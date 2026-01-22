Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рука гладит голову собаки
Рука гладит голову собаки
© https://unsplash.com by Ereng hu is licensed under Free
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:18

Первые ночи со щенком стали адом — спас простой порядок, о котором забывают новички

Щенку с первых дней необходимо выстраивать чёткий распорядок — кинологи

Появление щенка в доме почти всегда похоже на маленькую революцию: радость смешивается с усталостью, а вопросы возникают быстрее, чем успевают находиться ответы. Новые владельцы часто переживают, всё ли они делают правильно — от первых тренировок до кормления и ухода. Грамотный старт действительно важен, потому что именно в первые месяцы закладываются привычки и характер будущей взрослой собаки. Об этом сообщает профильный материал для начинающих владельцев.

Подготовка и первые дни дома

До приезда щенка стоит продумать пространство и быт. У питомца должны быть свои миски, корм, лежанка или клетка, безопасные игрушки и базовые инструменты для ухода. Спокойная и предсказуемая обстановка помогает щенку быстрее адаптироваться и снижает уровень стресса в первые дни.
С самого начала важно выстроить чёткий распорядок. Регулярное время кормления, прогулок, игр, тренировок и сна создаёт ощущение стабильности. Щенки лучше учатся именно в понятной и повторяющейся системе, где каждый день развивается по знакомому сценарию.

Приучение к дому и клетке

Один из первых вызовов — приучение к туалету. Обычно щенка выводят каждые два-три часа и всегда в одно и то же место, внимательно наблюдая за его поведением. Успехи поощряют сразу, а за промахи не наказывают — терпение здесь работает эффективнее любого строгого тона.
Клетка при правильном подходе становится не наказанием, а "убежищем". Уютная подстилка, короткие периоды пребывания и положительные ассоциации помогают щенку воспринимать её как безопасное личное пространство, где можно спокойно отдохнуть.

Базовая дрессировка и социализация

Обучение простым командам начинают рано, когда щенок особенно восприимчив. Короткие занятия по несколько минут несколько раз в день дают лучший результат, чем редкие и долгие тренировки. Основной принцип — позитивное подкрепление: лакомства, спокойная похвала и последовательность.
Не менее важна социализация. Знакомство с разными людьми, собаками, звуками и обстановками помогает вырастить уверенного пса, который не пугается нового и адекватно реагирует на окружающий мир.

Питание, здоровье и активность

Качественный корм для щенков, подходящий по возрасту и породе, поддерживает правильный рост. Обычно малышей кормят три-четыре раза в день и всегда оставляют доступ к свежей воде. Ветеринарный осмотр, вакцинация и профилактика паразитов входят в базовый уход так же, как раннее приучение к грумингу и уходу за зубами.

Физическая активность нужна ежедневно, но в умеренном объёме. Короткие прогулки, игры и развивающие игрушки помогают выплеснуть энергию и снижают риск деструктивного поведения.

Воспитание щенка — это не спринт, а марафон. Постоянство, спокойствие и внимание к потребностям питомца постепенно превращают неуклюжего малыша в уравновешенного и надёжного компаньона, с которым комфортно жить долгие годы.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запахи на прогулке помогают собаке анализировать окружение — le mag du chien вчера в 16:01
Прогулка превращается в детектив: нос ведёт собаку по миру, куда человеку вход закрыт

Почему собака на прогулке так много нюхает и что именно она узнаёт через запахи? Разбираемся, как обоняние влияет на поведение и благополучие питомца.

Читать полностью » Исчезновение насекомых нарушит производство продуктов питания — Science Times вчера в 14:59
Маленькие существа — большая угроза: без них Земля быстро скатится в экологический ад

Полезные насекомые незаметно поддерживают экосистемы и продовольственную безопасность. Почему их исчезновение может привести к глобальному кризису.

Читать полностью » Ветеринары читают состояние животных по позам, движениям и реакциям — Хауме Фатжо вчера в 13:57
Страхи у питомца появлялись будто из ниоткуда — оказалось, дело часто не в травме: виновато другое

Ветеринар Хауме Фатжо раскрывает секреты поведенческой медицины: как ранний опыт, среда и порода влияют на страхи, одиночество и адаптацию питомцев.

Читать полностью » Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи вчера в 5:44
Никогда не делайте этого, если потеряли собаку: ошибка 99% хозяев

Что делать, если собака убежала и как действовать в первые часы после пропажи. Практичные советы по поиску и профилактике побегов.

Читать полностью » Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat 20.01.2026 в 20:36
Сказали кошке прости, а она ушла — причина не в словах и ломает привычное мнение

Можно ли извиниться перед кошкой и поймёт ли она это? Разбираемся, как кошки воспринимают конфликты, стресс и примирение с человеком.

Читать полностью » Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво 20.01.2026 в 17:15
Смеялась над стереотипом "женщина и 40 котов" — потом стало ясно, почему он вообще не про одиночество

Статья объясняет, почему женщины формируют автономную близость с кошками через эмпатию и невербальные сигналы — польза для здоровья, стресса и развития детей.

Читать полностью » Питомцы помогают пожилым людям снизить уровень тревоги — психологи 20.01.2026 в 16:41
Завели кошку и забыли про давление: как питомец меняет здоровье пожилых людей

Почему домашний питомец может изменить жизнь пожилого человека. Пять причин, по которым животные дарят радость, общение и поддержку в зрелом возрасте.

Читать полностью » Домашним кошкам подстригают когти примерно раз в месяц — ветеринары 20.01.2026 в 9:45
Тёмные когти у кошки пугали больше всего — нашёлся способ подстричь и не задеть “живое”

Как часто подстригать когти кошке, когда это нужно и как не задеть пульпу: еженедельный осмотр, когтеточки и безопасная стрижка для котят и пожилых.

Читать полностью »

Новости
Дом
Декоративные подушки очищают бритвой, натягивая ткань без давления — House Digest
Авто и мото
Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog
Спорт и фитнес
Интервальная ходьба усиливает силу ног до 17% — терапевт Бергквист
Красота и здоровье
Чтение помогает снижать стресс через эффект "погружения" — психотерапевт Шоу,
Авто и мото
Буксировочный трос рекомендуют возить для помощи себе и другим — Лысаков
Туризм
Бизнес-отели в Японии изначально рассчитаны на проживание одного — Lonely Planet
Садоводство
Сельдерей сеют в январе из-за медленного развития — salutbonjour
Наука
Космические лучи записали историю Земли в зёрнах пляжного песка — PNAS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet