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Урожай тыквы и кабачков
Урожай тыквы и кабачков
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Артём Соколов Опубликована сегодня в 13:52

Нашла удачное применение урожаю тыквы: теперь готовлю из неё цукаты вместо конфет

В кухне, где на подоконнике стоит тяжелая тыква с матовой кожицей, а на столе уже приготовлены нож, миска и мешок сахара, обычно рождаются рецепты без суеты. Цукаты из тыквы как раз из этой категории: сначала кажется, что с ними будет много возни, а потом выясняется, что основную часть работы делает время. На выходе получаются плотные, янтарные кусочки с легкой кислинкой, которые легко заменить конфеты рядом с чашкой чая.

Для домашней заготовки важны не только вкус и аромат. У такого десерта понятный состав: тыква, сахар и кислота, которая держит вкус собранным и не дает сладости стать приторной. Но у процесса есть и технологическая сторона: важно правильно нарезать мякоть, выдержать ее в сиропе, затем хорошо подсушить. Иначе вместо цукатов получится липкая масса, которая будет тянуть влагу из воздуха.

Если смотреть на рецепт без розовых очков, это еще и удобный способ распорядиться урожаем. Осенняя тыква часто лежит на кухне без дела, а здесь из нее выходит заготовка, которая живет в контейнере месяцами, если не лениться с хранением. Ниже — разбор по шагам, с пояснениями, где можно упростить процесс, а где лучше не спешить.

"Цукаты лучше делать из сладких сортов тыквы, особенно из мускатных: у них плотная мякоть и более собранный вкус. Кусочки нужно резать одинаковыми, иначе часть разварится, а часть останется жесткой. Сироп, который остался после варки, тоже не стоит выливать — он пригодится для пропитки выпечки или для компота"

шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Что понадобится для домашних цукатов

Базовая формула проста: на 1 кг очищенной тыквы берут 500 г сахара и 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Если тыквы больше, расчет сохраняется. Для 3 кг очищенной мякоти потребуется 1,5 кг сахара и 1,5 чайной ложки кислоты.

Здесь не стоит пытаться "облегчить" рецепт слишком резко. Сахар работает не только как подсластитель, но и как среда, которая вытягивает влагу из тыквы. Именно поэтому кусочки потом становятся более плотными и держат форму. Если сахара заметно меньше, цукаты будут мягче и хранятся хуже.

Подборка по теме хранения и подготовки продуктов в кухне тоже может пригодиться: как хранить хлеб, чтобы он не черствел, что удобно держать в морозилке и как сохранить разрезанную дыню.

Как приготовить цукаты из тыквы

Сначала тыкву режут на крупные дольки, убирают семена и срезают кожицу. Затем мякоть нарезают кусочками толщиной примерно 5-7 мм. Эта толщина не случайна: слишком тонкие ломтики быстро разварятся, а слишком толстые будут сушиться дольше и станут неоднородными.

Подготовленную тыкву перекладывают в кастрюлю и пересыпают сахаром. После этого ее оставляют на 3-4 часа, а если удобно — на ночь. За это время мякоть дает сок. Если тыква сухая и жидкости мало, можно влить примерно 200 мл воды. Но если сока хватает, лишняя вода не нужна.

Дальше массу ставят на огонь, добавляют лимонную кислоту и доводят до кипения. После закипания огонь уменьшают и варят 5 минут. Потом кастрюлю снимают и оставляют на 3-4 часа. Такую схему повторяют еще три раза. Всего получается четыре коротких прогрева. В процессе кусочки становятся прозрачнее и плотнее.

"Если тыква очень сладкая, лимонную кислоту можно добавлять понемногу и пробовать сироп на вкус. Слишком резкая кислота перебьет натуральный вкус мякоти. А замороженную тыкву для этого рецепта лучше не брать: после разморозки она становится водянистой"

шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

Сушка и хранение: где цукаты набирают характер

После варки кусочки откидывают на дуршлаг и дают сиропу стечь. Затем их раскладывают по поддонам сушилки так, чтобы они не касались друг друга. Температуру выставляют на 65 градусов. В конкретной сушилке на это уходит чуть больше суток, но время всегда зависит от модели, толщины нарезки и сочности самой тыквы.

Готовность проверяют руками и глазами. Цукаты не должны липнуть к пальцам и склеиваться в один пласт. Если они еще мягкие и влажные, сушку лучше продолжить. После полного остывания их убирают в контейнер с плотной крышкой. Иначе заготовка быстро впитает влагу из воздуха и потеряет текстуру.

Если сушилки нет, подойдет духовка с температурой 80-90 градусов и слегка приоткрытой дверцей. Просто процесс займет больше времени. Это как раз тот случай, когда спешка только портит результат. Вкус здесь собирается не на сильном жаре, а на терпении.

На что обратить внимание, чтобы цукаты не подвели

Первое правило — брать сладкие сорта тыквы. Мускатные подходят особенно хорошо, потому что у них яркий вкус и приятная структура. Второе — следить за одинаковой толщиной кусочков. Третье — не пересушить сироп до состояния карамели: тыкве нужен мягкий, но не пустой сладкий фон.

Четвертый момент касается кислоты. Лимонная кислота делает вкус чище, но ее лучше добавлять постепенно. Кислинка должна поддерживать тыкву, а не перекрывать ее. Если хочется уйти от порошка, можно взять лимонный сок — примерно 1-2 столовые ложки на 1 кг тыквы.

Для бытовой логики полезно помнить и про соседние продукты на кухне: если, к примеру, нужно убрать запах при жарке или понять, что класть на сковороду первым, многие мелочи работают так же: порядок, температура и время решают больше, чем лишние усилия.

Как подавать и куда использовать

Цукаты хороши сами по себе, но их легко встроить и в другие блюда. С чаем они заменяют конфеты. В кексы и печенье добавляют сладкие, чуть упругие кусочки. В твороге или каше они работают как натуральная сладкая добавка. Ими можно просто перекусить между делами — без упаковок, глазури и лишних добавок.

Оставшийся после варки сироп тоже не лишний. Его используют для пропитки бисквитов, добавляют в компоты или подмешивают в выпечку. Это тот редкий случай, когда почти ничего не пропадает, если сразу не выливать остатки в раковину.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли брать замороженную тыкву?
Лучше использовать свежую. После разморозки мякоть становится слишком влажной.

Чем заменить лимонную кислоту?
Подойдет лимонный сок. На 1 кг тыквы обычно берут 1-2 столовые ложки.

Сколько хранить готовые цукаты?
В плотно закрытой таре — до 3-4 месяцев.

Можно ли уменьшить сахар?
Можно, если тыква очень сладкая. Но срок хранения станет короче.

Проверено экспертом: цукаты из тыквы, выбор сорта, сушка, хранение, использование сиропа — шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова; цукаты из тыквы, подача, контроль сладости и кислоты — шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Ильич Соколов

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Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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