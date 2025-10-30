Секрет подтягиваний из армии США: метод, который ломает усталость и строит выносливость

Морская пехота США известна жёсткими требованиями к физической форме. Чтобы попасть в элитные подразделения, бойцы проходят строгие испытания, включающие бег, скручивания и подтягивания. Последние считаются ключевым упражнением, демонстрирующим силу верхней части тела и выносливость. Один из инструкторов поделился авторской методикой, которую он применяет со своими рекрутами. Она помогает не только повысить количество подтягиваний, но и развить общую физическую подготовку.

Суть программы

Каждые полгода морские пехотинцы сдают тест на физическую подготовку — PFT (Physical Fitness Test). В него входят три дисциплины: подтягивания, скручивания на пресс и бег на три мили (около 4,8 км). Максимальный балл получают те, кто выполняет 20 подтягиваний и 100 скручиваний за две минуты. Отжимания в тест не входят, так как основная нагрузка приходится на мышцы спины, плеч и кора.

"Я перепробовал все возможные схемы, и именно эта программа даёт лучший результат с моими рекрутами", — отметил инструктор морской пехоты США.

Основной принцип метода — наращивать общий объём подтягиваний в одной тренировке, независимо от того, сколько раз удаётся сделать за подход. Главное — достичь установленного числа повторений, ориентируясь на свой текущий максимум.

Как рассчитать свой уровень

Перед началом тренировок необходимо определить исходный результат — то есть количество подтягиваний, которое вы можете выполнить за один подход. Это число станет отправной точкой. От него зависит, сколько повторений нужно сделать за одну тренировку.

1-5 подтягиваний → цель 50 повторений за тренировку.

6-10 подтягиваний → цель 75 повторений.

11-15 подтягиваний → цель 100 повторений.

16-20 подтягиваний → цель 150 повторений.

Если ваш максимум меньше одного подтягивания, используйте резиновую ленту, низкую перекладину или ассистент-машину. Важно постепенно укреплять мышцы, а не форсировать результат.

Советы шаг за шагом

Сначала выполните максимум подтягиваний, сколько сможете. После этого отдохните 60 секунд. Пока отдыхаете, сделайте минимум 25 скручиваний на пресс. Это поддерживает активность кора и не даёт полностью "остывать" телу. Повторяйте подходы на максимум с отдыхом между ними, пока не достигнете нужного количества подтягиваний по своей категории. Даже если вы в конце можете выполнить всего одно подтягивание — продолжайте. Главное — довести общее число до нормы. Если не получается подтянуться вообще, увеличьте паузу между подходами, но не бросайте тренировку.

Такая схема задействует принцип "до отказа", что стимулирует рост силы и мышечной выносливости. Программа рассчитана на месяц. После 30 дней тренировок следует сделать перерыв в четыре дня и заново проверить свой максимум.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: делать слишком большие паузы между подходами.

Последствие: мышцы не развивают выносливость, прогресс замедляется.

Альтернатива: фиксировать отдых не более 60-90 секунд, использовать таймер.

Ошибка: включать отжимания в день подтягиваний.

Последствие: перетренировка плечевого пояса, возможные боли в локтях.

Альтернатива: выполнять отжимания в другие дни или заменять их лёгкими упражнениями на пресс.

Ошибка: игнорировать разминку и растяжку.

Последствие: повышенный риск травмы, особенно при "рывковых" подтягиваниях.

Альтернатива: уделять 10-15 минут разминке — вращения плечами, подтягивания с неполной амплитудой, лёгкие махи руками.

А что если нет турника?

Если нет возможности заниматься на перекладине, можно использовать альтернативы:

тренажёр для подтягиваний с противовесом;

фитнес-резинки с разным уровнем сопротивления;

TRX-петли или перекладину, устанавливаемую в дверном проёме.

Такие приспособления позволяют постепенно наращивать нагрузку и подводят к полноценным подтягиваниям. Главное — соблюдать технику и контролировать движение без рывков.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

проста в применении и не требует сложного оборудования;

сочетает подтягивания и работу на пресс;

подходит как новичкам, так и продвинутым спортсменам;

быстро даёт заметный прирост силы.

Минусы:

требует высокой мотивации, так как объём работы значительный;

при нарушении техники возможна травматизация плеч;

не включает полноценное восстановление, если выполнять слишком часто.

Чтобы избежать негативных последствий, важно следить за питанием, спать не менее семи часов и соблюдать режим отдыха между тренировками.

FAQ

Как часто выполнять программу?

Оптимально — через день. То есть 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Можно ли совмещать с другими тренировками?

Да, но стоит избегать нагрузок на руки и плечи в дни подтягиваний. Лучше добавить кардио, растяжку или лёгкие упражнения на ноги.

Когда появится результат?

У большинства людей прогресс заметен уже через три недели. Главное — регулярность и правильная техника.

Нужно ли использовать магнезию или перчатки?

Да, особенно при большом объёме повторений. Это уменьшает риск мозолей и улучшает сцепление с перекладиной.

Мифы и правда

Миф: подтягивания нужны только мужчинам.

Правда: упражнение одинаково полезно и женщинам — оно укрепляет спину, руки и пресс, формируя красивую осанку.

Миф: чем чаще тренируешься, тем быстрее растёт результат.

Правда: без восстановления мышцы не успевают укрепиться, поэтому прогресс замедляется.

Миф: новичку нужно сразу выполнять подтягивания без помощи.

Правда: использование резинок или ассистентов не снижает эффективность, а помогает выработать правильную технику.

3 интересных факта

В армейских тестах США зафиксированы случаи, когда рекруты увеличивали результат с 2 до 18 подтягиваний всего за два месяца по этой схеме. Подтягивания считаются одним из самых старых армейских упражнений — их использовали ещё во времена Первой мировой войны. Морские пехотинцы часто выполняют подтягивания не только на перекладине, но и на ветвях деревьев или турниках полевых лагерей.

Исторический контекст

Изначально тест на подтягивания появился в ВМС США в середине XX века как проверка силы верхнего плечевого пояса для десантных подразделений. Позже этот элемент вошёл в общевойсковую систему подготовки. В советских войсках аналогичный норматив существовал под названием "подтягивания на перекладине", где для получения отличной оценки требовалось выполнить не менее 18 раз. Сегодня это упражнение остаётся одним из ключевых в программах физической подготовки по всему миру.