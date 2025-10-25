Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подтягивания в гравитроне
Подтягивания в гравитроне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 7:50

Турник как детектор воли: кто не сдаётся, тот поднимается

Тренеры составили программу поэтапного обучения подтягиваниям для новичков

Подтягивания — одно из самых универсальных упражнений, которое развивает силу, выносливость и улучшает пропорции тела. Для новичков это испытание часто становится барьером: кажется, что поднять себя на перекладине невозможно. На самом деле правильная подготовка и постепенность позволяют освоить это движение даже тем, кто никогда раньше не занимался спортом.

Почему важно уметь подтягиваться

Это упражнение задействует практически весь верх тела — широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья, мышцы кора и даже плечи. Подтягивания улучшают осанку, развивают координацию и укрепляют суставы. А ещё это показатель общей физической формы: человек, способный подтянуться несколько раз, обычно имеет крепкий мышечный корсет и хорошо развитый хват.

Советы шаг за шагом

Освоить подтягивания можно через три последовательных этапа, каждый из которых готовит тело к следующему уровню нагрузки.

1. Подготовка к перекладине

Перед тем как выполнять подтягивания, нужно укрепить предплечья и улучшить силу хвата. Это поможет уверенно держаться на турнике и избежать травм.

  • Тренируйте кисти с помощью кистевого эспандера. Он должен быть достаточно мягким, чтобы вы могли сжать его 15-20 раз подряд. Делайте круговые вращения кистей с эспандером, чтобы развивать не только силу, но и выносливость.

  • Выполняйте упоры лёжа и удержания в верхней точке отжиманий. Меняйте положение рук — от широкого до узкого хвата, опирайтесь на пальцы или кулаки. Эти вариации усиливают нагрузку на мелкие мышцы предплечья.

  • Поднимайте тяжёлые и неудобные предметы: мешки, бутылки с водой, камни, стулья. Такие нестандартные формы вынуждают мышцы работать нестабильно, что развивает силу хвата лучше, чем тренажёры.

2. Работа на перекладине

Когда вы способны висеть на турнике хотя бы 20-30 секунд, переходите к упражнениям, приближающим вас к первому подтягиванию.

  • Перестановки рук. Повисните и перемещайтесь вдоль перекладины, переставляя руки. Это укрепляет пальцы и плечевой пояс.

  • Перестановки хвата. Меняйте положение рук — из обычного хвата на нижний и обратно. Так вы прорабатываете бицепсы и спину с разных углов.

  • Подпрыгивания с подтягиванием. Отталкивайтесь ногами и помогайте себе руками, постепенно уменьшая силу прыжка.

  • Подтягивания с помощью партнёра. Напарник поддерживает вас за ноги, облегчая движение. Старайтесь, чтобы помощь была минимальной.

  • Задержка в верхней точке ("вис"). Подпрыгните, зафиксируйтесь на уровне подбородка и удерживайтесь как можно дольше.

  • Медленное опускание ("негативные подтягивания"). Спуститесь вниз максимально плавно, контролируя движение мышцами спины и рук.

3. Первое полноценное подтягивание

Через несколько недель регулярных тренировок вы сможете сделать первый подъём без помощи. Важно выполнять движение технично: без рывков, с полной амплитудой, равномерно поднимаясь и опускаясь. Постепенно увеличивайте количество повторений, добавляйте подходы, а со временем пробуйте утяжелители.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: излишняя помощь ногами или рывки корпусом.
  • Последствие: нагрузка уходит с целевых мышц, повышается риск травмы плеча.
  • Альтернатива: делать негативные подтягивания и изометрические удержания, постепенно укрепляя мышцы спины.
  • Ошибка: использование слишком жёсткого эспандера.
  • Последствие: перенапряжение кистей и возможные воспаления.
  • Альтернатива: выбирать мягкий эспандер, который позволяет выполнить не менее 15-20 сжатий.
  • Ошибка: отсутствие прогрессии и системности.
  • Последствие: мышцы не адаптируются, результат стоит на месте.
  • Альтернатива: вести дневник тренировок и постепенно повышать сложность — например, увеличивать длительность виса или количество перестановок рук.

А что если нет турника

Если перекладины нет под рукой, можно тренировать мышцы аналогичными способами. В дверном проёме можно закрепить переносной турник, а дома — использовать петли TRX или резиновые эспандеры. Упражнения с собственным весом, например "обратные отжимания" от стола или "тяга к поясу" с полотенцем, тоже развивают спину и готовят к подтягиваниям. На улице подойдут любые перекладины на детских площадках.

FAQ

Как часто нужно тренироваться, чтобы научиться подтягиваться?
Оптимально выполнять упражнения 3-4 раза в неделю, чередуя нагрузку на разные группы мышц и оставляя день отдыха между занятиями.

Сколько времени потребуется на первый результат?
Средний новичок достигает первого подтягивания за 3-6 недель регулярной работы, если сочетает тренировки с полноценным питанием и сном.

Можно ли подтягиваться каждый день?
Лучше не стоит. Без восстановления мышцы теряют силу, что может привести к переутомлению и болям в суставах.

Как выбрать подходящий турник?
Для дома подойдёт съёмный вариант, который устанавливается в дверной проём. Если тренируетесь на улице, выбирайте устойчивые конструкции с покрытием, не скользящим под руками.

Что делать, если болят руки?
Проверьте технику и уменьшите нагрузку. Боль в мышцах после первых занятий — нормальна, но резкие боли в суставах или сухожилиях требуют перерыва.

Мифы и правда

  • Миф: подтягиваться можно только людям с хорошей физической подготовкой.
  • Правда: начать может каждый. Главное — выбрать уровень сложности, подходящий вашему состоянию.
  • Миф: чем шире хват, тем эффективнее упражнение.
  • Правда: чрезмерно широкий хват снижает амплитуду движения и может перегрузить плечи. Средний вариант безопаснее и полезнее.
  • Миф: вес мешает подтягиваться.
  • Правда: избыточная масса тела действительно осложняет задачу, но параллельные кардиотренировки и диета быстро исправят ситуацию.

3 интересных факта

  1. В армейских нормативных тестах разных стран подтягивания — обязательное упражнение для оценки силы верхнего корпуса.

  2. Рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа принадлежит австралийцу Джоэллу Дирману — 7820 раз.

  3. Даже одно чистое подтягивание уже свидетельствует о хорошем уровне общей физической формы.

Исторический контекст

Подтягивания вошли в программы физической подготовки в начале XX века. Первые спортивные турники появились в Европе, а затем стали обязательным элементом гимнастических залов. В СССР подтягивания считались ключевым нормативом ГТО, а сегодня — неотъемлемой частью уличного воркаута. Современные фитнес-клубы предлагают десятки вариаций: от ассистированных тренажёров до кроссфит-комплексов с турниками разной высоты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медленные отжимания усиливают рост мышц — данные спортивных исследований сегодня в 4:10
Простое движение — эффект как от спортзала: секрет силы без гантелей

Отжимания могут быть гораздо эффективнее, чем кажется на первый взгляд. Узнайте, какие виды упражнения развивают силу, массу и выносливость одновременно.

Читать полностью » Уровневая система тренировок с собственным весом от Al Kavadlo помогает отслеживать прогресс сегодня в 3:50
От пола до планша: почему путь к мастерству начинается с простого приседа

Al Kavadlo предложил систему уровней для упражнений с собственным весом. Узнайте, как определить свой уровень и безопасно прогрессировать без травм.

Читать полностью » Тренер Лорен Саглимбене: замедление метаболизма после 50 лет приводит к накоплению жира сегодня в 3:16
5 упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе после 50 лет

Узнайте, какие упражнения эффективны для сжигания жира на животе после 50 лет, и как улучшить результат с помощью сбалансированного подхода.

Читать полностью » Кардио не является единственным способом снижения веса — показали исследования учёных сегодня в 3:10
Фитнес-браслеты и тренажёры лгут: почему ваши калории — лишь иллюзия

Многие популярные представления о тренировках не имеют под собой научных оснований. Узнайте, какие восемь мифов о фитнесе мешают достигать результата.

Читать полностью » Сёрфинг для начинающих: основные правила, техника и ошибки, которых стоит избегать сегодня в 2:50
Адреналин, страх и восторг: с чего начинается настоящая зависимость от моря

Сёрфинг кажется сложным, но научиться кататься может каждый. Узнайте, как выбрать доску, освоить стойку и безопасно поймать свою первую волну.

Читать полностью » Тренеры: растяжка после тренировки помогает поддерживать гибкость, но не ускоряет восстановление сегодня в 2:38
Динамическая разминка или статическая растяжка: что выбрать перед тренировкой

Разберитесь, когда лучше делать растяжку — перед или после тренировки, чтобы избежать травм и улучшить результаты.

Читать полностью » Учёные: короткие функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и укрепляют мышцы сегодня в 2:10
Тренировка без спортзала: комплекс, который заставляет мышцы гореть

Этот короткий комплекс поможет сжечь калории и укрепить тело без тренажеров. Узнайте, какие упражнения дают максимальный эффект уже за 15 минут в день.

Читать полностью » Упражнения для укрепления коленей — рекомендации ортопедов сегодня в 1:50
Эти упражнения спасают суставы, когда таблетки уже бессильны

Сильные и подвижные колени — залог активной жизни без боли. Узнайте, какие упражнения помогут укрепить суставы и вернуть лёгкость движения.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Программа тренировок Александра Садовского развивает силу и выносливость на турниках и брусьях
Садоводство
Пыльный мельник сохраняет серебристую листву даже зимой — отмечают садоводы
Садоводство
Учёные NASA подтвердили: фикус Бенджамина очищает воздух от токсинов
Садоводство
Полив и мульча перед заморозками защищают корни от промерзания — советуют агрономы
Туризм
Инструкторы напомнили требования к упаковке и хранению походной аптечки
Садоводство
Позеленение картофеля происходит при освещении и неправильной температуре хранения урожая
Авто и мото
Управлять новым автомобилем без номеров можно только 10 дней с момента покупки
Еда
Свинина с айвой в духовке сохраняет сочность мяса и насыщенность фруктов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet