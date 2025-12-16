Шизофрения бьет током: нейронные сети взрываются хаотичными всплесками

Работа человеческого мозга строится на тонком балансе нейронных связей, и любое отклонение от него может менять восприятие реальности. При психотических расстройствах эта система начинает давать сбои, затрагивая эмоции, мышление и память. Новое исследование показывает, что такие нарушения могут проявляться в виде своеобразных "мозговых потрясений", дестабилизирующих нейронные сети. Об этом сообщает журнал Molecular Psychiatry.

Когда нейронные сети теряют равновесие

Психотические расстройства, включая шизофрению и биполярное расстройство, давно связывают с атипичной организацией нейронных связей. В норме мозг работает как согласованная сеть, где разные участки обмениваются сигналами по отлаженным маршрутам. Эти связи обеспечивают целостное восприятие мира, устойчивость мышления и адекватную реакцию на внешние стимулы.

Новое исследование сосредоточилось на том, что происходит, когда этот порядок нарушается. Ученые выявили феномен, который они условно назвали "мозговыми потрясениями". Речь идет не о физических повреждениях, а о резких сбоях в работе нейронных сетей, когда привычные схемы взаимодействия между клетками становятся хаотичными и нестабильными.

Избыточность и синергия: тонкий баланс мозга

Чтобы понять суть этих изменений, исследователи рассмотрели два ключевых принципа работы мозга — избыточность и синергию. Избыточность означает, что разные нейронные цепи обрабатывают схожую информацию. Это делает систему более надежной и устойчивой к сбоям. Синергия, наоборот, позволяет объединять разные сигналы и извлекать из них новый, более сложный смысл.

В здоровом мозге эти механизмы уравновешены. Однако у людей с психотическими расстройствами этот баланс смещается. Анализ показал, что их нейронные сети становятся менее организованными, а связи — более случайными. В результате мозг теряет способность эффективно координировать обработку информации.

"В этом исследовании мы представляем убедительные доказательства того, что в психотическом мозге наблюдаются состояния случайности как в пространственном, так и во временном измерениях", — пишут исследователи во главе с Цян Ли из Центра TReNDS.

Как проходило исследование

Команда ученых проанализировала данные нейровизуализации 1111 человек. В выборку вошли 288 пациентов с шизофренией, 183 человека с биполярным расстройством и 640 здоровых участников контрольной группы. Сканирование мозга проводилось в состоянии покоя и длилось около пяти минут для каждого участника.

Особенность анализа заключалась в том, что он был настроен на выявление взаимодействий более высокого порядка. Это позволило увидеть не просто отдельные активные зоны, а сложные паттерны взаимодействия между нейронными сетями. Такой подход дал более глубокое представление о том, как именно нарушается работа мозга при психозе.

"Гудящий" мозг и зоны риска

Результаты показали, что мозг людей с психотическими расстройствами находится в состоянии повышенной активности, которую исследователи описывают как "гудение". Эти всплески затрагивают области, отвечающие за эмоции, память и обработку сенсорной информации. Именно эти функции чаще всего страдают при психозе, проявляясь в виде галлюцинаций, бредовых идей и эмоциональной нестабильности.

Ученые сравнивают такие нейронные сбои с действующими вулканами. Определенные сети демонстрируют склонность к внезапным и повторяющимся нарушениям, которые дестабилизируют всю систему. При этом важно, что участники исследования находились в стабильном состоянии и не испытывали острого психотического эпизода в момент сканирования.

Причина или следствие?

Один из ключевых вопросов, на который пока нет ответа, — что именно лежит в основе этих "мозговых потрясений". Неясно, являются ли они причиной развития психотических расстройств или формируются уже после их возникновения. Исследователи подчеркивают, что необходимы более длительные наблюдения, выходящие за рамки пяти минут сканирования.

"Эти результаты подчеркивают серьезное влияние психотических состояний на критически важные многоуровневые сети головного мозга", — отмечают авторы исследования.

Понимание этой динамики может стать шагом к более точной диагностике и персонализированному лечению.

Почему это важно для медицины

Шизофрения и биполярное расстройство остаются одними из самых сложных диагнозов в психиатрии. По статистике, до 3 из 100 человек в США хотя бы раз в жизни переживают психотический эпизод. Современные методы лечения помогают контролировать симптомы, но часто сопровождаются побочными эффектами и не всегда эффективны.

Изучение нейронных "потрясений" может привести к появлению новых биомаркеров, которые помогут выявлять риск заболевания на ранних стадиях. Это особенно важно для профилактики и выбора терапии, минимизирующей нагрузку на организм.

Сравнение: мозг при психозе и здоровый мозг

В здоровом состоянии нейронные сети демонстрируют упорядоченность и предсказуемость. Связи между зонами мозга стабильны, а активность распределена равномерно. Это обеспечивает целостное восприятие и когнитивную устойчивость.

При психотических расстройствах картина иная. Связи становятся более случайными, а активность — фрагментированной. Вместо слаженной работы наблюдаются резкие всплески и сбои, которые могут искажать обработку информации и восприятие реальности.

Популярные вопросы о психотических расстройствах и мозге

Что такое "мозговые потрясения"?

Это резкие и повторяющиеся сбои в работе нейронных сетей, нарушающие их согласованность.

Можно ли увидеть такие изменения на обычной МРТ?

Обычная МРТ фиксирует структуру, а для выявления подобных эффектов нужен сложный анализ функциональной активности.

Помогут ли эти данные в лечении?

Потенциально да, но для внедрения в практику требуются дополнительные исследования.