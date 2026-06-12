Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
подтягивания на турнике
подтягивания на турнике
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Кирилл Раевский Опубликована вчера в 8:27

Вызывает легкую панику: почему новички не могут подтянуться даже один раз и как обмануть свои мышцы

Представьте: вы стоите перед турником, а мысль о том, чтобы выполнить хотя бы одно подтягивание, вызывает легкую панику. Знакомая история? Для многих это упражнение — настоящий вызов, хотя именно оно считается одним из лучших для развития мышц верхней части тела. Широчайшие, пресс, предплечья — все они работают как надо. Но что делать, если даже пара попыток кажется непосильной задачей? Разберемся, как заставить свои мышцы работать, даже если вы пока не можете осилить пять повторений.

"Многие пытаются сразу взяться за сложные упражнения, минуя подготовительный этап. Но это все равно что пытаться построить дом без фундамента. Вис на перекладине и удержание в верхней точке — это не просто ожидание, а активная работа мышц, которые готовят тело к полноценному подтягиванию. Не пренебрегайте этими элементами, они критически важны для вашей безопасности и дальнейшего прогресса".

Фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Начинаем с простого: учимся висеть

Прежде чем покорять вершины подтягиваний, нужно научиться уверенно держаться на турнике. Начинать стоит именно с виса. Освойте сначала простой вис на прямых руках. Ваша задача — просто висеть, ощущая, как работают мышцы спины и предплечий. Начните с 30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты. Не торопитесь, дайте телу привыкнуть к этому положению.

Когда вы сможете комфортно висеть минуту, переходите к следующему этапу — вису в верхней точке на согнутых руках. Это уже более активное удержание, где работают бицепсы и мышцы спины. Попробуйте перед этим укрепить стопы, так как хорошее сцепление с землей и стабильность всего тела — это тоже часть подготовки. Со временем, когда вы будете уверены в своих силах, можно даже поэкспериментировать с висом на одной руке — это уже следующий уровень контроля над телом.

Не забывайте, что процесс достижения цели может быть долгим, и важно не терять мотивацию. Можно даже ознакомиться с способами поддержания формы без лишних трат, чтобы тренировки не били по карману. Главное — это системность и постепенное наращивание нагрузки.

Фиксация в верхней точке: залог успеха

Следующий шаг — научиться четко фиксироваться в верхней точке подтягивания. Это значит, что вы подпрыгиваете, хватаетесь за перекладину согнутыми руками и замираете. Хват — любой, который вам удобен: прямой (ладони вперед) или обратный (ладони на себя). Ваша цель — продержаться в этом положении не меньше минуты. Это упражнение отлично прорабатывает плечи и бицепсы, развивая взрывную силу.

Такое удерживание в верхней позиции не только укрепляет мышцы, но и учит вас контролировать свое тело в пиковой точке движения. Это критически важно для правильной техники подтягиваний. Когда вы научитесь легко удерживать себя в течение минуты, это будет означать, что вы готовы к более сложным этапам. Перед тем как бежать за новым тренажером, подумайте, действительно ли он вам нужен, ведь некоторые покупки оказываются лишними.

Сильный кор — основа для подтягиваний

Дэн Джон, известный тренер, справедливо подчеркивает: без сильного пресса полноценные подтягивания — лишь несбыточная мечта. Мышцы кора, или центральные мышцы тела, играют ключевую роль в стабилизации корпуса во время выполнения упражнения. Слабый пресс приводит к раскачиванию, неправильному распределению нагрузки и, как следствие, неэффективным повторениям.

Чтобы укрепить кор, Джон советует добавить к тренировкам упражнения вроде катания ролика. Это упражнение заставляет работать все мышцы живота и спины, создавая надежный каркас. Если вам кажется, что вы топчетесь на месте, возможно, стоит пересмотреть ошибки в технике или подходе к тренировкам. Как говорят, нестандартный подход иногда дает лучшие результаты.

Регулярность решает: как тренироваться правильно

Чтобы стать лучше в каком-то упражнении, нужно его регулярно выполнять. Он советует включать подтягивания в каждую тренировку, разумеется, в рамках разумного. Оптимально — три раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться, но при этом сохранялся стимул к росту.

Главное — не количество, а качество. Сосредоточьтесь на правильной технике: медленное, контролируемое опускание, полное выпрямление рук в нижней точке и мощный подъем вверх. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов. Если чувствуете, что готовы к вызовам, помните, что даже технологии не стоят на месте, но человеческие возможности остаются в приоритете.

"Каждый, кто стремится к физическому развитию, должен иметь в своем арсенале подтягивания. Это комплексное упражнение, которое нагружает практически все верхние группы мышц. Если вы пока не можете выполнить норму, не отчаивайтесь. Шаг за шагом, от виса к контролируемому подтягиванию, вы обязательно достигнете цели. Важно терпение и правильная методика, без спешки и самообмана".

Фитнес-тренер, специалист по общефизической подготовке Илья Мельников

Проверено экспертом: Фитнес-тренер, специалист по общефизической подготовке Илья Мельников

FAQ

Какие виды хватов существуют для подтягиваний?
Основные — прямой (ладони от себя) и обратный (ладони к себе). Также используются нейтральный (ладони смотрят друг на друга) и смешанный хваты.
Как часто нужно тренироваться, чтобы прогрессировать?
При регулярных тренировках, 2-3 раза в неделю, с постепенным увеличением нагрузки, прогресс будет заметен уже через несколько недель.
Что делать, если болят запястья при висе на турнике?
Убедитесь, что вы правильно распределяете нагрузку, не перегружайте запястья и выполняйте разминку перед тренировкой. При необходимости можно использовать специальную силовую подготовку.

Читайте также

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джинсы предательски не застегнулись: месяц дисциплины приведёт к неожиданному преображению фигуры 11.06.2026 в 8:22

Дисциплинированный подход к тренировкам и питанию способен преобразить фигуру, сделав талию заметно тоньше, а мышцы крепче всего за несколько недель занятий.

Читать полностью » Формула 250 на 250: как создать идеальный дефицит калорий без голодных обмороков и дикой усталости 10.06.2026 в 8:21

Попытки сбросить вес через экстремальные нагрузки часто заканчиваются провалом, но существует проверенная стратегия баланса, которая меняет правила игры.

Читать полностью » Всего 30 секунд на движение: копеечный домашний комплекс, который возвращает тонус желейному телу 09.06.2026 в 8:19

Известный эксперт предложил необычный график активности, который позволяет привести мышцы в тонус и улучшить работу сердца без посещения профессиональных центров.

Читать полностью » Влезть в любимые джинсы за 15 дней: подруга добавила к прогулкам всего 4 упражнения и поразила результатом 08.06.2026 в 8:16

Специалисты поделились коротким планом действий, который помогает подготовить тело к сезону и укрепить мышечный корсет без посещения дорогостоящих залов.

Читать полностью » Плюс 9 лет жизни: какой популярный вид спорта признан абсолютным лидером по долголетию 07.06.2026 в 8:33

Ученые обнаружили удивительную связь между регулярным хобби на корте и биологическим старением, которое замедляется почти на десятилетие благодаря особому ритму.

Читать полностью » Гормональный бунт: какая вечерняя привычка заставляет организм яростно запасать жир на талии 06.06.2026 в 8:09

Вместо заветной стройности лишние километры на дорожке часто приносят лишь упадок сил и новые сантиметры на талии из-за специфической реакции организма.

Читать полностью » Забытая механика тела: игнорирование этой мышечной группы разрушает ваши плечи и осанку 05.06.2026 в 8:07

Работа над определенной группой мышц торса способна избавить от хронических болей в шее и защитить суставы при выполнении привычных бытовых движений.

Читать полностью » Бег в солнцепек превращается в риск: когда обычную тренировку пора срочно отменять 04.06.2026 в 17:55

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил NewsInfo, почему занятия спортом в жару требуют особого подхода.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихологи назвали восемь привычек владельцев, которые провоцируют агрессию у собак
Недвижимость
Холодильник здесь ни при чем: кухонный прибор жрёт электричества больше десятка других устройств
Спорт и фитнес
Эффект догорания: как запустить метаболизм с утра, чтобы калории сжигались даже за рабочим столом
Авто и мото
Трюк с сиденьем: как одна скрытая регулировка кресла спасает глаза водителя от слепящего солнца
Садоводство
Природный стимулятор из холодильника: в чем выдержать семена укропа для стопроцентных всходов
Садоводство
Огурцы попрут как сумасшедшие: чем полить пожелтевшие огурцы в июне, чтобы прогнать тлю и удвоить завязи
Недвижимость
Больше никакого трения: 5 копеечных способов вернуть грязной решетке для гриля вид абсолютно новой
Красота и здоровье
Фастфуд не виноват: врачи назвали неожиданную причину ожирения печени, которая есть у каждого второго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet