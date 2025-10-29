Вот как сделать так, чтобы щенок грыз только то, что нужно — и даже с удовольствием
Щенок в доме — это радость, смех и… постоянная борьба за целостность обуви, мебели и проводов. Маленький пёс, словно исследователь, пробует мир "на зуб", и в этом нет ничего необычного. Однако хозяевам важно научиться направлять это поведение в безопасное русло, чтобы дом не превратился в поле битвы.
Почему щенки всё грызут
Прежде чем бороться с проблемой, нужно понять её причины. Жевание — естественная часть щенячьего развития, и за ним могут стоять три основные мотива:
-
Прорезывание зубов. В возрасте от 3 до 7 месяцев у щенка меняются зубы, и жевание помогает снять зуд и боль в дёснах.
-
Любопытство. Щенки познают мир с помощью рта — как дети, которые всё тянут в рот, чтобы "попробовать".
-
Скука или стресс. Недостаток активности, одиночество или тревога часто приводят к деструктивному поведению.
"Жевание для щенка — способ исследовать, успокаиваться и снимать напряжение. Наша задача — показать, что именно можно грызть", — объясняет кинолог Григорий Тавуларис.
Дайте щенку то, что можно жевать
Запрещать жевание бессмысленно — это естественная потребность. Зато её можно направить в правильное русло.
-
Купите жевательные игрушки из прочной и безопасной резины. Лучше иметь несколько — разной формы и текстуры.
-
Заморозьте влажное полотенце и дайте щенку, чтобы облегчить зуд дёсен.
-
Избегайте игрушек, которые легко рвутся: кусочки могут попасть в желудок и вызвать опасность.
Если щенок увлёкся своей игрушкой, обязательно похвалите его — пусть понимает, что жевать можно именно это.
Сделайте дом безопасным
Прежде чем оставить малыша без присмотра, подумайте, что он может достать.
-
Уберите провода или спрячьте их в пластиковые короба.
-
Храните обувь и одежду в шкафах.
-
Закройте доступ к мусорным корзинам.
-
Уберите мелкие предметы со стола и низких полок.
Не позволяйте щенку свободно гулять по всему дому — ограничьте пространство одной-двумя комнатами, пока он не научится контролировать поведение.
Контролируйте и направляйте
Когда вы дома, наблюдайте за щенком. Если он схватил "запрещённый" предмет, не кричите и не бейте.
-
Спокойно скажите команду "Нет" или "Фу".
-
Уберите предмет и дайте вместо него игрушку.
-
Как только щенок переключился на разрешённый объект — похвалите и дайте лакомство.
Так он поймёт, что именно приносит поощрение.
Установите чёткий режим
Щенки любят рутину. Регулярные прогулки, игры и отдых помогают им чувствовать себя спокойно. Уставший и довольный щенок не станет грызть мебель от скуки.
-
Устраивайте два-три выхода на улицу в день.
-
Играйте в активные игры — перетягивание, поиск игрушек, лёгкий тренинг.
-
После активности обязательно дайте время на отдых.
Применяйте положительное подкрепление
Крики и наказания только усугубляют проблему. Лучше использовать лакомства, мягкую похвалу и уверенный, спокойный голос.
"Терпение и последовательность — главные инструменты воспитания. Щенок быстро поймёт, что хозяин поощряет правильное поведение", — добавляет эксперт по дрессировке Григорий Тавуларис.
Как справиться с тревогой разлуки
Если собака грызёт вещи только тогда, когда остаётся одна, причина — не скука, а стресс.
-
Перед уходом оставьте ей игрушки или лакомства-долгожевалки, чтобы отвлечь внимание.
-
Уходите спокойно, без прощальных сцен.
-
Возвращаясь, тоже не устраивайте бурной радости — дайте щенку понять, что уход и возвращение — нормальная часть жизни.
-
Начните тренировать одиночество постепенно: оставляйте питомца одного на 5-10 минут, увеличивая время с каждым днём.
Если тревога сохраняется, обратитесь к зоопсихологу — это поможет избежать развития разрушительного поведения.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: ругать щенка, когда он уже всё разгрыз.
Последствие: страх и недоверие к хозяину.
Альтернатива: ловите момент — корректируйте поведение во время действия.
-
Ошибка: давать старую обувь "для игры".
Последствие: щенок не отличит старую пару от новой.
Альтернатива: только специальные игрушки для жевания.
-
Ошибка: игнорировать скуку.
Последствие: деструктивное поведение усилится.
Альтернатива: регулярные прогулки и умственные упражнения.
Когда стоит обратиться к специалисту
Если несмотря на все усилия щенок продолжает портить вещи, возможно, причина глубже — тревожность, гиперактивность или неправильные привычки. Поведенческий тренер поможет выявить источник проблемы и подобрать индивидуальную стратегию.
Плюсы и минусы периода "жевательного детства”
Плюсы:
-
укрепляются дёсны и челюсти;
-
формируется поведение и границы;
-
создаётся доверие между собакой и хозяином.
Минусы:
-
разрушенные вещи;
-
риск травм или проглатывания предметов.
Эта фаза — временная. Через несколько месяцев при правильном воспитании щенок перестаёт всё грызть и становится спокойнее.
3 интересных факта
-
Щенки начинают менять зубы уже в 3 месяца, а к 7 месяцам у них полностью формируется постоянный прикус.
-
У собак жевание помогает вырабатывать эндорфины, что снижает стресс.
-
Поведение "грызть всё подряд" полностью исчезает, если щенок получает достаточно внимания и занятий.
Исторический контекст
Жевательное поведение собак формировалось тысячелетиями — это инстинкт охотников и исследователей. В древности щенки грызли кости, чтобы укрепить зубы. Сегодня вместо костей у них есть безопасные игрушки, а роль "вожака стаи" выполняет хозяин, который направляет поведение и учит жить в человеческом доме.
Щенячья любопытность — не проблема, а часть взросления. Главное — терпение, любовь и правильное руководство.
