Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
щенок грызет обувь
щенок грызет обувь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:11

Мой щенок перевернул весь дом за первый день — и я не ожидала, что причина в этом

Эксперт Тавуларис: щенок осваивает правила при позитивном подкреплении

Привести в дом щенка — одно из самых трогательных решений, которое меняет жизнь всей семьи. Маленький пушистый комочек приносит радость, но вместе с ней — и ответственность. Чтобы адаптация прошла спокойно и без стрессов, важно заранее подготовить пространство, купить всё необходимое и знать, как помочь малышу освоиться. Первые недели — это фундамент, на котором строится здоровье, характер и поведение собаки.

Как подготовить дом к появлению щенка

Щенку нужен свой угол — тихий, безопасный и уютный. Он станет местом отдыха, сна и ощущения защищённости. Лучше всего выбирать зону вдали от шума, проходных комнат и резких звуков. Здесь можно поставить мягкую лежанку или вольер (crate), который станет его личной "норой".

Обязательно уберите коврики, провода и всё, что щенок может погрызть. Всегда оставляйте доступ к чистой воде. Отдельная территория помогает малышу быстрее адаптироваться и понимать, что у него есть собственное пространство.

Прежде чем щенок переступит порог дома, стоит подготовить набор первой необходимости: миски, лежанку, игрушки, поводок, шлейку, подстилки для туалета, салфетки, шампунь для щенков. Такой старт облегчает уход и уменьшает стресс в первые дни.

"Щенок — это не забавная игрушка, а живое существо, которому нужны любовь, уход, последовательность и подготовка." — сказал Григорий Тавуларис.

Ветеринар, безопасность и питание — первые шаги

Когда щенок окажется дома, лучше сразу запланировать визит к ветеринару. Он проверит здоровье, составит график прививок и подскажет подходящий корм с учётом возраста и породы. Регулярные консультации позволяют вовремя замечать любые изменения и корректировать уход.

Чтобы маленький исследователь был в безопасности, важно убрать мелкие предметы, закрыть доступ к проводам, растениям и открытым окнам. Щенок неизбежно будет нюхать и пробовать всё подряд — задача хозяина сделать дом максимально безопасным. Профилактика ошибок всегда выигрывает у последствий.

Начало обучения и социализации — с первого дня

Несмотря на возраст, щенок способен усваивать базовые правила сразу после приезда. Метод положительного подкрепления — лакомства, ласка, похвала — помогает формировать нужное поведение. Крики и наказания бесполезны и вредны: последовательность и спокойствие дают куда лучший результат.

Социализация — критический этап: знакомство с людьми, животными, звуками, запахами. Чем больше разных ситуаций малыш увидит в первые месяцы, тем увереннее будет взрослый пёс.

Сравнение основных направлений подготовки к щенку

Направление Зачем нужно Риск при отсутствии Что помогает
Подготовка пространства Чувство безопасности Стресс, страх Лежанка, вольер
Безопасность дома Предотвращение травм Повреждения, отравления Уборка, фиксация проводов
Ветеринарный контроль Здоровое развитие Болезни, осложнения Прививки, диагностика
Питание Рост и энергия Проблемы ЖКТ, слабость Качественный корм
Социализация Поведение, адаптация Агрессия, страхи Контакт с людьми и животными

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте место для сна и отдыха.

  2. Купите транспортировочную переноску — она пригодится для поездок.

  3. Сделайте дом безопасным: уберите провода, химию, мелочи.

  4. Запланируйте визит к ветеринару в первые дни.

  5. Определите график кормления — 3-4 раза в день.

  6. Используйте лакомства только как поощрение.

  7. Начните обучение простым командам: "ко мне", "сидеть", "рядом".

  8. Общайтесь со щенком мягко, но последовательно.

  9. Знакомьте его с новыми людьми постепенно.

  10. Организуйте первые короткие прогулки после вакцинации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Оставить провода на полу → риск поражения током → спрятать или защитить кабель-каналом.

Корректировать поведение криком → страх, упрямство → мягкое обучение и похвала.

Постоянно держать щенка на руках → зависимость → позволять исследовать пространство.

Сразу выводить на улицу без прививок → инфекции → дождаться схемы вакцинации.

А что если щенок грызёт всё подряд?

Щенки исследуют мир ртом, и это нормально. Помогут:

  • безопасные игрушки;
  • замороженные лакомства;
  • отвлечение игрой;
  • регулярные прогулки.

Важно воспитывать, а не ругать — привычке нужен выход.

FAQ

Как выбрать корм щенку?
Лучше составить рацион с ветеринаром: учитывается порода, возраст, склонность к аллергиям.

Сколько стоит базовая подготовка к появлению щенка?
От 8 000 до 25 000 рублей в зависимости от породы и качества экипировки.

Что лучше — шлейка или ошейник?
Шлейка безопаснее для щенков: снижает нагрузку на шею.

Мифы и правда

Миф: "Щенок должен спать в кровати с хозяином с первого дня".
Правда: собственное пространство снижает тревожность.

Миф: "Если щенок грызёт мебель — это упрямство".
Правда: это естественная потребность, решается игрушками.

Миф: "Наказывать нужно сразу, иначе он не поймёт".
Правда: страх разрушает доверие, а не обучает.

Исторический контекст

  1. Первые системные правила дрессировки появились в начале XX века.

  2. В 1960-х сформировались основы позитивного подкрепления.

  3. В XXI веке акцент сместился на психологию щенков и мягкие методы воспитания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Царапины от кошек могут вызвать серьёзные воспаления, если не промыть вовремя — ветеринары сегодня в 10:44
Промыла рану и забыла — зря: важно не пропустить эти 3 шага после царапины от кошки

Узнайте, что нужно делать сразу после царапины от кошки, чтобы избежать осложнений и инфекций.

Читать полностью » Сфинкс нуждается в частых купаниях из-за проблем с кожей — ветеринары сегодня в 9:34
Хотел красивого кота — узнал, что эти 5 пород превращаются в финансовую ловушку для владельцев

Узнайте, какие породы кошек требуют особого внимания и частых визитов к ветеринару.

Читать полностью » Кошка может дрожать, если видит яркие сны — ветеринары сегодня в 8:22
Заметила дрожь у кошки во сне: вот когда стоит насторожиться и предпринять меры

Узнайте, почему кошки могут дрожать во сне, и когда это совершенно нормально.

Читать полностью » Резкие подмены воды приводят к стрессу у рыб — аквариумисты сегодня в 7:10
Рыбки гибли из-за одной детали в аквариуме: узнала, что для них смертельно опасно

Узнайте, как избежать частых ошибок в аквариумистике, чтобы ваши рыбки жили долго и счастливо.

Читать полностью » Мороз усиливает теплопотери через пол будки в несколько раз — ветеринары сегодня в 6:34
Постелил собаке тёплое одеяло в будку — не ожидал, что оно превратится в ледяную ловушку

Зимняя будка может быть тёплой и комфортной, если правильно выбрать подстилку. Сравниваем материалы, их плюсы и минусы и объясняем, как ухаживать за утеплением.

Читать полностью » Голые породы требуют одежды уже при +5 °C — ветеринары сегодня в 5:21
Вывела собаку без одежды на пять минут — через час не поверила, что увидела у неё на лапах

Почему одежда для собак — не прихоть, а необходимость зимой: какие породы нуждаются в утеплении и как правильно подобрать защиту для питомца.

Читать полностью » Грейхаунд считается одной из самых тихих пород — заводчики сегодня в 4:37
Искала спокойную собаку для квартиры: эти породы не требуют часовых игр и сложного ухода

Узнайте, какие собаки подходят активным, занятым и самостоятельным людям, и почему спокойные породы становятся идеальными спутниками современного ритма жизни.

Читать полностью » Кастрированные коты набирают вес из-за гормональных изменений — ветеринар Триндаде сегодня в 3:05
Корм для кастрированных кошек: почему это не просто еда, а спасение для здоровья

Правильное питание после кастрации помогает поддерживать здоровье кошки и предотвращает ожирение.

Читать полностью »

Новости
Наука
Диабет вызывает микрососудистые повреждения внутреннего уха — OHNS
Красота и здоровье
Жёсткая диета замедлила метаболизм у участников наблюдения, подметили исследователи
Еда
Диетолог Анна Гребнева: творог сочетает белок и кальций и подходит для полезных десертов
Еда
Салат с жареным картофелем и ветчиной создаёт насыщенный домашний вкус — кулинары
Дом
Осушители воздуха уменьшают число клещей в запылённых комнатах — микробиологи
Дом
Сода и лимон помогают устранить запах из автохолодильника — совет экспертов по уборке
Туризм
Как стать частью зимней магии: необычные варианты проживания в Калининграде на новогодние каникулы
Садоводство
Самодельные почвосмеси становятся устойчивой альтернативой торфяным — Екатерина Иванова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet