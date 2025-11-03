Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тыква
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 18:11

Старую тыкву не выбрасывают: этот мусор превращается в золото для сада

Эксперт Лотте Беренсен: тыквенные остатки улучшают цветение растений

После осеннего сбора урожая и приготовления осенних вкусностей из тыкв у многих остается много очисток, которые жалко выбрасывать. Но эти остатки можно с пользой вернуть в природу. Оказывается, старые тыквы — отличный источник питательных веществ для растений. Эксперты по садоводству объясняют, как превратить тыквенные очистки в натуральное удобрение, которое улучшит цветение и повысит урожайность.

Почему тыквенные очистки полезны для сада

Тыква богата витаминами и минералами, необходимыми для роста растений. В ней содержатся калий, фосфор, бор и азот — элементы, которые стимулируют цветение и укрепляют корни.

"Эти питательные вещества, такие как калий, фосфор и бор, известны тем, что способствуют цветению растений", — сказала Лотте Беренсен, эксперт по растениям и садоводству в PlantIn.

Такое удобрение особенно полезно для кустарников и цветущих растений, которые плохо образуют бутоны. Оно помогает пробудить рост и улучшить декоративные качества.

Лорен Клик, основательница и исполнительный директор Let's Go Compost, отмечает, что овощи и зелень также положительно реагируют на тыквенный компост.

"Листовая зелень, такая как салат, капуста и шпинат, хорошо реагирует на азот, выделяющийся из разложившейся мякоти тыквы", — говорит Клик.

Плодовые культуры — томаты, перец, огурцы — нуждаются в фосфоре и калии, которые улучшают не только цветение, но и формирование плодов. Таким образом, тыквенное удобрение подходит для большинства растений, выращиваемых в саду или на даче.

Как приготовить удобрение из тыквы

Чтобы сделать полезный компост из тыквенных остатков, придерживайтесь нескольких простых шагов.

  • Удалите всё лишнее. Перед тем как разрезать тыкву, уберите свечи, воск и другие неорганические элементы.

  • Извлеките семена. По словам Беренсен, семечки стоит удалить, чтобы они не начали прорастать в компосте. Их можно высушить и использовать для посадки весной или поджарить как вкусный перекус.

  • Порежьте тыкву.

"Если разрезать тыкву, она быстрее разложится", — говорит Клик.

Мелкие кусочки ускоряют процесс разложения и предотвращают появление гнили. Во многих городах даже проводят весёлые мероприятия по "уничтожению тыкв" — от катапульт до молотков.

  • Сложите очистки в компост. Поместите измельчённые кусочки в контейнер или компостную кучу. Пересыпьте их сухими листьями, травой или измельчённой бумагой. Это поможет сбалансировать соотношение углерода и азота. Для лучшей аэрации переворачивайте компост каждые две-три недели.

  • Избегайте токсичных добавок. Никогда не кладите в компост пластик, краску или блёстки — они могут нанести вред почве и растениям.

Как использовать готовый компост

Через несколько месяцев тыквенные остатки превратятся в рыхлую, тёмную массу с приятным запахом земли. Такой компост можно применять как удобрение или почвенный кондиционер.

"Цель состоит в том, чтобы относиться к компосту не как к быстродействующему удобрению, а как к почвенному кондиционеру, который постепенно улучшает состояние среды для выращивания", — объяснила Клик.

Весеннее внесение в грядки

Ранней весной распределите готовый компост по поверхности почвы слоем 2,5-5 см и аккуратно перемешайте его с верхним слоем земли на глубину 15-20 см. Это создаст благоприятную питательную среду для молодых корней.

Подкормка деревьев и кустарников

Рассыпьте компост по кругу вокруг корневой зоны дерева, отступив 5-10 см от ствола.

"Это улучшит удержание влаги и укрепит корни", — добавила Клик.

Не стоит засыпать компост прямо у ствола — это может вызвать ожоги коры или загнивание.

Для газонов и трав

Для газонов достаточно тонкого слоя (около 1,5 см) по всей поверхности. Затем слегка полейте водой, чтобы питательные вещества начали впитываться.

Для комнатных и контейнерных растений

Тыквенный компост можно смешивать с почвой в горшках в пропорции 1:3. Такой состав обеспечит растения длительным питанием и поможет им лучше удерживать влагу. Подсыпайте по горсти компоста раз в несколько месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрасывать старую тыкву на свалку.
    Последствие: потеря ценных органических веществ.
    Альтернатива: переработать её в компост и обогатить почву.

  • Ошибка: класть тыкву в компост вместе с пластиком и краской.
    Последствие: загрязнение почвы.
    Альтернатива: использовать только натуральные остатки.

  • Ошибка: насыпать компост прямо у ствола дерева.
    Последствие: риск гнили и ожогов.
    Альтернатива: оставлять небольшой отступ от ствола.

А что если нет компостной кучи?

Если у вас нет полноценной компостной системы, просто закопайте измельчённые кусочки тыквы в землю на глубину около 20 см. Зимой они постепенно перегниют, а весной обогатят почву. Такой способ особенно удобен на дачных участках и грядках с овощами.

3 интересных факта о тыкве и компосте

  • Одна средняя тыква содержит до 90% воды, поэтому при разложении отлично увлажняет компост.

  • В США ежегодно выбрасывают около миллиарда килограммов тыкв после Хэллоуина — их переработка значительно снижает нагрузку на свалки.

  • Мякоть тыквы богата цинком, который повышает устойчивость растений к болезням.

FAQ

Как понять, что компост готов?
Он становится тёмным, рассыпчатым и пахнет свежей землёй — без следов плесени или слизи.

Можно ли использовать тыквенный компост зимой?
Нет, лучше дождаться весны, когда почва размёрзнется и начнётся активный рост растений.

Подходит ли такое удобрение для комнатных растений?
Да, если использовать в небольших количествах и тщательно перемешивать с почвенной смесью.

Мифы и правда о компосте

  • Миф: компост плохо пахнет.
    Правда: правильно приготовленный компост пахнет землёй, а не гнилью.

  • Миф: нужно добавлять химические ускорители.
    Правда: достаточно чередовать влажные и сухие слои, чтобы микроорганизмы работали естественным образом.

  • Миф: компостировать можно только летом.
    Правда: процесс идёт круглый год, просто зимой он замедляется.

