После 19:00 Пенза превращается в квест: как уехать домой, если автобусы исчезают

Жители Пензы часто задаются этим вопросом, ведь вечером после 19:00 добраться домой становится настоящим испытанием. Жалобы на нехватку общественного транспорта регулярно появляются в сети, и власти наконец решили действовать.

Контроль под особым вниманием

Глава областного минстроя Александр Гришаев во время прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал, что в регионе планируется создание единой диспетчерской службы, куда будут поступать ежедневные отчёты — когда и по каким маршрутам завершилось движение общественного транспорта.

"Мы неоднократно приглашали руководителей перевозчиков, я давал задание нашему управлению, чтобы они проконтролировали", — отметил Гришаев.

Миллионы рублей штрафов

Проблема не нова: за девять месяцев текущего года перевозчикам выписали штрафов на сумму 13 миллионов рублей за нарушение графиков движения. Сейчас ситуацию стараются улучшить с помощью предупреждений и санкций, но этого, по словам чиновников, недостаточно.

Что изменится дальше

В планах министерства — запустить новую систему, где водители сами будут сообщать о завершении смены и уходе с маршрута. Это позволит оперативно отслеживать, где транспорт ещё работает, а где уже нет.

"Я думаю, на следующий год мы обязательно такую работу выстроим", — подытожил глава минстроя.