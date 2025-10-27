Wi-Fi по запросу: пензенцы сами решают, где в городе будет "ловить лучше всех"
Жители Пензы получили возможность сами решить, где в центре города установить дополнительные точки общественного Wi-Fi. Опрос запустило министерство цифрового развития и связи Пензенской области вечером 24 октября на своей странице во "ВКонтакте".
Где предлагают установить Wi-Fi
Горожанам предложено выбрать одну из четырёх основных локаций:
-
Лермонтовский сквер;
-
смотровая площадка у памятника Первопоселенцу;
-
Оборонительный вал;
-
одно из общедоступных помещений в центре города.
Пятым вариантом стало предложение усилить покрытие на улице Московской.
Если среди предложенных мест нет подходящего, участники опроса могут написать свой вариант в комментариях.
Как голосуют пензенцы
По состоянию на 11:40 25 октября, лидирует вариант "Усилить покрытие на Московской", который поддержали 62,5% участников голосования.
Проект по расширению зон бесплатного Wi-Fi является частью программы цифровой трансформации городской среды. Его цель — сделать центральные улицы и общественные пространства Пензы более комфортными и технологичными для жителей и туристов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru