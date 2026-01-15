Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Манная каша
Манная каша
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 11:48

Манная каша, которая тает во рту: делаю один шаг — и тыква становится почти невидимой

Манная каша с тыквой требует предварительного отваривания овоща — повар

Манная каша с тыквой — пример завтрака, который сочетает мягкий вкус, питательность и простоту приготовления. Такое блюдо одинаково хорошо подходит детям и взрослым, не перегружает желудок и легко усваивается. Нежная текстура делает кашу удобной для утреннего рациона и семейного меню. Об этом сообщает кулинарный портал 1000. menu.

Почему манная каша с тыквой подходит для всей семьи

Манная каша с добавлением тыквы считается более деликатной по сравнению с вариантами на рисе или пшене. Манка быстро разваривается, образуя однородную структуру, а тыква придаёт естественную сладость и мягкий овощной вкус. Благодаря этому блюдо часто включают в детское питание и рекомендуют тем, кто предпочитает лёгкие завтраки.

Для приготовления лучше выбирать ярко-оранжевую тыкву сладких сортов. Она даёт насыщенный цвет и не требует большого количества сахара. Если используется менее сладкая мякоть, вкус легко скорректировать, добавив сахар или мёд. При этом допускается применение замороженной тыквы, что делает рецепт удобным в любое время года.

Подготовка ингредиентов и варка основы

Тыкву предварительно очищают от кожуры и семян, затем нарезают небольшими кубиками. Такой размер позволяет овощу быстрее свариться и равномерно распределиться в каше. Альтернативный вариант — натереть тыкву на тёрке, тогда она станет почти незаметной в готовом блюде, а процесс приготовления сократится.

Сначала тыкву отваривают в воде до мягкости. Этот этап важен для формирования текстуры: хорошо разваренная мякоть легко соединяется с манкой и молоком. После этого добавляется молоко, соль и сахар. Смесь доводят до кипения, создавая основу для дальнейшего введения крупы.

Консистенция и финальные штрихи

Манная крупа всыпается тонкой струйкой при постоянном помешивании. Это позволяет избежать образования комков и получить гладкую, однородную кашу. Варка занимает всего несколько минут, после чего блюдо начинает густеть. На этом этапе важно не передержать кашу на огне, чтобы сохранить её нежность.

После выключения плиты кашу оставляют под крышкой, давая ей настояться. За это время манка полностью раскрывается, а вкус становится более цельным. Перед подачей в тарелки добавляют сливочное масло, которое усиливает аромат и делает текстуру ещё мягче — именно такие детали ценят в блюдах для утреннего рациона.

В результате манная каша с тыквой получается сбалансированной по вкусу и консистенции. Она не требует сложных ингредиентов и легко адаптируется под индивидуальные предпочтения. Такое блюдо подходит для спокойного завтрака, детского меню и тех случаев, когда важно приготовить что-то полезное и привычное. Простота рецепта и понятная технология делают эту кашу устойчивым вариантом домашней кухни.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томаш Стерницкий варит домашний суп на площадке в чугунном котле — EatingWell вчера в 11:23
На "Золотом глобусе" благодарили не только кино — со сцены внезапно вспомнили суп

На 'Золотом глобусе' Джесси Бакли призналась, что суп, приготовленный оператором, поддерживал всю команду. Узнайте, что за гуляш стал героем вечера!

Читать полностью » Творог используют вместо сыра как белковую намазку для пицца тоста — Деб Кавис вчера в 9:16
Творог больше не скучный — один шаг, и получается горячая "пицца" на завтрак

Ищете быстрый и вкусный перекус? Узнайте, как приготовить тост с творогом, который станет отличной альтернативой пицце. Простой рецепт и советы по начинкам!

Читать полностью » Панкейки на кефире получаются пышными из-за реакции соды с кислой средой — повар вчера в 2:38
Вот почему панкейки выходят резиновыми: достаточно одной ошибки, и завтрак испорчен

Пышные панкейки на кефире легко приготовить за полчаса: тёплый кефир, сода и правильная густота делают их воздушными и мягкими.

Читать полностью » В салате брокколи рубят мелко для равномерной заправки - TheKitchn 13.01.2026 в 21:38
После праздников готовлю только так: хрустящая брокколи и ореховый соус без перегруза

Узнайте, как приготовить удивительный салат с брокколи и эдамаме! Все секреты вкусной заправки и необычные идеи добавок ждут вас.

Читать полностью » Стручковая фасоль на сковороде с чесноком сохраняет хрусткость и яркий цвет — повар 13.01.2026 в 9:48
Фасоль на сковороде, от которой все требуют добавки: делаю так всегда, и мясо уходит на второй план

Стручковая фасоль на сковороде — быстрый гарнир или постное второе. Как правильно разморозить, сохранить цвет и сделать ароматное чесночное масло?

Читать полностью » TheKitchn рекомендует приготовить лимонно-масляный соус из 4 ингредиентов 13.01.2026 в 5:20
Соус за 15 минут: добавил 4 ингредиента — и обычная курица стала "как в ресторане"

Откройте для себя секрет невероятного ужина с лимонно-масляным соусом, который за 15 минут освежит любое блюдо. 4 простых ингредиента — ваш ключ к успеху!

Читать полностью » Салат из капусты с лимонным соком вместо уксуса сохраняет хрусткость — повар 12.01.2026 в 18:57
Секрет салата без уксуса, от которого не оторваться: главный ингредиент для сочности есть на вашей кухне

Витаминный салат из капусты, моркови и яблока готовится за 15 минут и делается без уксуса. Как сохранить хруст, свежесть и яркий вкус?

Читать полностью » Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары 12.01.2026 в 10:04
Сохраняю авокадо свежим на неделю: топ-5 секретов, которые делают его стойким к окислению

Как сохранить свежесть авокадо и избежать потемнения мякоти? Разбираемся в самых эффективных способах, чтобы ваш авокадо оставался свежим и вкусным дольше!

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки царапают мебель для метки территории и ухода за когтями — Зази Тодд
Дом
Лайфхаки сократили время уборки дома — домохозяйки
Спорт и фитнес
Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи
Туризм
Акрополь и древние кварталы объединяют прогулочный маршрут в Греции
Садоводство
Горшок с потосом разворачивают раз в неделю для ровной кроны — House Digest
Дом
Подушки из пены памяти не рекомендуют стирать в машинке — Эшли Матуска Киддер
Красота и здоровье
Активное трение по длине пересушивает концы волос — Дарсакли
Наука
Тагатоза снизила калорийность примерно на 60% по сравнению с сахаром — Университет Тафтса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet