В Республике Тыва ростет число несовершеннолетних, госпитализированных вследствие пищевого отравления в детском лагере отдыха "Чагытай". Согласно информации, предоставленной главой регионального Министерства здравоохранения Анатолием Югаем, количество пострадавших достигло 46 человек.
Предыдущие сводки сообщали о 31 ребенке, доставленном в медицинское учреждение. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 46 детей и один сотрудник лагеря. Министр отметил положительную динамику в состоянии здоровья пациентов, включая девочку, ранее помещенную в отделение интенсивной терапии.
По данным местного управления Роспотребнадзора, первые сигналы о проблемах со здоровьем у детей поступили 8 июля. Воспитанники лагеря "Чагытай" обратились за медицинской помощью с симптомами, характерными для кишечной инфекции, после завершения первой смены.
В связи с инцидентом следственные органы инициировали уголовное производство по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Польша стала инициаторов проведения учениц НАТО по минированию Балтийского моря
Польша выступила с инициативой организации военных учений по установке мин в акватории Балтики. Об этом проинформировал общественность заместитель руководителя оборонного ведомства Польши Павел Залевский.
Стармер заявил об увеличении военных расходов Британии для осуществления ревизии
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер анонсировал намерение государства увеличить расходы на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта. Кроме того, глава правительства сообщил о предстоящем начале комплексного пересмотра оборонного сектора страны уже на следующей неделе.
Врач Калошина: употребление картофеля фри значительно повышает риск появления рака
Картошка фри из различных кафе быстрого питания стала причиной появления онкологических заболеваний. Помимо этого, фастфуд начали приравнивать к такой вредной привычке, как курение сигарет. Об этом информирует РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
Юлию Навальную собираются судить за создание дискредитирующих власть видео
Правоохранительные органы инкриминируют супруге оппозиционера изготовление и распространение в сети Интернет видеоматериалов, нацеленных на подрыв авторитета властных структур и сбор финансовых средств для организации, признанной в России экстремистской.