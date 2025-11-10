Гастролиты и фитолиты: новое доказательство, что некоторые птерозавры питались как коровы в небе

Палеонтология не перестаёт удивлять: исследователи из Китая и Бразилии нашли первое прямое доказательство того, что некоторые птерозавры были травоядными. Анализ окаменелого желудочного содержимого древнего летающего ящера Sinopterus atavismus показал, что эти рептилии, жившие около 120 миллионов лет назад, питались растениями. Работа опубликована в научном журнале Science Bulletin и уже названа прорывом в изучении образа жизни мезозойских животных.

Древняя находка с новым смыслом

Птерозавры — это первые позвоночные, освоившие активный полёт. Их диета долгое время оставалась загадкой: одни виды считались хищниками, другие — насекомоядными, третьи — всеядными. До сих пор надёжных свидетельств растительноядности не было, ведь обнаружить содержимое желудка у вымерших существ удаётся крайне редко.

Ранее было известно всего пять случаев сохранения желудочного содержимого птерозавров, и все они относились к виду Rhamphorhynchus, найденному в юрских отложениях Германии. В тех образцах учёные находили остатки рыбьей чешуи и костей — всё указывало на плотоядный рацион. На этом фоне находка в Китае стала настоящей сенсацией.

Что обнаружили учёные

Команда под руководством Сяолинь Ван, профессора Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, исследовала внутренности окаменевшего Sinopterus atavismus — представителя семейства тапеяридовых птеродактилей, живших в раннем меловом периоде.

Учёные извлекли из желудочной полости более 320 фитолитов — микроскопических минеральных тел, образующихся в клетках растений, и множество гастролитов — камешков, помогавших животному перетирать пищу.

"Фитолиты — это микроскопические кремниевые структуры, образующиеся в процессе роста растений и имеющие различную морфологию у разных видов растений и даже в разных частях одного и того же растения", — пояснили палеонтологи.

Это открытие стало первым случаем обнаружения фитолитов в теле птерозавра и вторым задокументированным примером птерозавра с желудочными камнями.

Как доказали травоядность

Чтобы убедиться, что птерозавр действительно ел растения, исследователи исключили все альтернативные версии.

"Во-первых, мы исключили загрязнение, показав, что окружающая порода не содержала ни одного фитолита, обнаруженного в желудке", — отметили авторы работы.

Затем они проанализировали вероятность вторичного попадания растительного материала через пищу других животных. Этот вариант также не подтвердился: Sinopterus atavismus имел высокий метаболизм, схожий с птичьим, и при поедании насекомых или позвоночных в желудке остались бы их остатки — кости, панцири, чешуя. Но ничего подобного найдено не было.

Кроме того, наличие большого количества гастролитов указывает на то, что животное активно перетирало жёсткую растительную пищу. Для мягких организмов вроде гусениц такие камни просто не нужны.

Интересно, что близкий вид — Tapejara wellnhoferi — уже ранее демонстрировал челюсти, приспособленные для измельчения растительного корма, что дополнительно подтверждает выводы новой работы.

Таблица "Сравнение диет птерозавров"

Группа птерозавров Основная пища Доказательства Rhamphorhynchus Рыба и мелкие животные Остатки чешуи и костей Pteranodon Рыба, возможно моллюски Форма клюва и челюстей Tapejara wellnhoferi Растения, плоды Строение черепа Sinopterus atavismus Растения Фитолиты и гастролиты в желудке

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать всех птерозавров хищниками.

Последствие: упрощённое понимание экосистем мезозоя.

Альтернатива: учитывать экологическое разнообразие группы, включая растительноядные формы.

Ошибка: игнорировать микроскопические остатки в окаменелостях.

Последствие: упускаются важные детали диеты.

Альтернатива: применять современные методы микроскопии и химического анализа.

Ошибка: полагать, что гастролиты — признак только птиц или динозавров.

Последствие: неверные выводы о пищевых стратегиях.

Альтернатива: рассматривать гастролиты как универсальный инструмент для измельчения пищи у разных групп животных.

Почему это открытие важно

Находка Sinopterus atavismus доказывает, что эволюция питания птерозавров была значительно сложнее, чем считалось ранее. Некоторые виды могли питаться не рыбой, а плодами и листьями, что позволяет по-новому взглянуть на их экологическую нишу. Это открытие также демонстрирует, что растительноядность могла развиваться независимо у разных ветвей летающих рептилий.

Появление гастролитов и фитолитов в одном образце — редчайшее совпадение, дающее прямое представление о рационе древних существ, живших на рубеже мелового периода.

3 интересных факта

Фитолиты, найденные у Sinopterus atavismus, по форме напоминали структуры злаков и древних папоротников. Гастролиты в желудке птерозавра имели сглаженные края — следствие длительного трения при переваривании пищи. Масса взрослого Sinopterus atavismus не превышала 5 кг, но его размах крыльев достигал почти 1,5 метра.

Мифы и правда

Миф: птерозавры были предками птиц.

Правда: птицы произошли от динозавров, а птерозавры — отдельная ветвь рептилий.

Миф: все летающие ящеры охотились на рыбу.

Правда: теперь известно, что некоторые питались растениями и, возможно, фруктами.

Миф: гастролиты встречаются только у динозавров.

Правда: их находят у многих видов, включая современных птиц, крокодилов и даже морских млекопитающих.

А что если…

Если бы подобные находки были сделаны раньше, картина мезозойских экосистем выглядела бы иначе: птерозавры предстали бы не только как воздушные хищники, но и как растительноядные опылители и распространители семян, играющие важную роль в древних биосистемах.