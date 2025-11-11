Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:16

Думала, что при варке витамины исчезают — а врач объяснил, почему тыква исключение

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов: тыквенный суп полезен для иммунитета и сердца

Тыква — не только символ осени, но и один из самых полезных овощей. По содержанию бета-каротина, который в организме превращается в витамин А, она уступает разве что моркови. Этот провитамин играет ключевую роль в поддержании зрения, иммунитета и состояния кожи.

"Тыква — один из наиболее насыщенных источников бета-каротина (провитамина А), который в организме преобразуется в активный витамин А и при этом практически не разрушается при термической обработке", — рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью "Газете.Ru".

Главное преимущество тыквы — устойчивость её полезных веществ к нагреванию. Поэтому суп из неё не только вкусен, но и сохраняет большую часть витаминов.

Как сохраняются витамины при готовке

Тепловая обработка действительно разрушает часть витаминов, но далеко не все.

"При термической обработке, особенно при варке, часть водорастворимых витаминов (например, витамин С и некоторые витамины группы B) действительно частично разрушается. Однако жирорастворимые витамины (А, Е) и минералы сохраняются значительно лучше", — пояснил Белоусов.

Интересно, что именно варка делает бета-каротин более доступным для усвоения.

"Более того, варка способствует лучшему усвоению бета-каротина — особенно если суп готовится с добавлением небольшого количества растительного масла или сливок", — добавил врач.

Именно поэтому диетологи советуют готовить тыкву не на воде, а с добавлением жиров — они помогают организму усваивать жирорастворимые витамины.

Сравнение пользы сырой и варёной тыквы

Показатель Сырая тыква Варёная тыква
Содержание витамина С Выше Частично теряется
Доступность бета-каротина Средняя Повышается
Переваривание Тяжелее Легче для желудка
Вкусовые качества Нейтральные Мягкие и сладковатые
Возможность добавок Ограничена Совместима с маслами и сливками

Чем полезен тыквенный суп

Тыквенный суп сочетает в себе пищевую лёгкость и насыщенность микроэлементами. Его регулярное употребление помогает:

• укрепить иммунитет благодаря витаминам A и C;
• замедлить процессы старения за счёт антиоксидантов (каротиноиды, витамин E);
• снизить риск хронических заболеваний - сердечно-сосудистых, обменных, воспалительных;
• улучшить пищеварение благодаря клетчатке;
• регулировать давление и поддерживать работу сердца за счёт калия и магния.

Советы шаг за шагом: как приготовить полезный тыквенный суп

  1. Выберите спелую тыкву - с ярко-оранжевой мякотью.

  2. Нарежьте на кубики и отварите до мягкости.

  3. Добавьте овощи: морковь, лук, немного картофеля.

  4. Влейте овощной бульон или воду. Варите 10-15 минут.

  5. Взбейте блендером до кремовой консистенции.

  6. Добавьте ложку сливок или оливкового масла - для лучшего усвоения каротиноидов.

  7. Посолите, приправьте специями - куркумой, мускатным орехом, имбирём.

Такой суп можно хранить в холодильнике до трёх дней, а в морозильнике — до месяца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить тыкву без жира.
    Последствие: каротиноиды усваиваются хуже.
    Альтернатива: добавлять немного масла или сливок.

  • Ошибка: переваривать овощи.
    Последствие: потеря витамина C и вкуса.
    Альтернатива: варить до мягкости, но не до разваривания.

  • Ошибка: есть суп ежедневно при заболеваниях ЖКТ.
    Последствие: возможен дискомфорт при пониженной кислотности.
    Альтернатива: ограничить до 2-3 порций в неделю.

А что если тыкву заменить другим овощем?

Тыкву можно чередовать с морковью или бататом — они тоже богаты каротином и имеют схожие свойства. Однако именно тыква сочетает мягкое воздействие на желудок с насыщенным витаминным составом, что делает её универсальным продуктом для большинства людей.

Плюсы и минусы тыквенного супа

Плюсы Минусы
Богат бета-каротином и минералами Может быть нежелателен при пониженной кислотности
Подходит для диетического питания Не рекомендуется при мочекаменной болезни
Поддерживает иммунитет Требует умеренности при диабете
Универсален в приготовлении Недолговечен в хранении

FAQ

Можно ли замораживать тыквенный суп?
Да, он сохраняет вкус и пользу, если заморозить сразу после приготовления.

Как часто можно есть тыкву?
2-3 раза в неделю — оптимальная частота для поддержания витаминов и пищевого баланса.

Можно ли детям?
Да, тыква гипоаллергенна и подходит даже малышам, но без острых приправ.

Мифы и правда

Миф: при варке все витамины теряются.
Правда: жирорастворимые витамины (A, E) сохраняются и даже усваиваются лучше.

Миф: тыквенный суп — только диетическое блюдо.
Правда: он подходит всем, кто хочет поддерживать здоровье осенью и зимой.

Миф: сырая тыква полезнее варёной.
Правда: варёная усваивается лучше и мягче воздействует на ЖКТ.

Интересные факты

  1. Тыква содержит до 450 мг бета-каротина на 100 г — это больше, чем в абрикосах или дыне.

  2. Каротиноиды в тыкве устойчивы к нагреву до 150 °C.

  3. Тыквенные семечки богаты цинком и помогают укреплять иммунитет.

Исторический контекст

Тыкву начали выращивать более 5000 лет назад в Центральной Америке. Её использовали не только в пищу, но и как лекарственное средство. В Европе овощ стал популярным в XVII веке благодаря своей неприхотливости и долгому хранению. Сегодня тыква признана одним из ключевых продуктов функционального питания, особенно в холодный сезон.

