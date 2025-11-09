Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Орехи и семена
Орехи и семена
© commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:45

Ела тыквенные семечки каждый день — и вот что произошло с организмом через неделю

Тыквенные семечки давно перестали быть просто "остатками после Хэллоуина". Сегодня их добавляют в салаты, гранолу, смузи и десерты. Они придают блюдам ореховый вкус и хруст, а главное — насыщают организм белками, клетчаткой и минералами. Но, как и с любым полезным продуктом, важно не перейти грань: переедание способно обернуться неприятными последствиями для пищеварения.

Почему тыквенные семечки называют суперпродуктом

"Тыквенные семечки крошечные, но мощные", — говорит штатный диетолог Daily Harvest Каролина Шнайдер.

В одной унции (примерно четверть стакана) содержится 7-8 граммов растительного белка, полезные жиры и внушительная доза магния. Этот минерал, по словам доктора Дэрила Джоффре, важен для метаболизма, сна и устойчивости к стрессу.

"Получая много магния, вы получите больше энергии, лучший отдых и стабильное настроение", — пояснил Джоффре.

Кроме того, семечки богаты цинком — элементом, поддерживающим иммунитет и здоровье кожи, а также участвующим в регуляции уровня инсулина.

Когда польза превращается во вред

Несмотря на впечатляющий состав, диетологи предупреждают: чрезмерное количество клетчатки и жира может вызвать дискомфорт.

"Чрезмерное потребление может привести к расстройству желудка, особенно у людей с нарушением усвоения жиров", — отмечает Каролина Шнайдер.

"Скорлупа содержит почти в три раза больше клетчатки, чем очищенные семена, поэтому её избыток может вызвать вздутие или запор", — добавляет Кристен Лоренц, владелица KLL Nutrition.

Основные риски при переедании

  • Вздутие и запор. Избыточная клетчатка перегружает кишечник, особенно если вы не привыкли к её большому количеству.
  • Расстройство желудка. Жиры, которых в семечках около 13 граммов на порцию, могут вызвать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением.
  • Избыточные калории. В одной унции — около 160 калорий, поэтому чрезмерное употребление может способствовать набору веса.
  • Слишком много соли. Покупные жареные и солёные семечки нередко содержат избыточное количество натрия, что повышает давление.

Сравнение

Вид семечек

Калорийность

Клетчатка

Риски при переедании

Очищенные

160 ккал

1,8 г

Минимальные, но возможен дискомфорт при большом объёме

В скорлупе

160 ккал

5,2 г

Вздутие, запор, раздражение ЖКТ

Солёные магазинные

до 200 ккал

2-3 г

Избыточный натрий, нагрузка на сердце

Домашние обжаренные

160-170 ккал

2-5 г

Опасность пережаривания и потери питательных веществ

Как правильно есть тыквенные семечки

  1. Следите за порцией. Оптимально — ¼ стакана в день.
  2. Пейте воду. Это помогает клетчатке работать эффективно, предотвращая запоры.
  3. Выбирайте несолёные. Лучше покупать сырые или слегка подсушенные семечки без добавок.
  4. Добавляйте в блюда. Используйте их как топпинг для салатов, каш, йогурта, а не как основную закуску.
  5. Храните правильно. Держите семечки в плотно закрытой банке, вдали от тепла и света, чтобы масла не прогоркали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: съесть полпакета за вечер.
    Последствие: вздутие и тяжесть.
    Альтернатива: ограничьтесь горстью и добавьте семечки в салат или смузи.
  • Ошибка: выбирать магазинные солёные варианты.
    Последствие: избыток натрия и жажда.
    Альтернатива: обжарьте семечки дома с оливковым маслом и специями.
  • Ошибка: употреблять скорлупу в больших количествах.
    Последствие: механическое раздражение кишечника.
    Альтернатива: очищайте семечки или выбирайте мягкие сорта без грубой оболочки.

А что если вы едите их ежедневно?

Ежедневное употребление в умеренных количествах приносит только пользу: поддерживает уровень железа, магния и антиоксидантов. Но если перекусы превращаются в привычку "на автомате", организм может реагировать вздутием, усталостью и жаждой.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Источник белка и полезных жиров

Высокая калорийность

Много магния и цинка

Возможен дискомфорт при переедании

Поддерживает кожу и иммунитет

Часто пересолены в промышленной упаковке

Универсальны в кулинарии

Могут вызывать запор при избытке клетчатки

FAQ

Можно ли есть их на ночь?
Да, но не слишком много: магний способствует расслаблению и улучшает сон, однако переедание утяжелит желудок.

Какие семечки полезнее — очищенные или в скорлупе?
Очищенные легче усваиваются и безопаснее для пищеварения, хотя скорлупа содержит больше клетчатки.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше семечек, тем больше пользы.
    Правда: избыток клетчатки и жиров вызывает обратный эффект.
  • Миф: семечки нельзя есть при диете.
    Правда: в умеренном количестве они помогают дольше чувствовать сытость.
  • Миф: жарка уничтожает витамины.
    Правда: при лёгкой обжарке сохраняется большая часть питательных веществ.

Исторический контекст

Тыквенные семечки употреблялись ещё в древней Мексике: археологи находили их в ацтекских захоронениях как символ здоровья и изобилия. В Европе они стали популярны в XVIII веке, а сегодня считаются одним из самых доступных источников растительного белка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям сегодня в 11:55
Кашель не отпускал — соединила цинк и витамин С, и результат был не тем, что ожидала

Узнайте, как цинк помогает укрепить иммунитет и ускорить выздоровление при простуде. Эффективные дозировки, лучшие источники и советы врачей.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса сегодня в 11:33
Избавилась от хронического стресса, следуя этим простым рекомендациям — вот что помогло

Борьба с хроническим стрессом требует регулярных шагов. Узнайте, какие действия помогут улучшить самочувствие и восстановить баланс.

Читать полностью » Баня после сорока лет повышает риск инсульта и инфаркта — Валерия Гаранина сегодня в 10:55
Жирная еда после бани подвела — поменяла ужин на лёгкий, и самочувствие изменилось сразу

Баня – это не только удовольствие, но и риск. Узнайте, как избежать роковых ошибок в парной, которые могут привести к инсульту или инфаркту, особенно после 40 лет.

Читать полностью » Врач Густаво Гимарайнш призвал мужчин к самообследованию тестикул сегодня в 10:30
Не знал, что регулярное самообследование тестикул может спасти жизнь — вот что я узнал

Ежемесячное самообследование тестикул — важный шаг для профилактики рака яичек. Узнайте, как правильно проводить проверку и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн сегодня в 9:55
Дыхание ртом лишило сна — поставил увлажнитель, и головные боли ушли… не только из-за него

Узнайте, какие ночные привычки, такие как храп и бруксизм, могут нанести вред здоровью. Советы стоматолога и сомнолога!

Читать полностью » Врач Татьяна Рыкалова: потребление 300-400 граммов рыбы в неделю для поддержания здоровья и уровня омега-3 сегодня в 9:27
Не знал, сколько рыбы нужно, чтобы быть здоровым — теперь понимаю, почему это так важно

Рыба важна для здоровья, но как правильно её употреблять, чтобы получить максимальную пользу? Узнайте, какие виды рыбы лучше всего включать в свой рацион.

Читать полностью » Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева сегодня в 8:55
Межпозвоночная грыжа дала о себе знать — сделала одно упражнение не так, и ноги онемели

Не игнорируйте грыжу! Врач предупреждает о риске недержания и паралича. Узнайте, как избежать операции и вернуться к полноценной жизни.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман: фейхоа опасен при гипертериозе сегодня в 8:21
Фейхоа: начала включать его в свой рацион и обнаружила неожиданные последствия

Узнайте, когда фейхоа приносит пользу, а когда может навредить. Врач объясняет, как правильно употреблять этот экзотический фрукт.

Читать полностью »

Новости
Наука
Брайант: приливные силы заставляют красные гиганты поглощать близкие планеты
Питомцы
Кошкам нужна регулярная чистка зубов для профилактики стоматологических проблем
Наука
HR&CE: золотые монеты династии Чола раскопаны под храмом в Южной Индии
Питомцы
У животных с позитивным опытом дрессировки уровень стресса ниже на 40%
Красота и здоровье
Подняла взгляд без ботокса: 3 минуты массажа головы — и лицо стало свежее
Еда
Секрет идеальных вафель раскрыт: добавил один ингредиент — и хруст стал как в ресторане
Спорт и фитнес
Кручу педали по 30 минут в день — и одежда сидит по-другому, сама не ожидала
Туризм
Смешала пляж, горы и йогу — получилось лучше, чем Мальдивы: секрет юга Марокко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet