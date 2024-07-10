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Число госпитализированных детей из-за отравления в лагере
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Число госпитализированных детей из-за отравления в лагере "Чагытай" достигло 46

В Республике Тыва ростет число несовершеннолетних, госпитализированных вследствие пищевого отравления в детском лагере отдыха "Чагытай". Согласно информации, предоставленной главой регионального Министерства здравоохранения Анатолием Югаем, количество пострадавших достигло 46 человек.

Предыдущие сводки сообщали о 31 ребенке, доставленном в медицинское учреждение. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 46 детей и один сотрудник лагеря. Министр отметил положительную динамику в состоянии здоровья пациентов, включая девочку, ранее помещенную в отделение интенсивной терапии.

По данным местного управления Роспотребнадзора, первые сигналы о проблемах со здоровьем у детей поступили 8 июля. Воспитанники лагеря "Чагытай" обратились за медицинской помощью с симптомами, характерными для кишечной инфекции, после завершения первой смены.

В связи с инцидентом следственные органы инициировали уголовное производство по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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