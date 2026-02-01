В 15:00 тянет на кофе не случайно — эта простая замена даёт более ровную энергию

Около 14-15 часов многие ловят себя на одной и той же привычке: рука тянется к кофе, чтобы пережить дневной спад. Кофеин действительно может встряхнуть на короткое время, но нередко за ним следует новый провал — и круг повторяется. Есть более "ровная" альтернатива, которая заодно может поддержать настроение и сытость, пишет mindbodygreen.

Что нейробиолог советует вместо второй чашки кофе

Клинический нейробиолог и психиатр Дэниел Амен в подкасте рассказал, что в его личном списке полезных перекусов особое место занимают тыквенные семечки. Он связывает их эффект с аминокислотой тирозином, которая участвует в синтезе дофамина — нейромедиатора, связанного с бодростью и мотивацией. Небольшая порция семечек днём может помочь поддержать энергию мягче, чем очередная доза кофеина.

Иногда "сонливость" в середине дня может быть похожа на падение сахара в крови. В такой ситуации кофе даёт быстрый толчок, но не устраняет причину. Более питательный перекус с клетчаткой помогает удерживать уровень энергии стабильнее и уменьшает вероятность резких перепадов.

Почему семечки могут помогать при "упадке" энергии

Тыквенные семечки богаты магнием — минералом, который участвует в процессах, связанных с контролем уровня сахара в крови. Важна и клетчатка: она повышает сытость и замедляет колебания энергии после еды. В качестве ориентира часто называют около 38 г клетчатки в день для мужчин и 25 г — для женщин. Порция тыквенных семечек может дать заметную долю от этой нормы, особенно если выбирать варианты со скорлупой.

Ещё один плюс — железо. Примерно одна унция тыквенных семечек может обеспечивать около 11% дневной нормы. При недостатке железа нередко появляется усталость и ощущение "разряженности", которое легко спутать с типичным дневным спадом.

Как добавить тыквенные семечки в рацион

Добавить тыквенные семечки в рацион просто: используйте их как хрустящую посыпку для салатов, пробивайте в смузи, добавляйте в супы, запекайте со специями или держите под рукой небольшую горсть для быстрого перекуса. Это вариант, который не требует готовки и выручает, когда нет времени на полноценный приём пищи.