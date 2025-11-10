Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Напуганный щенок дома
Напуганный щенок дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:39

Щенок плакал, когда я уходила — пока я не попробовала этот способ

Кинолог Книгин: запах хозяина снижает тревогу щенка во время разлуки

Щенок в доме — это радость, эмоции и… огромная ответственность. Его мягкая шерстка, взгляд, полный доверия, и бесконечное желание играть моментально покоряют сердце. Но однажды наступает момент, когда нужно оставить малыша одного — например, чтобы пойти на работу. И вот тут начинается самое сложное: как пережить это без стресса для вас и для него?

Не переживайте. При правильной подготовке и последовательных шагах щенок спокойно адаптируется к временам одиночества и не превратит ваше отсутствие в катастрофу.

Почему нельзя оставлять маленького щенка одного надолго

Первое правило — не торопитесь. Очень маленьких щенков нельзя оставлять в одиночестве на долгое время. В первые недели после рождения они нуждаются в постоянном уходе: регулярном кормлении, выгулах и тепле. Им просто страшно и одиноко, ведь до этого они всегда были рядом с мамой и братьями.

Если у вас есть возможность — проведите с ним как можно больше времени в начале. Это заложит фундамент доверия и уверенности, которые помогут ему легче переносить последующие периоды одиночества.

Как подготовить щенка к тому, чтобы оставаться одному

Главная цель — научить питомца спокойно воспринимать ваше отсутствие. Для этого нужно создать ощущение стабильности и привычной рутины.

  1. Начните тренировки дома.
    Не ждите "первого рабочего дня", чтобы понять, как он реагирует на одиночество. Уходите в другую комнату на несколько минут, закрывайте за собой дверь. Пусть щенок привыкает, что хозяин может исчезать и возвращаться.

  2. Не уделяйте всё время только ему.
    Постарайтесь не быть с ним каждую секунду. Да, это сложно, особенно когда он мило тянет лапки и просит внимания. Но если щенок привыкнет, что вы рядом 24/7, разлука станет для него шоком.

  3. Привыкание к людям.
    Пусть он пообщается с другими членами семьи, друзьями или соседями. Это поможет ему чувствовать себя увереннее и не впадать в панику, если вы не рядом.

"Собаки учатся спокойствию, когда видят, что хозяин уходит и возвращается без суеты", — отметил кинолог Денис Книгин.

Как сделать первый опыт разлуки лёгким

Когда наступит день, когда нужно уйти — действуйте спокойно. Ваша уверенность передаётся собаке.

  • Уходите без лишних эмоций. Не прощайтесь долго, не гладьте и не говорите "бедненький". Для щенка это сигнал тревоги. Просто спокойно выйдите.

  • Возвращайтесь так же спокойно. Не устраивайте бурных встреч, даже если он прыгает от радости. Спокойное поведение хозяина помогает понять, что уход и возвращение — обычная часть жизни.

  • Оставьте ему вещь с вашим запахом. Например, футболку или шарф. Привычный запах помогает щенку чувствовать, что вы где-то рядом.

Пошаговая адаптация к одиночеству

  1. Уходите из комнаты на 2-3 минуты и возвращайтесь.

  2. Увеличивайте время постепенно до 15-20 минут.

  3. Когда щенок перестаёт беспокоиться, пробуйте выходить из дома ненадолго — сначала на 5-10 минут.

  4. После нескольких дней можно оставить его на час-два.

  5. Всегда обеспечивайте доступ к воде, игрушкам и безопасному пространству (например, закрытую комнату или манеж).

Так питомец поймёт: хозяин уходит, но всегда возвращается.

Что поможет щенку не скучать

  • Игрушки. Купите несколько прочных жевательных игрушек или интерактивных шаров. Они помогут снять стресс и займут питомца.

  • Фоновые звуки. Оставьте включённым радио или телевизор — лёгкий шум помогает щенку не чувствовать себя в изоляции.

  • Заранее выгуляйте. Уставший щенок с меньшей вероятностью будет скучать и выть.

Альтернативы, если вас долго нет дома

  1. Попросите близкого человека зайти.
    Пусть кто-то из друзей или родственников проведёт с ним немного времени, поиграет, выведет на прогулку.

  2. Нанимайте выгульщика.
    Сейчас существует множество сервисов и людей, профессионально занимающихся выгулом собак. Это спасение для тех, кто работает полный день.

  3. Питомник на день.
    В крупных городах есть так называемые dog daycare - центры дневного пребывания собак. Там щенок будет играть, социализироваться и не чувствовать одиночества.

"Даже короткие визиты человека в течение дня снижают стресс щенка и ускоряют адаптацию", — пояснил тренер Денис Книгин.

Частые ошибки хозяев

  • Ругать за беспорядок. Щенок не делает это специально. Он просто волнуется.

  • Пытаться успокоить криками. Повышенный тон только усиливает тревогу.

  • Заключать в клетку надолго. Это не воспитание, а источник страха.

Лучше обеспечьте щенку безопасное пространство, где он может чувствовать себя комфортно: с лежанкой, водой и игрушками.

Оставить щенка одного в первый раз — испытание и для вас, и для него. Но с терпением, спокойствием и правильной подготовкой всё пройдёт легко. Ваш малыш быстро поймёт, что одиночество — не страшно, а хозяин всегда возвращается.

Так формируется уверенность и доверие, которые становятся основой для гармоничных отношений между человеком и собакой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Лакеев: коровье молоко вызывает у котят расстройство желудка сегодня в 21:13
Раньше давала котятам коровье молоко — теперь не совершаю эту ошибку

Можно ли котёнку молоко? Разбираемся, почему обычное молоко опасно, что выбрать вместо него и как правильно кормить малыша без мамы.

Читать полностью » Хомяк в клетке крутит колесо — лапки в опасности: жаль, раньше не знала, что это ловушка сегодня в 13:23

Некоторые зоотовары для хомяков кажутся милыми, но могут стоить питомцу здоровья. Рассказываем, какие три вещи лучше не покупать и почему.

Читать полностью » Беру на заметку: собака вздыхает — и это сигнал беды, который нельзя игнорировать сегодня в 12:09

Когда собака тяжело вздыхает, это может быть не просто шум — иногда за этим стоит целый язык эмоций. Узнайте, что именно хочет сказать ваш питомец.

Читать полностью » Раньше отбирала у собаки еду: одна секунда взгляда — и поняла, что делала всё неправильно сегодня в 11:22

Почему собака подбирает всё с земли и как перестать бороться с ней на прогулке. Без крика, боли и страха — только доверие и обучение.

Читать полностью » Просто изменила одно правило в кормлении — и собака стала активнее: как правильно кормить любимца сегодня в 10:49

Как правильно сочетать сухой и влажный корм, чтобы питание собаки было полезным, сбалансированным и вкусным. Практические советы владельцам.

Читать полностью » Думала, что кролики не переживут зиму — но один простой приём всё изменил сегодня в 9:40

Как содержать кроликов зимой на улице: как утеплить клетки, чем кормить, как поить и избежать болезней. Полное руководство для фермеров.

Читать полностью » Думала, уши у щенка не встанут никогда — пока не узнала одну простую вещь сегодня в 8:31

Почему у немецкой овчарки не поднимаются уши вовремя, как помочь питомцу без вреда и когда пора обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Кошка пометила диван? Вот как убираю запах мочи навсегда — без химии и паники сегодня в 7:22

Кошка пометила диван? Не спешите вызывать химчистку — запах можно убрать дома. Пошаговая инструкция, народные средства и проверенные ферментные препараты.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Billboard опубликовал рейтинг 25 самых откровенных песен Hot 100 всех времён
СФО
Учёные Алтайского аграрного университета создали батарею для дронов с зарядкой в воздухе
Садоводство
Нашла способ хранить свёклу без холодильника — просто и эффективно
Авто и мото
ВСК: Lexus LX возглавил антирейтинг по угонам в России в 2025 году
ПФО
В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю
Туризм
Решил рискнуть и полетел через Китай — теперь знаю, что Корея того стоила
ДФО
В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки
Еда
Эксперты: тростниковый сахар ценится за аромат, но не отличается по пользе от белого
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet