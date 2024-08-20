"ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов за долг Мбаппе

Французский футбольный клуб "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед форвардом Килианом Мбаппе.



Как пишет издание Le Monde, парижский клуб задолжал футболисту 55 миллионов евро. Форвард уже обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции и УЕФА с требованием взыскать задолженность.



Ранее Килиан Мбаппе выступал за "ПСЖ", однако в июне этого года он перешел в испанский футбольный клуб "Реал". Форвард уже даже успел успешно дебютировать на футбольном поле.

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