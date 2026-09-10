Щенок быстро найдет слабые места квартиры: что лучше убрать и защитить еще до его приезда

Щенок в доме быстро превращает тихую квартиру в место, где-то шуршит пакет, то щёлкают когти по плитке, то из-под дивана доносится подозрительное чавканье. За пару дней он успевает проверить на зуб обувь, провода, плинтусы и всё, что лежит не там. Пока хозяева думают, что "он же маленький", щенок уже изучает жильё как территорию, где надо срочно всё попробовать. Поэтому квартиру лучше подготовить заранее, до первой лужи и до первой сломанной привычки. Разбираемся, что убрать, чем закрыть пол и где щенку вообще можно жить без лишних приключений.

"Щенку нужен понятный дом, где есть разрешённые вещи для зубов, безопасный пол и место, которое не жалко защитить. Если этого нет, он быстро сам найдёт, что грызть, где скользить и куда писать. Поэтому лучше сразу убрать лишнее и дать щенку альтернативу, а не ждать, когда он займётся ремонтом без вашего согласия. В первые недели особенно выручает заранее собранная среда, а не воспитание на бегу". специалист по поведению собак Елена Маркова

Как подготовить квартиру к щенку

Щенок грызёт всё подряд не из вредности, а потому что у него режутся зубы. Если рядом не окажется канатика, силиконовой игрушки или другой разрешённой замены, в ход пойдут провода, плинтусы и ножки мебели. Юлия Розова, специалист по поведению собак и организатор проекта sputnik. dog, советует убирать обувь на верхние полки или в закрытую обувницу, а провода прятать в кабель-каналы. Нижнюю часть стен и мебель она предлагает защитить плёнкой, чтобы щенок не успел развернуться.

У Юлии для этого была большая картонная коробка — "копошилка". Туда она складывала всё, что можно грызть: упаковки, стаканчики, ветки. Если щенок слишком увлекался стеной, она давала кусочек пищевого мела. По её словам, это безопасно даже если пёс его проглотит. Такой запас разрешённых вещей снижает шанс, что щенок выберет себе мебель в качестве жертвы.

Оставлять квартиру "как есть" — плохая идея ещё и потому, что щенок быстро переключается с одного на другое. Сегодня он жуёт коробку, завтра пробует обои, послезавтра берётся за шнур от зарядки. Поэтому лучше сразу разделить пространство на то, что можно, и то, что трогать нельзя. Тогда у щенка будет хоть какая-то понятная схема, а не свободный доступ ко всему подряд.

Где ставить миски и как убрать скольжение

На гладком полу щенок легко разъезжается лапами. Ламинат и плитка для него коварны: он носится, играет, резко тормозит, а потом может неудачно упасть и травмироваться. Чтобы этого не было, в местах, где щенок ходит чаще всего, лучше постелить антискользящее покрытие. Подойдут зоны у миски, у места сна и на пути к двери.

Юлия Розова закрывает полы коврами и синтетическим покрытием вроде парклона. Она говорит, что это спасает, когда малыш разгоняется и не успевает затормозить. Здесь логика простая: щенку нужен не красивый блеск пола, а нормальное сцепление. Иначе квартира быстро превращается в площадку с плохим покрытием.

Для еды лучше выбрать тихое место, где никто не ходит мимо и не шумит техникой. Если миска стоит в проходе, щенок будет отвлекаться, разливать воду и торопливо есть. Юлия советует ставить еду на кухне, а воду — в нескольких точках квартиры, чтобы доступ к ней был постоянно. Миски удобно ставить на нескользящую подстилку, например на коврик для йоги, чтобы посуда не уезжала вместе с щенком.

Сон, туалет и одиночество без срывов

Щенок не всегда понимает, где ему спать удобнее. Одним нужно видеть, что происходит вокруг, другим, наоборот, спокойнее в укромном месте. Поэтому одной лежанки обычно мало. Лучше поставить несколько вариантов: плоскую, лежанку-гнездо с бортиками и оставить доступ к месту под столом или к другому тихому углу.

С туалетом всё тоже решается не за один день. Первые месяцы без луж почти не бывают, и ругать щенка за это бессмысленно. На это время лучше убрать особенно жалкие ковры и заранее купить пелёнки. Юлия говорит, что в начале туалетных зон может быть несколько, а потому пелёнки она брала сразу "в стратегических объёмах".

Оставлять щенка одного сразу — ещё одна ошибка. В природе щенки примерно до полугода не живут в одиночестве, рядом всегда есть стая. Резкий переход к пустой квартире часто заканчивается тревогой, с которой потом приходится долго работать. Юлия не оставляла щенка одного первые две-три недели, потом начинала с пяти минут, позже выходила выбросить мусор и дойти до магазина. До семи часов спокойного одиночества у неё ушло около четырёх месяцев регулярных тренировок.

"Щенку мало одной лежанки и одной игрушки, потому что он быстро переключается и начинает искать, чем заняться дальше. Если вы не дадите ему смену занятий, он займётся мебелью, обувью или стеной. То же самое с одиночеством: начинать нужно с коротких отлучек, иначе щенок воспринимает пустую квартиру как проблему. Здесь лучше медленный режим, чем потом долгая работа с тревогой". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Нужен ли манеж?

Не всегда. Он помогает, если надо на время ограничить щенка, но не заменяет приучение к правилам. Если щенок крупный и активный, иногда удобнее поставить межкомнатные ворота.

Сколько игрушек должно быть?

Лучше много и разных. Нюхательные, тактильные и для грызения быстрее удерживают внимание, чем одна и та же игрушка. Юлия советует убирать надоевшие и доставать новые.

Можно ли обойтись без лестницы к дивану?

Можно, если полностью закрыть доступ к мебели. Если доступ нужен, щенка стоит учить спускаться по лесенке или пандусу, чтобы не было прыжков с высоты.

Когда щенок начнёт спокойно оставаться один?

У всех по-разному. У Юлии на это ушло около четырёх месяцев регулярных тренировок, а сначала она ограничивалась короткими выходами на несколько минут.

Проверено экспертом: специалист по поведению собак Елена Маркова

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