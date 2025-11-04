Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая рыжая кошка
Пожилая рыжая кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:44

Кошки едят тыкву тысячелетиями: а что, если древние знали больше, чем мы

Тыква содержит клетчатку и витамины, которые улучшают здоровье шерсти и иммунитет у кошек

Когда наступает осень и прилавки магазинов наполняются яркими тыквами, многие владельцы кошек задумываются: а можно ли угостить этим сезонным лакомством своего питомца? Как истинные хищники, кошки в первую очередь нуждаются в мясе, но некоторые овощи могут стать полезным дополнением к их рациону. Тыква — как раз один из таких продуктов, способный принести немало пользы, если знать меру и правила её подачи.

Польза тыквы для кошачьего здоровья

Этот осенний овощ — настоящий кладезь полезных веществ. Главное его богатство — клетчатка, которая мягко стимулирует работу кишечника и служит пищей для полезной микрофлоры. Если у питомца случаются запоры или, наоборот, лёгкие расстройства желудка, небольшое количество тыквенного пюре часто помогает нормализовать стул.

Помимо клетчатки, тыква содержит целый витаминно-минеральный комплекс. В её составе присутствуют бета-каротин (провитамин А), витамины группы В, аскорбиновая кислота, калий, кальций и такие важные микроэлементы, как кобальт и медь. Всё это благотворно сказывается на общем состоянии питомца: поддерживает остроту зрения, особенно в сумерках, укрепляет иммунитет, способствует здоровью кожи и шерсти, а также укрепляет костную ткань. Считается, что антиоксиданты в составе тыквы помогают поддерживать здоровье нервной системы и даже могут служить профилактикой некоторых заболеваний.

Возможный вред и меры предосторожности

При всей своей пользе тыква подходит не каждой кошке и не в любых количествах. Хотя аллергия на этот овощ встречается крайне редко, основная опасность кроется в его чрезмерном употреблении. Слишком большая порция может привести к расстройству пищеварения, диарее или, как ни парадоксально, к запору из-за избытка клетчатки.

Особую осторожность следует проявлять владельцам животных с хроническими заболеваниями, такими как почечная недостаточность или серьёзные патологии желудочно-кишечного тракта. В таких случаях любые нововведения в рацион необходимо обсуждать с лечащим ветеринаром.

Как правильно давать тыкву кошке

Чтобы лакомство пошло на пользу, важно правильно его приготовить и дозировать. Кошек можно угощать тыквой в сыром, отварном, запечённом виде или приготовленной на пару. Термическая обработка обычно делает овощ более мягким и удобным для употребления.

Оптимальное количество тыквы в сутки не должно превышать 10-20% от общего объёма корма. Начинать знакомство с новым продуктом лучше с совсем маленькой порции — примерно половины чайной ложки пюре или нескольких мелких кубиков. Тыква отлично сочетается с мясом, улучшая его усвояемость. Её можно подмешивать в основной корм 1-3 раза в неделю, внимательно наблюдая за реакцией питомца.

Сравнение способов приготовления тыквы

Способ приготовления Преимущества Недостатки
Сырая Сохраняется максимум витаминов Твёрдая текстура может не понравиться кошке
Варёная/на пару Мягкая консистенция, удобно смешивать с кормом Часть водорастворимых витаминов разрушается
Запечённая Приятный вкус и аромат Более длительный процесс приготовления

Советы по введению тыквы в рацион шаг за шагом

  1. Выберите спелую тыкву с ярко-оранжевой мякотью — в ней больше всего каротиноидов.

  2. Очистите небольшой кусочек от кожуры и семечек. Семена, кстати, тоже можно давать кошке, но только очищенные, сырые и в очень небольшом количестве как источник полезных жиров и микроэлементов.

  3. Приготовьте тыкву выбранным способом (например, запеките в духовке до мягкости).

  4. Измельчите мякоть в блендере до состояния однородного пюре или нарежьте мелкими кубиками.

  5. Предложите питомцу половину чайной ложки пюре, отдельно от основной еды, чтобы оценить реакцию.

  6. Если кошка отреагировала хорошо, можно подмешивать тыкву в её обычный влажный корм или мясо.

А что если…

Если ваша кошка наотрез отказывается есть тыкву в чистом виде? Не стоит настаивать. Попробуйте подмешать совсем немного пюре в её любимый влажный корм, например, в паштет или мусс. Можно также экспериментировать с формами — некоторые кошки с большим интересом относятся к небольшим отварным кубикам, которые можно катать по полу, чем к однородному пюре.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать тыкву для кошки?
Отдавайте предпочтение некрупным столовым сортам с ярко-оранжевой мякотью — они обычно более сладкие и ароматные. Избегайте кормовых и декоративных сортов, которые могут быть выращены с использованием химикатов.

Сколько тыквы можно давать кошке в день?
Общий объём тыквы в сутки не должен превышать 10-20% от всего рациона. Для кошки среднего размера это примерно 1-2 чайные ложки пюре в день. Всё зависит от индивидуальных особенностей и переносимости.

Что лучше: свежая тыква или консервированное пюре?
Однозначно свежая или самостоятельно приготовленная тыква. В консервированном пюре промышленного производства часто содержатся сахар, специи или консерванты, которые вредны для кошек. Если используете детское пюре, внимательно изучайте состав — в нём должна быть только тыква.

Три интересных факта

  1. Тыква примерно на 90% состоит из воды, что делает её низкокалорийным продуктом, что актуально для кошек, склонных к лишнему весу.

  2. Семена тыквы содержат кукурбитин — аминокислоту, которая обладает легкими глистогонными свойствами, но для достижения эффекта нужны большие дозы, поэтому лучше использовать специальные ветеринарные препараты.

  3. Бета-каротин, придающий тыкве оранжевый цвет, является жирорастворимым, поэтому его усвоение улучшается, если давать тыкву вместе с мясом или небольшим количеством масла.

Исторический контекст

Интерес к тыкве как к полезному продукту для домашних животных возник сравнительно недавно, хотя сама тыква культивируется уже более 5 тысяч лет. Родиной этого растения считается Северная Америка, где коренные народы использовали её в пищу и в медицинских целях. В ветеринарную диетологию тыква вошла благодаря исследованиям пищевых волокон в конце XX века, когда врачи начали активно изучать роль пребиотиков в здоровье желудочно-кишечного тракта не только людей, но и животных. Сегодня тыквенное пюре можно встретить в составе многих готовых кормов премиум-класса и ветеринарных диет, направленных на нормализацию пищеварения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные отмечают: непородистые кошки живут дольше и реже болеют благодаря генетическому разнообразию сегодня в 5:38
Кошка под ваш характер: кто из них превратит дом в рай, а кто — в хаос

Мейн-кун или сфинкс, британка или бенгалка? Рассказываем, чем отличаются породы кошек и как выбрать ту, что идеально подойдёт именно вам.

Читать полностью » Зоологи: чрезмерный лай у мелких пород собак связан с тревожностью и недостатком активности сегодня в 4:33
Маленькое тело — громкий характер: почему самые крошечные собаки становятся соседским кошмаром

Некоторые породы собак способны оглушить целый подъезд. Почему маленькие псы лают больше крупных — и как мягко их этому разучить, объясняем пошагово.

Читать полностью » Кинолог: привычка кормить со стола формирует зависимость у собак сегодня в 3:46
Один кусочек — и беда: хозяева не догадываются, чем рискуют их питомцы

Даже крошка со стола может стать для собаки ядом. Почему человеческая еда опасна, и как навсегда отучить питомца выпрашивать кусочки?

Читать полностью » Ветеринар: музыка без слов помогает животным расслабляться сегодня в 2:43
Музыка, под которую кошки засыпают за минуты: владельцы не верят результату

Как подобрать мелодии, которые помогут кошке расслабиться и заснуть? Учёные нашли ответ, а мы собрали лучшие советы и плейлисты.

Читать полностью » Кинолог РКФ: раннее спаривание у щенков может вызвать врождённые дефекты сегодня в 1:16
Всё, что нужно знать перед вязкой: один неверный шаг и щенки родятся с пороками

Почему собаки "застревают" во время спаривания и как правильно подготовить питомца к вязке, чтобы получить здоровое потомство.

Читать полностью » Ветеринар: психогенный дерматит у собак связан со стрессом сегодня в 0:26
Когда ласка превращается в тревогу: что скрывает привычка собаки вылизывать лапы

Когда собака слишком часто лижет лапы, это может быть не просто зуд. Иногда таким образом питомец пытается справиться с тревогой и стрессом

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как распознать артрит у собак и помочь питомцу при болях в суставах вчера в 23:02
Он просто меньше гуляет? Нет — собака терпит боль, которую хозяин не замечает

Вялость и хромота — не всегда признак старости. Узнайте, как вовремя распознать артрит у собаки, какие симптомы требуют визита к врачу и как помочь питомцу жить без боли.

Читать полностью » Кошки начали есть рыбу, когда стали жить рядом с людьми у водоёмов вчера в 21:11
Вот почему кошки так обожают рыбу: правда уходит корнями в древность

Хотите узнать, почему ваша кошка так любит рыбу? От эволюции до биохимии — три теории, объясняющие этот выбор.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Хлорофитум и аглаонема способны выживать в ванной только при LED-освещении
Культура и шоу-бизнес
Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши в фильме "Ужин с Одри"
Красота и здоровье
Яйца повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск болезней сердца — Линда Харпер
Еда
Творожный чизкейк без глютена включает сливки, сахарозаменитель и пюре из малины для сбалансированного вкуса
Туризм
В Стамбуле открылся парк на месте бывшего аэропорта имени Ататюрка
Еда
Запеченная кета в фольге становится диетическим блюдом с пользой для здоровья
Красота и здоровье
Врач Екатерина Дмитренко рассказала, о чём говорит цвет и налёт на языке
Авто и мото
Отечественные бренды опередили японские по популярности — данные "Авито Авто"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet