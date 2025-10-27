Автобус на каждые 10 человек: Пензенская область обогнала страну по плотности транспорта

В Пензенской области на 1 000 жителей приходится 98 автобусов, что превышает среднероссийский показатель в 92 единицы. Об этом сообщили в Пензастате по итогам 2024 года — именно в День автомобилиста, который отмечался 26 октября.

Автотранспорт — главная опора перевозок

Специалисты отметили, что автомобильный транспорт остаётся основным средством передвижения для жителей региона. В 2024 году в области вырос коммерческий пассажиропоток:

автобусы общего пользования перевезли 62,9 миллиона человек ,

что на 5,8 миллиона больше, чем годом ранее.

"Пассажирооборот увеличился на 5,3% и составил 909 миллионов пассажиро-километров", — уточнили в Пензастате.

Эта единица измерения отражает общий объём перевозок, учитывая не только количество пассажиров, но и расстояние их перемещения.

Как и куда чаще ездят пензенцы

Большая часть жителей региона — почти 70% (69,8%) - пользуются внутригородскими маршрутами. Остальные пассажиры предпочитают пригородные и междугородние направления.

Рост пассажиропотока и увеличение числа автобусов специалисты связывают с обновлением автопарка, улучшением маршрутов и развитием транспортной инфраструктуры региона.