одеяло или лежанку подходящего размера.
-
Следите за температурой. В комнате не должно быть ни слишком холодно, ни жарко — идеальна температура около 22 °C.
-
Соблюдайте тишину. Не переставляйте мебель и не включайте громкую музыку, когда питомец спит.
-
Соблюдайте режим. Щенки чувствуют себя увереннее, когда день проходит по предсказуемому графику: еда, игры, прогулки и отдых — примерно в одно и то же время.
Если используете клетку для приучения, убедитесь, что она просторная и ассоциируется у щенка с безопасным местом, а не с наказанием.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: будить щенка, чтобы поиграть или показать гостям.
Последствие: стресс, раздражительность, замедление роста.
Альтернатива: дождитесь, пока он проснётся сам — тогда будет рад общению.
-
Ошибка: позволять детям шуметь рядом со спящим питомцем.
Последствие: щенок станет пугливым и будет избегать людей.
Альтернатива: объясните детям, что сон щенка — "священное время”.
-
Ошибка: ставить лежанку у двери или окна.
Последствие: постоянное беспокойство и плохой сон из-за сквозняков и шума.
Альтернатива: выберите тихий угол без прохода.
3 интересных факта о сне щенков
-
Во сне щенки двигают лапами, издают звуки и "бегут” — это фаза активного сна, в которой мозг обрабатывает дневные впечатления.
-
У щенков, которые высыпаются, выше уровень гормона роста и дофамина - гормона радости.
-
К полугоду собака уже вырабатывает собственный ритм сна, совпадающий с режимом семьи.
FAQ
Можно ли будить щенка, если он дышит слишком быстро во сне?
Нет. Быстрое дыхание — нормальная часть активного сна. Если дыхание ровное и не сопровождается кашлем или хрипами, всё в порядке.
Как понять, что щенок спит достаточно?
Если он бодр, ест с аппетитом и активно играет — значит, высыпается.
Стоит ли приучать щенка спать рядом с хозяином?
Можно, если вы готовы к этому в долгосрочной перспективе. Главное — чтобы место сна оставалось безопасным и комфортным.
Мифы и правда о сне щенков
-
Миф: щенок должен спать меньше, чтобы быстрее привыкнуть к режиму.
Правда: лишение сна нарушает формирование режима.
-
Миф: если щенок во сне дёргается, ему снятся кошмары.
Правда: это нормальная активность мозга во время фазы быстрого сна.
-
Миф: сон не влияет на поведение собаки.
Правда: качество сна напрямую связано с уровнем послушания и стрессом.
