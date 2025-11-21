Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:56

Страна задыхается от стресса: психологическая помощь может стать такой же обязательной, как терапевт в поликлинике

Недоступность психопомощи назвали одной из острых проблем в стране — психолог Куликова-Цай

Рост эмоционального напряжения в стране перестал быть незаметным: по оценкам специалистов, потребность в квалифицированной поддержке стала частью повседневной реальности. Об этом сообщается в пресс-центре НСН, где обсуждалась необходимость превращения психологической помощи в полноценный элемент системы обязательного медицинского страхования.

Недостаток специалистов и региональный дисбаланс

В разных субъектах страны ощущается разрыв между реальным спросом на психологическую помощь и количеством доступных профессионалов. Бизнес-психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай отметила, что в ряде регионов отсутствуют даже психиатры, способные провести первичный прием. Такая ситуация мешает пациентам своевременно получить квалифицированное заключение и лишает их возможности попасть к профильным специалистам.

Она добавила, что нагрузка на врачей нередко становится чрезмерной, поскольку сотрудники вынуждены брать на себя функции, выходящие за пределы их компетенций. Это приводит к снижению качества помощи и создает новые риски для пациентов, которые остаются без необходимого сопровождения. При этом обращений становится только больше, и система не успевает адаптироваться к изменяющимся потребностям.

Предложение о включении помощи в ОМС

Куликова-Цай подчеркнула, что обеспечить доступность консультаций можно лишь при системном подходе, предполагающем расширение штата специалистов в российских поликлиниках. По словам эксперта, в каждом медицинском учреждении требуется не менее пяти психологов, которые должны вести прием на постоянной основе. Такая мера, по ее мнению, позволит снять часть напряжения, связанного с растущими уровнями тревожности и стресса в обществе.

"У нас сейчас уровень стресса и тревожности растет естественным образом. Нам надо понимать, что в каждой поликлинике, в каждом районном центре должно быть пять специалистов. Они должны реально вести прием. Это должно быть включено в ОМС", — подчеркнула Куликова-Цай в пресс-центре НСН.

Этим она указала на необходимость системной поддержки населения, для которого доступность психологов становится не роскошью, а жизненной потребностью. Завершая свое выступление, эксперт заявила, что недоступность помощи в больницах остается одной из самых острых проблем.

