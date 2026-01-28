Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рецепты для уютных зимних вечеров
Рецепты для уютных зимних вечеров
© https://unsplash.com by Ian Talmacs is licensed under Free
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:10

Никакого замеса и грязной посуды: слоёное тесто превращаю в домашний десерт к чаю за 20 минут

Иногда к чаю хочется чего-то домашнего, но без замеса, грязной посуды и долгих ожиданий. В таких случаях выручает слоёное тесто: оно превращает пару простых ингредиентов в выпечку, которая выглядит как из пекарни. Достаточно варенья, яйца и двадцати минут в духовке — и на столе появляется быстрый "торт", который удобно готовить даже в будний день.

Почему этот десерт считают экономным и быстрым

Слоёное тесто — универсальная база: оно уже готово к работе, поэтому остаётся только дать ему оттаять и собрать начинку. Рецепт особенно удобен, если дома залежалось варенье, которое давно ждёт своего часа. Начинка получается ароматной, а сам десерт — воздушным и хрустящим, при этом без сложных техник и без необходимости "возиться" с тестом руками.

Ещё один плюс — такой вариант легко адаптировать: варенье можно взять любое, а орехи добавить по желанию. Именно из-за этой простоты многие начинают держать упаковку слоёного теста в морозилке "на всякий случай".

Что понадобится

  1. Слоёное тесто — 1 упаковка.
  2. Яйцо — 1 штука.
  3. Варенье — 5-6 столовых ложек (или по вкусу).
  4. Орехи для посыпки — по желанию.

Как приготовить "конверт" с вареньем

Сначала тесто нужно разморозить. При желании его можно слегка раскатать, но это не обязательный шаг: выпечка и так получится слоистой. Яйцо слегка взбивают вилкой — оно понадобится и для склейки краёв, и для румяной корочки.

Затем края пласта смазывают яйцом, а варенье распределяют по центру ровным слоем. После этого тесто складывают конвертом и тщательно прижимают стыки вилкой, чтобы начинка не вытекала при нагреве. Верх будущего торта смазывают остатками яйца, делают несколько надрезов для выхода пара и, если хочется, добавляют орехи.

Выпечка и подача

Запекают десерт примерно 20 минут при температуре 160-180 °C, ориентируясь на золотистый цвет и подъём слоёв. Подавать можно как горячим, так и остывшим: он хорошо сочетается с чаем или кофе и подходит в качестве быстрого завтрака, когда хочется чего-то сладкого, но без лишних усилий.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

