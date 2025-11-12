Щенок в доме — жалею, что не знала об этом списке вещей раньше: теперь он радует каждый день
Появление щенка в доме — событие радостное и немного волнительное. Новый член семьи потребует внимания, заботы и, конечно, подготовки. Чтобы малыш с первых дней чувствовал себя комфортно и безопасно, важно заранее позаботиться о всём необходимом. Ниже — подробный список вещей, которые должны появиться в вашем доме до того, как вы привезёте щенка.
Место для сна
У каждого питомца должно быть своё уютное пространство. Домик, лежанка или корзинка — не просто аксессуар, а "личная территория" собаки, где она может отдыхать и чувствовать себя в безопасности.
Выбирайте спальное место из мягких, но прочных материалов, легко поддающихся стирке. Хорошо, если лежанка будет с бортиками — они создают ощущение уюта.
Переноска
Даже если вы не планируете частые поездки, переноска понадобится в любом случае — для визита к ветеринару, переезда или путешествия. Лучше приобрести жёсткую пластиковую модель с хорошей вентиляцией и прочным замком. Приучать щенка к переноске нужно с первого дня, чтобы она ассоциировалась у него с безопасным пространством, а не стрессом.
Корм и продукты
Перед тем как забрать щенка, уточните у заводчика, чем он питался. Резкая смена корма может вызвать расстройство пищеварения, поэтому первые недели лучше придерживаться прежнего рациона.
Если вы планируете кормить питомца натуральными продуктами, заранее обсудите с ветеринаром рацион и закупите всё необходимое: мясо, крупы, овощи. Храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы избежать порчи.
Миски для еды и воды
Щенку подойдут две устойчивые миски среднего размера — одна для воды, другая для корма. Избегайте слишком глубоких или больших мисок — малышу будет неудобно. Металлические или керамические модели долговечны и легко моются. Для крупных пород можно купить регулируемую подставку, чтобы щенок не тянулся вниз при кормлении.
Впитывающие пелёнки
Пока щенок не привык к прогулкам, туалетные пелёнки станут незаменимыми помощниками. Расстелите их в одном углу комнаты и поощряйте малыша за правильное поведение. Меняйте пелёнки регулярно, чтобы в доме сохранялась чистота. Следите, чтобы щенок не играл ими — это небезопасно.
Амуниция
Ошейник, шлейка и поводок понадобятся уже через несколько дней. Щенка нужно приучать к ним постепенно, начиная с коротких домашних тренировок. Поводок выбирайте лёгкий, из мягкого нейлона. Для прогулок в людных местах или поездок пригодится намордник — его также стоит вводить в привычку заранее.
Игрушки
Игрушки помогают щенку справляться со стрессом и скукой, а заодно спасают мебель и обувь от острых зубов. Подойдут:
-
прорезыватели из прочной резины;
-
канаты для перетягивания;
-
мячики и мягкие игрушки без мелких деталей.
Меняйте игрушки время от времени, чтобы удерживать интерес.
Средства гигиены
Шампунь, расческа, щётка для шерсти и полотенце должны быть индивидуальными для каждого питомца. Даже короткошёрстные собаки нуждаются в уходе. Если щенок пушистый, запаситесь гребнем с частыми зубьями и спреем для распутывания шерсти.
Не используйте человеческие шампуни — у собак другой уровень pH кожи.
Аптечка для питомца
Даже если щенок здоров, базовая аптечка — необходимость. В неё должны входить:
-
антисептики (например, хлоргексидин);
-
бинты, стерильные салфетки, вата;
-
ветеринарные жаропонижающие и обезболивающие (по согласованию с врачом);
-
антигистаминные препараты;
-
средства от блох и клещей;
-
электронный термометр.
Таблица "Плюсы и минусы" базовых покупок
|Предмет
|Плюсы
|Возможные минусы
|Лежанка
|Комфорт, безопасность
|Требует регулярной чистки
|Переноска
|Безопасность в поездках
|Может занимать место
|Пелёнки
|Удобно для приучения
|Расходный материал
|Игрушки
|Снижают тревогу
|Нужно следить за состоянием
|Аптечка
|Готовность к ЧП
|Требует обновления лекарств
Советы шаг за шагом
-
Определите место, где будет стоять лежанка и миски.
-
Подготовьте безопасную зону — уберите провода и мелкие предметы.
-
Купите пелёнки и определите место для туалета.
-
Приобретите корм на первую неделю.
-
Сразу запишите контакты ближайшего ветеринара.
FAQ
Когда можно выводить щенка на прогулку?
После всех прививок — обычно через 2 недели после последней вакцинации.
Как быстро приучить щенка к месту?
Покажите лежанку, положите туда игрушку и лакомство, хвалите за каждый подход.
Нужна ли одежда щенку зимой?
Да, если он короткошёрстный или мелкой породы. Выбирайте утеплённые комбинезоны с мягкой подкладкой.
Интересные факты
Щенки спят до 18 часов в сутки — именно во сне они растут быстрее всего.
Собаки способны запомнить до 200 слов и интонаций.
Чем раньше начнётся социализация, тем увереннее и дружелюбнее вырастет пёс.
