Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее имущества за порочение российской армии.

После того, как певица опубликовала запись о попадании ракеты в детскую клинику в Киеве, депутат заявил, что необходимо признать ее иностранным агентом и конфисковать имущество за порочение российской армии и сотрудничество как западного пропагандиста, сообщает РИА "Новости".



Ранее Пугачева в своих социальных сетях опубликовала изображение с окровавленным младенцем на руках у женщины. "Бог терпелив, но всему есть предел", — написала она под фотографией. изображением.



Напомним, спустя шесть дней после теракта в концертном зале "Крокуса" Пугачева заявила, что считает целесообразным не выражать свою скорбь в социальных сетях.

Фото: официальная страница Аллы Пугачевой в соцсетях