Суп из тыквы
Суп из тыквы
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 6:40

Жарю бекон с луком — потом делаю суп, который исчезает со стола за минуты

Консистенцию тыквенного супа-пюре регулируют сливками или бульоном после пюрирования — кулинары

Осень и зима — идеальное время для уютных, согревающих блюд, которые дарят тепло и комфорт. Нежный тыквенный суп-пюре с беконом и сливками не только насыщает, но и радует насыщенным ароматом и мягкой текстурой. Этот рецепт станет украшением как семейного ужина, так и праздничного стола, создавая атмосферу домашнего уюта. Об этом рассказал сайт "Готовим.Ру".

Ингредиенты для супа-пюре

Чтобы суп получился вкусным и сбалансированным, важно правильно подготовить ингредиенты. Основой блюда служат тыква и картофель — они придают естественную сладость, густоту и кремовую текстуру.

  • Тыква (лучше сорт баттернат) — 500 г. Этот сорт имеет плотную мякоть, которая легко превращается в пюре, а вкус получается мягким и нежным. Избегайте слишком сладких сортов, чтобы блюдо не стало приторным.

  • Картофель — 2 некрупные штуки. Картофель добавляет густоты и насыщенности текстуре супа.

  • Подкопченный бекон — 150 г. Бекон придаёт блюду характерный аромат и лёгкую солоноватость, создавая контраст с естественной сладостью тыквы.

  • Сливки 20% — 150-200 г. Сливки делают суп бархатистым и нежным. Можно регулировать количество для более лёгкой или плотной консистенции.

  • Репчатый лук — 1 штука. Лук даёт мягкую сладость и является основой вкусового букетa.

  • Чеснок — 2 зубчика. Добавляет пикантную ноту и глубину аромата.

  • Растительное масло — 2 ст. л. для пассеровки лука и обжарки бекона.

  • Овощной бульон или вода — около 1 л. Бульон добавляет насыщенность и глубину вкуса.

  • Соль, черный молотый перец — по вкусу.

  • Кориандр молотый — 1/2 ч. л. придает тонкий пряный оттенок, который гармонирует с тыквой.

Подготовка овощей и бекона

Картофель и тыкву очистите и нарежьте кубиками примерно 1-2 см, чтобы они быстро и равномерно сварились. Лук мелко порубите, а чеснок раздавите плоской стороной ножа, снимите кожуру и измельчите.

Бекон нарежьте кубиками или полосками, если он предварительно нарезан пластинами — достаточно мелко порубить. Обжарьте лук в кастрюле на растительном масле до прозрачности и лёгкой золотистости, затем добавьте бекон и жарьте на умеренном огне до румяной корочки, чтобы выделился аромат дыма и подкопченности. 2-3 столовые ложки жареного бекона оставьте для украшения готового блюда.

Приготовление супа-пюре

В кастрюлю с обжаренным беконом добавьте нарезанный картофель и тыкву. Перемешайте и обжаривайте 1-2 минуты, чтобы овощи слегка пропитались ароматами бекона и лука. Посолите, поперчите и добавьте молотый кориандр, равномерно распределяя специи.

Залейте овощи водой или бульоном так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой около 20 минут. Картофель и тыква должны полностью развариться и стать мягкими, готовыми к пюрированию.

Снимите кастрюлю с огня и слегка остудите суп, затем с помощью погружного блендера превратите его в однородное пюре. Консистенцию можно регулировать добавлением небольшого количества бульона или сливок, в зависимости от предпочтений.

Завершающий этап

Верните кастрюлю на плиту, влейте сливки и прогрейте суп на слабом огне, чтобы сливки не свернулись. Проверьте на соль и специи, при необходимости добавьте. Разлейте готовый суп по тарелкам, украсьте ложкой сливок, посыпьте жареным беконом и рубленой свежей зеленью — петрушкой или укропом.

Сравнение сортов тыквы для супа-пюре

  1. Баттернат — плотная мякоть, кремовая текстура, мягкий вкус.

  2. Конфетка — сладковатая, подойдет любителям сладких блюд.

  3. Другие сорта — подходят, но избегайте слишком сладких, чтобы сохранить баланс.

Советы по приготовлению супа-пюре

  1. Выбирайте спелую и плотную тыкву для насыщенного вкуса и красивого цвета.

  2. Обжаривайте лук и бекон на умеренном огне, чтобы сохранить аромат и текстуру.

  3. Сливки добавляйте постепенно, регулируя густоту и мягкость вкуса.

  4. При желании можно добавить щепотку мускатного ореха или имбиря для тонкого аромата.

  5. Для более лёгкой версии супа используйте нежирные сливки или замените их на растительное молоко.

Популярные вопросы о тыквенном супе-пюре

Как выбрать тыкву для супа-пюре?
Лучше всего использовать баттернат или конфетку, избегая слишком сладких сортов, чтобы не перебить баланс вкуса.

Можно ли заменить бекон колбасой или ветчиной?
Да, но вкус будет отличаться от классического. Обжарка должна быть аналогичной, чтобы сохранить аромат.

Можно ли добавить специи?
Да, корица, мускатный орех или имбирь придадут дополнительный аромат, не изменяя основной вкус блюда.

Как правильно подавать суп-пюре?
Лучше всего в порционных тарелках с небольшим количеством сливок и кусочками обжаренного бекона сверху.

