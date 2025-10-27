Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон в руке
Смартфон в руке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:18

Wi-Fi по запросу: пензенцы сами решают, где в городе будет "ловить лучше всех"

Жители Пензы выбирают места для установки новых точек Wi-Fi в центре города

Жители Пензы получили возможность сами решить, где в центре города установить дополнительные точки общественного Wi-Fi. Опрос запустило министерство цифрового развития и связи Пензенской области вечером 24 октября на своей странице во "ВКонтакте".

Где предлагают установить Wi-Fi

Горожанам предложено выбрать одну из четырёх основных локаций:

  • Лермонтовский сквер;

  • смотровая площадка у памятника Первопоселенцу;

  • Оборонительный вал;

  • одно из общедоступных помещений в центре города.

Пятым вариантом стало предложение усилить покрытие на улице Московской.

Если среди предложенных мест нет подходящего, участники опроса могут написать свой вариант в комментариях.

Как голосуют пензенцы

По состоянию на 11:40 25 октября, лидирует вариант "Усилить покрытие на Московской", который поддержали 62,5% участников голосования.

Проект по расширению зон бесплатного Wi-Fi является частью программы цифровой трансформации городской среды. Его цель — сделать центральные улицы и общественные пространства Пензы более комфортными и технологичными для жителей и туристов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пензенские аграрии собрали рекордный урожай сои — более 300 тысяч тонн 24.10.2025 в 4:46
Миллионы тонн на тарелке: как Пензенская область кормит страну

В Пензенской области собрали более 2 млн тонн свёклы и 300 тыс. тонн сои. Урожайность кукурузы выросла на треть, подтверждая успех регионального агросектора.

Читать полностью » Новый морг в Кузнецке обойдётся в 77,38 миллиона рублей — Областное бюро СМЭ 24.10.2025 в 3:37
Соседи с сюрпризом: жители Кузнецка узнали, что рядом будет морг

В Кузнецке возводят новый морг стоимостью 77 миллионов рублей. Финансирование проекта из областного бюджета запланировано на 2026 год, жители спорят о выборе места.

Читать полностью » В центре Пензы сохраняются ограничения на мобильный интернет — заявление Минцифры 24.10.2025 в 2:27
Интернет есть, но не для всех: почему Пензу частично отключили от Сети

Максим Изосимов объяснил, почему в Пензе мобильный интернет работает не везде: часть районов города остаётся без связи из-за мер безопасности, но базовые сервисы доступны.

Читать полностью » В Пензенской области с 2026 года появится Wi-Fi в 40 школах — Изосимов 24.10.2025 в 1:27
Школа подключена, но не ко всему: что скрывает новый Wi-Fi для учеников

С 2026 года в школах Пензенской области появится Wi-Fi. Проект рассчитан до 2030 года и обеспечит школьников безопасным и контролируемым интернетом.

Читать полностью » В центре Пензы ввели лимит на использование городского Wi-Fi из-за перегрузки сети 24.10.2025 в 0:17
Поймал сеть — держись час: почему Wi-Fi в центре Пензы вырубают по будильнику

Из-за сбоев мобильной связи жители центра Пензы массово перешли на Wi-Fi. Но поток пользователей оказался столь велик, что власти ввели лимит на время сессий.

Читать полностью » В Пензе появятся новые точки Wi-Fi у Музея одной картины — Изосимов 23.10.2025 в 23:26
Интернет будет, но не везде: где в Пензе поймаешь Wi-Fi, а где — воздух

В Пензе расширят сеть общественного Wi-Fi: новые точки появятся на Московской улице и у Музея одной картины, а мобильный интернет по-прежнему нестабилен.

Читать полностью » В Пензенской области частные районы остаются без мобильного интернета — Изосимов 23.10.2025 в 22:26
Интернет сюда не доехал: целые улицы Пензы остаются в офлайне

Жители частных районов Пензы остаются без интернета — провайдеры не идут в убыток, а власти обещают в ближайшее время представить схему подключения к сети.

Читать полностью » Семьи Саратовской области получат 50 и 100 тысяч рублей за двойни и тройни 23.10.2025 в 21:16
Саратов платит за пополнение: за тройню — сотня тысяч на руки

С 2026 года саратовские семьи при рождении двойни или тройни смогут получить единовременные выплаты до 100 тысяч рублей — вне зависимости от дохода родителей.

Читать полностью »

Новости
Дом
Исследование NSF International: губки и мойки признаны самыми загрязнёнными зонами кухни
Питомцы
Зубные заболевания у собак и кошек становятся причиной экстренных визитов к врачу
Еда
Исследование Падуанского университета показало: микропластик найден в 26 из 28 образцов сыра
Туризм
Суд в Перми взыскал с турфирмы 227 тысяч рублей за нарушение условий поездки в Астану
УрФО
В Челябинске депутатам гордумы запретят менять партию после выборов
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Виктория Турищева представила комплекс для снижения жира внизу живота
Красота и здоровье
Флавоноид из яблок и инжира показал антимикробное действие против бактерий полости рта
Наука
Frontiers: каждый процент счастья снижает риск смерти от неинфекционных заболеваний на 0,43%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet