Щенок в доме — жалею, что не знала об этом списке вещей раньше: теперь он радует каждый день

Появление щенка в доме — событие радостное и немного волнительное. Новый член семьи потребует внимания, заботы и, конечно, подготовки. Чтобы малыш с первых дней чувствовал себя комфортно и безопасно, важно заранее позаботиться о всём необходимом. Ниже — подробный список вещей, которые должны появиться в вашем доме до того, как вы привезёте щенка.

Место для сна

У каждого питомца должно быть своё уютное пространство. Домик, лежанка или корзинка — не просто аксессуар, а "личная территория" собаки, где она может отдыхать и чувствовать себя в безопасности.

Выбирайте спальное место из мягких, но прочных материалов, легко поддающихся стирке. Хорошо, если лежанка будет с бортиками — они создают ощущение уюта.

Переноска

Даже если вы не планируете частые поездки, переноска понадобится в любом случае — для визита к ветеринару, переезда или путешествия. Лучше приобрести жёсткую пластиковую модель с хорошей вентиляцией и прочным замком. Приучать щенка к переноске нужно с первого дня, чтобы она ассоциировалась у него с безопасным пространством, а не стрессом.

Корм и продукты

Перед тем как забрать щенка, уточните у заводчика, чем он питался. Резкая смена корма может вызвать расстройство пищеварения, поэтому первые недели лучше придерживаться прежнего рациона.

Если вы планируете кормить питомца натуральными продуктами, заранее обсудите с ветеринаром рацион и закупите всё необходимое: мясо, крупы, овощи. Храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы избежать порчи.

Миски для еды и воды

Щенку подойдут две устойчивые миски среднего размера — одна для воды, другая для корма. Избегайте слишком глубоких или больших мисок — малышу будет неудобно. Металлические или керамические модели долговечны и легко моются. Для крупных пород можно купить регулируемую подставку, чтобы щенок не тянулся вниз при кормлении.

Впитывающие пелёнки

Пока щенок не привык к прогулкам, туалетные пелёнки станут незаменимыми помощниками. Расстелите их в одном углу комнаты и поощряйте малыша за правильное поведение. Меняйте пелёнки регулярно, чтобы в доме сохранялась чистота. Следите, чтобы щенок не играл ими — это небезопасно.

Амуниция

Ошейник, шлейка и поводок понадобятся уже через несколько дней. Щенка нужно приучать к ним постепенно, начиная с коротких домашних тренировок. Поводок выбирайте лёгкий, из мягкого нейлона. Для прогулок в людных местах или поездок пригодится намордник — его также стоит вводить в привычку заранее.

Игрушки

Игрушки помогают щенку справляться со стрессом и скукой, а заодно спасают мебель и обувь от острых зубов. Подойдут:

прорезыватели из прочной резины;

канаты для перетягивания;

мячики и мягкие игрушки без мелких деталей.

Меняйте игрушки время от времени, чтобы удерживать интерес.

Средства гигиены

Шампунь, расческа, щётка для шерсти и полотенце должны быть индивидуальными для каждого питомца. Даже короткошёрстные собаки нуждаются в уходе. Если щенок пушистый, запаситесь гребнем с частыми зубьями и спреем для распутывания шерсти.

Не используйте человеческие шампуни — у собак другой уровень pH кожи.

Аптечка для питомца

Даже если щенок здоров, базовая аптечка — необходимость. В неё должны входить:

антисептики (например, хлоргексидин);

бинты, стерильные салфетки, вата;

ветеринарные жаропонижающие и обезболивающие (по согласованию с врачом);

антигистаминные препараты;

средства от блох и клещей;

электронный термометр.

Таблица "Плюсы и минусы" базовых покупок

Предмет Плюсы Возможные минусы Лежанка Комфорт, безопасность Требует регулярной чистки Переноска Безопасность в поездках Может занимать место Пелёнки Удобно для приучения Расходный материал Игрушки Снижают тревогу Нужно следить за состоянием Аптечка Готовность к ЧП Требует обновления лекарств

Советы шаг за шагом

Определите место, где будет стоять лежанка и миски. Подготовьте безопасную зону — уберите провода и мелкие предметы. Купите пелёнки и определите место для туалета. Приобретите корм на первую неделю. Сразу запишите контакты ближайшего ветеринара.

FAQ

Когда можно выводить щенка на прогулку?

После всех прививок — обычно через 2 недели после последней вакцинации.

Как быстро приучить щенка к месту?

Покажите лежанку, положите туда игрушку и лакомство, хвалите за каждый подход.

Нужна ли одежда щенку зимой?

Да, если он короткошёрстный или мелкой породы. Выбирайте утеплённые комбинезоны с мягкой подкладкой.

Интересные факты

Щенки спят до 18 часов в сутки — именно во сне они растут быстрее всего.

Собаки способны запомнить до 200 слов и интонаций.

Чем раньше начнётся социализация, тем увереннее и дружелюбнее вырастет пёс.