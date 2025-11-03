Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:46

Проезд подорожал, а платить можно меньше: как екатеринбуржцы экономят на транспорте

С 1 ноября проезд в Екатеринбурге подорожал до 42 рублей — мэрия объяснила, как сэкономить

С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга выросла до 42 рублей. Однако власти предусмотрели несколько способов снизить расходы для пассажиров. Среди них — оплата через систему быстрых платежей (СБП) и новые виды проездных, рассказал URA. RU источник в администрации города.

Езда по QR-коду: минус девять рублей

"Некоторые из способов позволят ездить даже дешевле, чем по текущему тарифу в 33 рубля", — отметили в мэрии.

При оплате проезда через СБП пассажиры смогут платить 33 рубля вместо 42, то есть сохраняется скидка в девять рублей. QR-код можно отсканировать прямо в транспорте — оплата занимает несколько секунд.

Новые проездные: дешевле и удобнее

Город обновил систему абонементов, сделав их доступнее для разных категорий пассажиров:

  • Общий проездной (автобус, трамвай, троллейбус, метро) теперь стоит 1500 рублей в месяц для физических лиц (ранее 2500). Для юридических лиц — 2000 рублей.

  • Студенческий проездной подешевел с 1700 до 1200 рублей.

  • Льготный безлимитный проездной для ветеранов, инвалидов и военнослужащих теперь стоит 900 рублей (вместо 1000).

  • Также льготники смогут приобрести билет с лимитом 50 поездок, включающий метро, за 500 рублей вместо 550.

  • Разовая поездка для льготников обойдётся в 24 рубля.

Проездные на 70, 40 и 20 поездок больше не продаются — старые билеты действуют до исчерпания поездок или окончания срока.

Бесплатный проезд для школьников

Для учащихся остается бесплатным проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, а в метро - всего 200 рублей в месяц. Постановление о бессрочной мере поддержки подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в августе 2024 года.

Экономия на регулярных поездках

Тем, кто пользуется транспортом ежедневно, мэрия обещает значительную выгоду. По расчетам, годовая экономия может составить до 12 тысяч рублей при покупке безлимитного проездного.

Транспортная реформа продолжается

Все изменения связаны с транспортной реформой, начатой в конце 2023 года. Ее инициаторами стали вице-мэр Рустам Галямов и мэр Алексей Орлов, проект поддержали губернатор Евгений Куйвашев и позже Денис Паслер.
Реформа предусматривает обновление подвижного состава и переход перевозчиков на систему брутто-контрактов, при которой они получают оплату за километры, а выручка от билетов поступает в городской бюджет.

