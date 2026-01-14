Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Щенок гуляет по улице
Щенок гуляет по улице
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 20:05

Изоляция ломает характер: домашний режим, который кажется правильным, даёт обратный эффект

Щенков разрешили выводить на улицу с 8 недель — Эванс ветеринар

Щенок в доме — это не только радость, но и десятки вопросов, один из главных из которых касается первых прогулок. Владельцы боятся навредить питомцу, выпуская его на улицу слишком рано, но и затягивать с этим тоже не лучший вариант. Свежий воздух, новые звуки и запахи играют важную роль в развитии собаки. Об этом сообщает издание DailyPaws.

Когда щенка можно впервые вывести на улицу

Момент первой "вылазки" за пределы дома зависит от состояния щенка и рекомендаций ветеринара. Во многих случаях специалисты разрешают выходить на улицу уже с восьминедельного возраста, несмотря на то что полный курс базовой вакцинации завершается позже — примерно к 12-16 неделям. В этот период щенка можно ненадолго выносить на улицу, чтобы он сходил в туалет и начал знакомство с окружающим миром, соблюдая меры предосторожности и ориентируясь на график, который предполагает вакцинацию собак.

Ранняя социализация помогает избежать страхов и тревожности в будущем, когда собака сталкивается с городскими звуками, движением и незнакомыми поверхностями.

"Часто, если держать их в полной изоляции в доме до завершения вакцинации, они могут испытывать страх перед внешним миром и всеми обычными звуками, видами и тактильными ощущениями", — говорит доктор ветеринарной медицины Брайан Эванс, медицинский директор голландской компании.

Туалет на улице до завершения вакцинации

Даже до окончания прививочного курса щенка можно аккуратно приучать к туалету на улице. Для этого важно выбирать тихие и чистые места, где не гуляют другие собаки и нет следов их жизнедеятельности. Такой подход снижает риск заражения и одновременно помогает сформировать полезную привычку.

Короткие выходы на свежий воздух дают щенку возможность адаптироваться к новой обстановке, не перегружая его впечатлениями. Это также облегчает процесс отказа от пелёнок и ускоряет обучение чистоплотности, что особенно важно в первые недели жизни питомца.

Первая полноценная прогулка на поводке

К более активным прогулкам обычно переходят после первой полной серии прививок — примерно с 12 недель. Однако даже в этом возрасте не стоит ожидать от щенка уверенного поведения на поводке. Для него это новый опыт, требующий времени и терпения со стороны владельца, а также последовательного подхода к тому, с чего начинается воспитание щенка.

"Им нужно привыкнуть к этому процессу. Я бы начала приучать к прогулкам на поводке как можно раньше. Просто не давите на них и не превращайте это в негативный опыт", — говорит Эванс.

Короткие, но регулярные прогулки по несколько минут в течение дня помогают щенку быстрее освоиться и не устают его физически.

Общение с другими собаками и социализация

Посещение собачьих парков ветеринары советуют откладывать до завершения всего курса прививок в первый год жизни.

При этом социализацию можно начинать раньше, если соблюдать осторожность. Общение с полностью привитыми и здоровыми собаками друзей или родственников считается безопасным и полезным для психики щенка.

"Хотя риск всегда есть, польза, как правило, намного перевешивает реальный риск", — подчёркивает Эванс.

Постепенное знакомство с миром, людьми и другими животными помогает вырастить спокойную и уверенную собаку, готовую к жизни в большом и шумном мире.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

