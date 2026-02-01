Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки
© https://ru.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:44

В 15:00 тянет на кофе не случайно — эта простая замена даёт более ровную энергию

Около 14-15 часов многие ловят себя на одной и той же привычке: рука тянется к кофе, чтобы пережить дневной спад. Кофеин действительно может встряхнуть на короткое время, но нередко за ним следует новый провал — и круг повторяется. Есть более "ровная" альтернатива, которая заодно может поддержать настроение и сытость, пишет mindbodygreen.

Что нейробиолог советует вместо второй чашки кофе

Клинический нейробиолог и психиатр Дэниел Амен в подкасте рассказал, что в его личном списке полезных перекусов особое место занимают тыквенные семечки. Он связывает их эффект с аминокислотой тирозином, которая участвует в синтезе дофамина — нейромедиатора, связанного с бодростью и мотивацией. Небольшая порция семечек днём может помочь поддержать энергию мягче, чем очередная доза кофеина.

Иногда "сонливость" в середине дня может быть похожа на падение сахара в крови. В такой ситуации кофе даёт быстрый толчок, но не устраняет причину. Более питательный перекус с клетчаткой помогает удерживать уровень энергии стабильнее и уменьшает вероятность резких перепадов.

Почему семечки могут помогать при "упадке" энергии

Тыквенные семечки богаты магнием — минералом, который участвует в процессах, связанных с контролем уровня сахара в крови. Важна и клетчатка: она повышает сытость и замедляет колебания энергии после еды. В качестве ориентира часто называют около 38 г клетчатки в день для мужчин и 25 г — для женщин. Порция тыквенных семечек может дать заметную долю от этой нормы, особенно если выбирать варианты со скорлупой.

Ещё один плюс — железо. Примерно одна унция тыквенных семечек может обеспечивать около 11% дневной нормы. При недостатке железа нередко появляется усталость и ощущение "разряженности", которое легко спутать с типичным дневным спадом.

Как добавить тыквенные семечки в рацион

Добавить тыквенные семечки в рацион просто: используйте их как хрустящую посыпку для салатов, пробивайте в смузи, добавляйте в супы, запекайте со специями или держите под рукой небольшую горсть для быстрого перекуса. Это вариант, который не требует готовки и выручает, когда нет времени на полноценный приём пищи.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ожирение получило неожиданный переключатель — одно вмешательство меняет вес, холестерин и печень вчера в 9:15

Учёные нашли способ остановить набор веса и снизить холестерин, воздействуя на оксид азота. Новый подход меняет представления о лечении ожирения.

Читать полностью » Память стала подводить внезапно — мозг подаёт сигнал перегрузки: одна ежедневная практика выключает хаос вчера в 5:39

Если вы забываете имена и теряете нить разговора, 10–20 минут целевых упражнений в день — дыхание, визуальные задания и новые навыки — вернут ясность.

Читать полностью » Кухня без ядовитого тумана: популярный прибор внезапно оказался союзником чистого воздуха 30.01.2026 в 17:37

Учёные изучили, как аэрофритюрницы влияют на качество воздуха в доме и чем они отличаются от фритюра. Результаты заставляют иначе взглянуть на готовку.

Читать полностью » Высыпания на ягодицах появляются из-за одной привычки: многие делают её каждый день 30.01.2026 в 16:34

Высыпания на ягодицах часто связаны с трением, синтетикой и потом. Простые изменения в одежде, гигиене и средствах ухода уменьшают воспаления и следы.

Читать полностью » Серьезная угроза не только для глаз: в этих случаях линзы нужно срочно снимать 30.01.2026 в 15:03

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала NewsInfo, какие ошибки при ношении линз чаще всего приводят к осложнениям.

Читать полностью » Полезна только в отдельных случаях: правда о теплой воде натощак 30.01.2026 в 13:02

Гастроэнтеролог Петр Ткаченко объяснил NewsInfo, нужно ли утром натощак пить стакан теплой воды для оттока желчи.

Читать полностью » Полгода без скачков давления: новый формат лечения добирается туда, где таблетки бессильны 30.01.2026 в 11:33

Редкие инъекции пролонгированного действия усиливают стандартное лечение гипертонии и показывают стабильное снижение давления у сложных пациентов.

Читать полностью » Колено ноет не из-за возраста — виновата обувь: какая пара 30.01.2026 в 10:10

Часто боль в колене связана не с возрастом, а с обувью: плоская подошва и каблуки нарушают биомеханику шага и усиливают нагрузку на сустав.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тарелки стали больше, а вес меньше: такой эффект дал неожиданный выбор продуктов
Садоводство
Растения выглядят живыми, но не растут — мелкая ошибка до посадки запускает цепочку проблем
Наука
Алюминий удерживает воздух и не идёт ко дну: физики нашли обходной путь для плавучести
Питомцы
Кошка перестала играть — дом стал слишком тихим: первый звоночек, который редко воспринимают всерьёз
Спорт и фитнес
Тренировка ягодиц меняет фигуру без похудения: эффект, который замечают со спины
Еда
Гуакамоле темнеет за минуты — добавляю это сверху за 5 секунд, и соус дольше остаётся зелёным
Питомцы
Сырая рыба для кошки кажется полезной — но этот эффект накапливается и бьёт по здоровью позже
Спорт и фитнес
После 50 час в зале может вредить — 12 минут утром дают результат лучше: вот что делать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet