Щенок ест хорошо, но не растёт — одна ошибка в кормлении тормозит набор веса

Щенок может охотно есть и всё равно прибавлять в весе хуже ожидаемого — особенно в первые недели после переезда в новый дом. Часто причина не в "плохом аппетите", а в том, что организм не успевает адаптироваться к резко изменившемуся меню. Ошибки в кормлении легко маскируются под капризы, но затем выливаются в расстройство пищеварения и сбитый режим. Об этом сообщает EcoSever.

Почему резкая смена еды мешает расти

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц объясняет: сразу после разлуки с матерью и переезда от заводчика щенок испытывает физиологический стресс, поэтому эксперименты с питанием в этот период особенно рискованны. Молодой организм чувствителен к новым продуктам, а внезапная смена корма нередко приводит к проблемам с пищеварением — и на этом фоне рост действительно может "тормозить".

По сути, первая задача владельца — не устроить желудку дополнительную нагрузку. Именно поэтому стартовать лучше с привычного рациона, который щенок получал у заводчика: так проще сохранить стабильный стул, нормальную активность и желание есть без перебоев.

"Если щенка забирают у заводчика, спрашивают, каким рационом заводчик пользовался. Это наиболее оптимальная схема. Если заводчик кормил щенка определенным продуктом, готовыми кормами или кормами, которые готовил заводчик сам, то лучше так и продолжать кормить щенка", — отметил Карапетьянц.

Когда и как менять рацион после адаптации

После того как щенок освоится, рацион можно корректировать с учётом возраста и породы. Эксперт подчёркивает, что готовые корма премиум- и супер-премиум-класса обычно проще держать в балансе, чем "натуралку": в домашней еде трудно точно выверить соотношение полезных веществ, и ошибка в одном компоненте тянет за собой перекосы в целом.

При этом важно не путать заботу с избыточным усердием: перекармливание в раннем возрасте может быть не менее вредным, чем недоедание. Если щенок "просит ещё", это не всегда означает реальную потребность — иногда так проявляется реакция на еду у животных, которые до этого получали недостаточные порции.

Режим кормления и правила для натуральной пищи

Для двухмесячного щенка Карапетьянц рекомендует дробное питание: четыре-пять приёмов пищи небольшими порциями в течение дня. Такой режим помогает равномерно распределять нагрузку на пищеварение и уменьшает риск того, что щенок будет то переедать, то "догонять" пропущенное.

Если владелец готовит сам, эксперт советует придерживаться базовой логики рациона: основу делают мясо и овощи, дополнительно используют подходящие крупы, а также минеральные подкормки из ветаптек. В списке допустимых продуктов он упоминает сырое мясо (при отсутствии аллергии возможно и мясо птицы), овощи не варёные, а пришпаренные, из круп — гречку, рис, иногда геркулес и перловку; хлеб исключают. В качестве добавок могут подойти яйцо, кефир и творог, а молоко, по его словам, у собак не усваивается.

Если же выбор сделан в пользу готового корма, норму порций специалист советует сверять по информации на упаковке и не ориентироваться только на "настроение" щенка.