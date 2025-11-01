Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тыква
Тыква
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:50

Этот овощ из сказки способен продлить молодость — главное, не ошибиться с приготовлением

Диетологи отметили: тыква богата витаминами и улучшает обмен веществ

Тыква — один из самых недооценённых даров осени. Её насыщенный цвет и мягкий вкус делают этот овощ не только украшением стола, но и настоящим источником здоровья. Недаром диетологи называют её суперфудом: в ней сочетаются низкая калорийность, высокая питательность и богатый витаминный состав.

Ценность и состав

Главная особенность тыквы — минимальное количество калорий при впечатляющем наборе питательных веществ. В 100 граммах мякоти содержится около 25 ккал, что делает её идеальным продуктом для тех, кто придерживается диеты или стремится поддерживать вес в норме.

Большую часть тыквы составляет вода — около 90%. Это помогает поддерживать водный баланс организма и способствует мягкому очищению кишечника. Овощ богат клетчаткой, а значит, улучшает пищеварение и работу микрофлоры.

Тыква — настоящий кладезь витаминов группы B, витамина С, Е и редкого Т (карнитина), который помогает ускорять обмен веществ. Вдобавок она содержит каротиноиды — природные антиоксиданты, укрепляющие иммунитет и замедляющие процессы старения.

"Комбинация витамина С и каротиноидов обеспечивает дополнительную защиту организма", — отметил врач-диетолог Иван Петров.

Сравнение

Показатель

Тыква

Картофель

Морковь

Калорийность (ккал/100 г)

25

77

41

Вода (%)

90

79

88

Витамин С (мг)

8

20

5

Бета-каротин (мкг)

3100

0

8350

Клетчатка (г)

1,3

1,8

2,8

Из таблицы видно, что по содержанию каротина тыква уступает моркови, но выигрывает по универсальности и мягкости воздействия на организм.

Советы шаг за шагом: как включить тыкву в рацион

  1. Начните с простых блюд. Пюре из запечённой тыквы — отличный гарнир к мясу или рыбе.
  2. Добавляйте в каши. Пшеничная или овсяная каша с кусочками тыквы — вкусный и полезный завтрак.
  3. Попробуйте суп-пюре. Блендер и немного сливок — и у вас готов лёгкий крем-суп.
  4. Используйте семечки. Подсушенные тыквенные семечки — источник цинка и растительного белка.
  5. Готовьте десерты. Из тыквы можно делать запеканки, кексы и даже смузи.

Совет: запекайте тыкву с каплей оливкового масла — это усилит усвоение каротиноидов, ведь они жирорастворимы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употреблять тыкву в сыром виде в больших количествах.
    Последствие: дискомфорт в желудке и вздутие.
    Альтернатива: запекать или отваривать — мягкая термообработка сохраняет витамины.
  • Ошибка: хранить нарезанную тыкву без упаковки.
    Последствие: окисление и потеря полезных веществ.
    Альтернатива: использовать пищевую плёнку или контейнер.
  • Ошибка: жарить тыкву на масле.
    Последствие: повышение калорийности и потеря антиоксидантов.
    Альтернатива: тушение или запекание в духовке.

А что если заменить картофель на тыкву?

Такой шаг не только снизит калорийность блюд, но и сделает рацион богаче витаминами. Например, в пюре вместо картофеля можно использовать запечённую тыкву — блюдо получится сладковатым и воздушным. Тыква прекрасно сочетается с курицей, рыбой и сыром фета.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Богатый витаминный состав

Может повышать уровень глюкозы при переедании

Поддерживает водный баланс

Противопоказана при тяжёлых болезнях почек

Улучшает пищеварение

Требует умеренности в рационе диабетиков

Подходит для детского питания

Имеет ярко выраженный вкус — нравится не всем

Противопоказания

Несмотря на обилие достоинств, тыква подходит не всем. Из-за высокого содержания калия её не рекомендуют людям с почечной недостаточностью. В некоторых случаях она может вызывать лёгкое вздутие у тех, кто страдает нарушением пищеварения.

Для диабетиков важно помнить: гликемический индекс тыквы низкий, но при чрезмерном употреблении уровень сахара может всё же повыситься. Баланс достигается при сочетании с продуктами, богатыми клетчаткой — например, с овсянкой или орехами.

FAQ

Как выбрать спелую тыкву?
Выбирайте твёрдую, с сухим хвостиком и насыщенной окраской — именно такие плоды самые сладкие и ароматные.

Можно ли замораживать тыкву?
Да, нарежьте кубиками и уберите в морозильник — так она сохранит вкус и цвет до полугода.

Как часто можно есть тыкву?
Оптимально — 2-3 раза в неделю, чередуя блюда и способы приготовления.

Мифы и правда

Миф 1. Тыква полезна только осенью.
Правда: благодаря заморозке и хранению в прохладном месте она остаётся ценной круглый год.

Миф 2. Тыква повышает сахар в крови.
Правда: только при чрезмерном употреблении. В умеренных порциях она помогает регулировать обмен веществ.

Миф 3. Из тыквы можно готовить только сладкие блюда.
Правда: её нейтральный вкус делает овощ универсальным — попробуйте её с чесноком и специями.

Интересные факты

  1. Древние греки использовали тыкву как сосуд для хранения вина.
  2. Самая тяжёлая тыква в мире весила более 1247 кг.

Исторический контекст

В Европу тыква попала из Америки в XVI веке и быстро стала популярной из-за лёгкости выращивания. Её активно использовали в монастырских садах и народной медицине — для лечения воспалений и укрепления зрения. В России тыкву долго считали "крестьянским овощем".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: стимуляция пальцев по системе Дзинь-терапии снижает уровень тревоги сегодня в 15:06
Пальцы вместо таблеток: как в Японии успокаивают сердце и мысли за пару минут

Японцы уверены: успокоить сердце и снять тревогу можно, просто удерживая один палец. Узнайте, как древняя практика Дзинь-терапии возвращает внутренний баланс за 3 минуты.

Читать полностью » Онколог Хациев предупредил, что ожирение связано с деменцией и онкозаболеваниями сегодня в 14:18
Лишний жир отравляет организм: врачи рассказали, как ожирение разрушает тело изнутри

Онколог Бекхан Хациев объяснил, почему лишний жир опасен для каждого органа. Ожирение связано не только с инфарктом и диабетом, но и с деменцией и раком.

Читать полностью » Белый хлеб с трансжирами и сахаром разрушает сосуды и мозг — мнение Елены Соломатиной сегодня в 14:02
То, что пахнет детством, старит изнутри: врачи рассказали, как хлеб крадёт здоровье

Белый хлеб кажется безобидным, но за мягким вкусом скрываются трансжиры и сахар, разрушающие сосуды и мозг. Узнайте, чем его заменить без вреда для вкуса.

Читать полностью » Фосфор из мяса и газировки ускоряет повреждение почек — исследование японских учёных сегодня в 13:38
Пища с двойным дном: почему привычные продукты перегружают почки и ведут к диализу

Учёные из Японии выяснили, что избыток фосфора в рационе может ускорять разрушение почек. Почему этот элемент стал скрытым риском для здоровья и как его контролировать — рассказываем подробно.

Читать полностью » Врач Александра Филёва предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками сегодня в 13:13
Ватные палочки лишают слуха: врачи рассказали, почему ими нельзя чистить уши

Ватные палочки кажутся безобидным средством гигиены, но врачи предупреждают: они могут повредить слух и привести к пробкам. Как правильно ухаживать за ушами?

Читать полностью » Врач Михалева: в большинстве детских йогуртов и соков содержится избыток сахара и добавок сегодня в 12:46
Полезный завтрак, который разрушает обмен веществ: главная ошибка родителей

Йогурты, соки и хлопья с красивыми этикетками кажутся полезными, но могут навредить ребёнку. Диетолог рассказала, как выбрать действительно здоровые продукты.

Читать полностью » Слишком горячий чай повышает риск рака пищевода и гортани — данные ВОЗ сегодня в 12:38
70 градусов до беды: как любимый напиток превращается в риск рака и кариеса

Учёные предупреждают: привычка пить слишком горячий чай может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Узнайте, как правильно пить чай, чтобы он оставался полезным и безопасным.

Читать полностью » Замена сладостей фруктами и ежедневные прогулки улучшают самочувствие — рекомендации специалистов ЗОЖ сегодня в 11:38
Пять минут утром — минус усталость на весь день: как зарядка и фрукты меняют тело и мозг

Хотите чувствовать себя энергичнее и жить дольше? Узнайте, как простые ежедневные привычки помогут укрепить здоровье и улучшить самочувствие.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Удаление катализатора приводит к повышенному расходу топлива и ошибкам ЭБУ
Питомцы
Инстинкты заставляют кошек прятать еду, поэтому они копают у миски
Садоводство
Для перца лучше использовать контейнеры объёмом 0,5-1 литра — советы Игоря Михайлова
Туризм
Филиппины могут стать достойной альтернативой Таиланду и Мальдивам
Красота и здоровье
Удлинение цикла до 60 дней и более — один из признаков приближения менопаузы
Садоводство
Своевременное выкапывание георгин обеспечивает их цветение весной
Дом
Лора Каттано предупредила, что молоко нельзя хранить на дверце холодильника из-за перепадов температуры
Дом
Холли Блейки рекомендовала деревянную лестницу как стильное решение для хранения пледов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet