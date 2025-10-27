Wi-Fi по запросу: пензенцы сами решают, где в городе будет "ловить лучше всех"

24.10.2025 в 4:46

Миллионы тонн на тарелке: как Пензенская область кормит страну

В Пензенской области собрали более 2 млн тонн свёклы и 300 тыс. тонн сои. Урожайность кукурузы выросла на треть, подтверждая успех регионального агросектора.

24.10.2025 в 3:37

Соседи с сюрпризом: жители Кузнецка узнали, что рядом будет морг

В Кузнецке возводят новый морг стоимостью 77 миллионов рублей. Финансирование проекта из областного бюджета запланировано на 2026 год, жители спорят о выборе места.

24.10.2025 в 2:27

Интернет есть, но не для всех: почему Пензу частично отключили от Сети

Максим Изосимов объяснил, почему в Пензе мобильный интернет работает не везде: часть районов города остаётся без связи из-за мер безопасности, но базовые сервисы доступны.

24.10.2025 в 1:27

Школа подключена, но не ко всему: что скрывает новый Wi-Fi для учеников

С 2026 года в школах Пензенской области появится Wi-Fi. Проект рассчитан до 2030 года и обеспечит школьников безопасным и контролируемым интернетом.

24.10.2025 в 0:17

Поймал сеть — держись час: почему Wi-Fi в центре Пензы вырубают по будильнику

Из-за сбоев мобильной связи жители центра Пензы массово перешли на Wi-Fi. Но поток пользователей оказался столь велик, что власти ввели лимит на время сессий.

23.10.2025 в 23:26

Интернет будет, но не везде: где в Пензе поймаешь Wi-Fi, а где — воздух

В Пензе расширят сеть общественного Wi-Fi: новые точки появятся на Московской улице и у Музея одной картины, а мобильный интернет по-прежнему нестабилен.

23.10.2025 в 22:26

Интернет сюда не доехал: целые улицы Пензы остаются в офлайне

Жители частных районов Пензы остаются без интернета — провайдеры не идут в убыток, а власти обещают в ближайшее время представить схему подключения к сети.

23.10.2025 в 21:16

Саратов платит за пополнение: за тройню — сотня тысяч на руки

С 2026 года саратовские семьи при рождении двойни или тройни смогут получить единовременные выплаты до 100 тысяч рублей — вне зависимости от дохода родителей.

