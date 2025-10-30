Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина выполняет подтягивания
Мужчина выполняет подтягивания
© flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 3:10

Секрет подтягиваний из армии США: метод, который ломает усталость и строит выносливость

Инструктор морской пехоты США представил программу для увеличения количества подтягиваний

Морская пехота США известна жёсткими требованиями к физической форме. Чтобы попасть в элитные подразделения, бойцы проходят строгие испытания, включающие бег, скручивания и подтягивания. Последние считаются ключевым упражнением, демонстрирующим силу верхней части тела и выносливость. Один из инструкторов поделился авторской методикой, которую он применяет со своими рекрутами. Она помогает не только повысить количество подтягиваний, но и развить общую физическую подготовку.

Суть программы

Каждые полгода морские пехотинцы сдают тест на физическую подготовку — PFT (Physical Fitness Test). В него входят три дисциплины: подтягивания, скручивания на пресс и бег на три мили (около 4,8 км). Максимальный балл получают те, кто выполняет 20 подтягиваний и 100 скручиваний за две минуты. Отжимания в тест не входят, так как основная нагрузка приходится на мышцы спины, плеч и кора.

"Я перепробовал все возможные схемы, и именно эта программа даёт лучший результат с моими рекрутами", — отметил инструктор морской пехоты США.

Основной принцип метода — наращивать общий объём подтягиваний в одной тренировке, независимо от того, сколько раз удаётся сделать за подход. Главное — достичь установленного числа повторений, ориентируясь на свой текущий максимум.

Как рассчитать свой уровень

Перед началом тренировок необходимо определить исходный результат — то есть количество подтягиваний, которое вы можете выполнить за один подход. Это число станет отправной точкой. От него зависит, сколько повторений нужно сделать за одну тренировку.

  • 1-5 подтягиваний → цель 50 повторений за тренировку.

  • 6-10 подтягиваний → цель 75 повторений.

  • 11-15 подтягиваний → цель 100 повторений.

  • 16-20 подтягиваний → цель 150 повторений.

Если ваш максимум меньше одного подтягивания, используйте резиновую ленту, низкую перекладину или ассистент-машину. Важно постепенно укреплять мышцы, а не форсировать результат.

Советы шаг за шагом

  1. Сначала выполните максимум подтягиваний, сколько сможете. После этого отдохните 60 секунд.

  2. Пока отдыхаете, сделайте минимум 25 скручиваний на пресс. Это поддерживает активность кора и не даёт полностью "остывать" телу.

  3. Повторяйте подходы на максимум с отдыхом между ними, пока не достигнете нужного количества подтягиваний по своей категории.

  4. Даже если вы в конце можете выполнить всего одно подтягивание — продолжайте. Главное — довести общее число до нормы.

  5. Если не получается подтянуться вообще, увеличьте паузу между подходами, но не бросайте тренировку.

Такая схема задействует принцип "до отказа", что стимулирует рост силы и мышечной выносливости. Программа рассчитана на месяц. После 30 дней тренировок следует сделать перерыв в четыре дня и заново проверить свой максимум.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: делать слишком большие паузы между подходами.
    Последствие: мышцы не развивают выносливость, прогресс замедляется.
    Альтернатива: фиксировать отдых не более 60-90 секунд, использовать таймер.

  • Ошибка: включать отжимания в день подтягиваний.
    Последствие: перетренировка плечевого пояса, возможные боли в локтях.
    Альтернатива: выполнять отжимания в другие дни или заменять их лёгкими упражнениями на пресс.

  • Ошибка: игнорировать разминку и растяжку.
    Последствие: повышенный риск травмы, особенно при "рывковых" подтягиваниях.
    Альтернатива: уделять 10-15 минут разминке — вращения плечами, подтягивания с неполной амплитудой, лёгкие махи руками.

А что если нет турника?

Если нет возможности заниматься на перекладине, можно использовать альтернативы:

  • тренажёр для подтягиваний с противовесом;

  • фитнес-резинки с разным уровнем сопротивления;

  • TRX-петли или перекладину, устанавливаемую в дверном проёме.

Такие приспособления позволяют постепенно наращивать нагрузку и подводят к полноценным подтягиваниям. Главное — соблюдать технику и контролировать движение без рывков.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • проста в применении и не требует сложного оборудования;

  • сочетает подтягивания и работу на пресс;

  • подходит как новичкам, так и продвинутым спортсменам;

  • быстро даёт заметный прирост силы.

Минусы:

  • требует высокой мотивации, так как объём работы значительный;

  • при нарушении техники возможна травматизация плеч;

  • не включает полноценное восстановление, если выполнять слишком часто.

Чтобы избежать негативных последствий, важно следить за питанием, спать не менее семи часов и соблюдать режим отдыха между тренировками.

FAQ

Как часто выполнять программу?
Оптимально — через день. То есть 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Можно ли совмещать с другими тренировками?
Да, но стоит избегать нагрузок на руки и плечи в дни подтягиваний. Лучше добавить кардио, растяжку или лёгкие упражнения на ноги.

Когда появится результат?
У большинства людей прогресс заметен уже через три недели. Главное — регулярность и правильная техника.

Нужно ли использовать магнезию или перчатки?
Да, особенно при большом объёме повторений. Это уменьшает риск мозолей и улучшает сцепление с перекладиной.

Мифы и правда

  • Миф: подтягивания нужны только мужчинам.
    Правда: упражнение одинаково полезно и женщинам — оно укрепляет спину, руки и пресс, формируя красивую осанку.

  • Миф: чем чаще тренируешься, тем быстрее растёт результат.
    Правда: без восстановления мышцы не успевают укрепиться, поэтому прогресс замедляется.

  • Миф: новичку нужно сразу выполнять подтягивания без помощи.
    Правда: использование резинок или ассистентов не снижает эффективность, а помогает выработать правильную технику.

3 интересных факта

  1. В армейских тестах США зафиксированы случаи, когда рекруты увеличивали результат с 2 до 18 подтягиваний всего за два месяца по этой схеме.

  2. Подтягивания считаются одним из самых старых армейских упражнений — их использовали ещё во времена Первой мировой войны.

  3. Морские пехотинцы часто выполняют подтягивания не только на перекладине, но и на ветвях деревьев или турниках полевых лагерей.

Исторический контекст

Изначально тест на подтягивания появился в ВМС США в середине XX века как проверка силы верхнего плечевого пояса для десантных подразделений. Позже этот элемент вошёл в общевойсковую систему подготовки. В советских войсках аналогичный норматив существовал под названием "подтягивания на перекладине", где для получения отличной оценки требовалось выполнить не менее 18 раз. Сегодня это упражнение остаётся одним из ключевых в программах физической подготовки по всему миру.

