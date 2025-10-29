Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 18:18

Вот как сделать так, чтобы щенок грыз только то, что нужно — и даже с удовольствием

Кинолог Тавуларис: щенки грызут предметы из-за прорезывания зубов и скуки

Щенок в доме — это радость, смех и… постоянная борьба за целостность обуви, мебели и проводов. Маленький пёс, словно исследователь, пробует мир "на зуб", и в этом нет ничего необычного. Однако хозяевам важно научиться направлять это поведение в безопасное русло, чтобы дом не превратился в поле битвы.

Почему щенки всё грызут

Прежде чем бороться с проблемой, нужно понять её причины. Жевание — естественная часть щенячьего развития, и за ним могут стоять три основные мотива:

  1. Прорезывание зубов. В возрасте от 3 до 7 месяцев у щенка меняются зубы, и жевание помогает снять зуд и боль в дёснах.

  2. Любопытство. Щенки познают мир с помощью рта — как дети, которые всё тянут в рот, чтобы "попробовать".

  3. Скука или стресс. Недостаток активности, одиночество или тревога часто приводят к деструктивному поведению.

"Жевание для щенка — способ исследовать, успокаиваться и снимать напряжение. Наша задача — показать, что именно можно грызть", — объясняет кинолог Григорий Тавуларис.

Дайте щенку то, что можно жевать

Запрещать жевание бессмысленно — это естественная потребность. Зато её можно направить в правильное русло.

  • Купите жевательные игрушки из прочной и безопасной резины. Лучше иметь несколько — разной формы и текстуры.

  • Заморозьте влажное полотенце и дайте щенку, чтобы облегчить зуд дёсен.

  • Избегайте игрушек, которые легко рвутся: кусочки могут попасть в желудок и вызвать опасность.

Если щенок увлёкся своей игрушкой, обязательно похвалите его — пусть понимает, что жевать можно именно это.

Сделайте дом безопасным

Прежде чем оставить малыша без присмотра, подумайте, что он может достать.

  • Уберите провода или спрячьте их в пластиковые короба.

  • Храните обувь и одежду в шкафах.

  • Закройте доступ к мусорным корзинам.

  • Уберите мелкие предметы со стола и низких полок.

Не позволяйте щенку свободно гулять по всему дому — ограничьте пространство одной-двумя комнатами, пока он не научится контролировать поведение.

Контролируйте и направляйте

Когда вы дома, наблюдайте за щенком. Если он схватил "запрещённый" предмет, не кричите и не бейте.

  1. Спокойно скажите команду "Нет" или "Фу".

  2. Уберите предмет и дайте вместо него игрушку.

  3. Как только щенок переключился на разрешённый объект — похвалите и дайте лакомство.

Так он поймёт, что именно приносит поощрение.

Установите чёткий режим

Щенки любят рутину. Регулярные прогулки, игры и отдых помогают им чувствовать себя спокойно. Уставший и довольный щенок не станет грызть мебель от скуки.

  • Устраивайте два-три выхода на улицу в день.

  • Играйте в активные игры — перетягивание, поиск игрушек, лёгкий тренинг.

  • После активности обязательно дайте время на отдых.

Применяйте положительное подкрепление

Крики и наказания только усугубляют проблему. Лучше использовать лакомства, мягкую похвалу и уверенный, спокойный голос.

"Терпение и последовательность — главные инструменты воспитания. Щенок быстро поймёт, что хозяин поощряет правильное поведение", — добавляет эксперт по дрессировке Григорий Тавуларис.

Как справиться с тревогой разлуки

Если собака грызёт вещи только тогда, когда остаётся одна, причина — не скука, а стресс.

  • Перед уходом оставьте ей игрушки или лакомства-долгожевалки, чтобы отвлечь внимание.

  • Уходите спокойно, без прощальных сцен.

  • Возвращаясь, тоже не устраивайте бурной радости — дайте щенку понять, что уход и возвращение — нормальная часть жизни.

  • Начните тренировать одиночество постепенно: оставляйте питомца одного на 5-10 минут, увеличивая время с каждым днём.

Если тревога сохраняется, обратитесь к зоопсихологу — это поможет избежать развития разрушительного поведения.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ругать щенка, когда он уже всё разгрыз.
    Последствие: страх и недоверие к хозяину.
    Альтернатива: ловите момент — корректируйте поведение во время действия.

  • Ошибка: давать старую обувь "для игры".
    Последствие: щенок не отличит старую пару от новой.
    Альтернатива: только специальные игрушки для жевания.

  • Ошибка: игнорировать скуку.
    Последствие: деструктивное поведение усилится.
    Альтернатива: регулярные прогулки и умственные упражнения.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если несмотря на все усилия щенок продолжает портить вещи, возможно, причина глубже — тревожность, гиперактивность или неправильные привычки. Поведенческий тренер поможет выявить источник проблемы и подобрать индивидуальную стратегию.

Плюсы и минусы периода "жевательного детства”

Плюсы:

  • укрепляются дёсны и челюсти;

  • формируется поведение и границы;

  • создаётся доверие между собакой и хозяином.

Минусы:

  • разрушенные вещи;

  • риск травм или проглатывания предметов.

Эта фаза — временная. Через несколько месяцев при правильном воспитании щенок перестаёт всё грызть и становится спокойнее.

3 интересных факта

  1. Щенки начинают менять зубы уже в 3 месяца, а к 7 месяцам у них полностью формируется постоянный прикус.

  2. У собак жевание помогает вырабатывать эндорфины, что снижает стресс.

  3. Поведение "грызть всё подряд" полностью исчезает, если щенок получает достаточно внимания и занятий.

Исторический контекст

Жевательное поведение собак формировалось тысячелетиями — это инстинкт охотников и исследователей. В древности щенки грызли кости, чтобы укрепить зубы. Сегодня вместо костей у них есть безопасные игрушки, а роль "вожака стаи" выполняет хозяин, который направляет поведение и учит жить в человеческом доме.

Щенячья любопытность — не проблема, а часть взросления. Главное — терпение, любовь и правильное руководство.

