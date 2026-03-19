Отказ от помощи

Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 16:08

Короткое слово дарит свободу: право на отказ становится ключом к сохранению душевных сил

Трудности с произнесением слова "нет" зачастую коренятся в глубоких детских установках, страхе столкнуться с осуждением или неспособности справляться с эмоциональным давлением окружающих. Неумение отстаивать личные границы не является врожденной чертой характера, и этот социально значимый навык требует планомерной тренировки для обретения внутреннего равновесия. Игнорирование собственных интересов ради чужих просьб может привести к эмоциональному выгоранию и потере личного контроля над жизнью. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Семейный системный психолог Алена Леонова отмечает, что корни подобного поведения уходят в воспитание или негативный опыт, когда просьба о самостоятельности или отказ приводили к последствиям. Специалисты подчеркивают, что хроническая уступчивость лишает человека жизненных ресурсов и приводит к накоплению внутреннего напряжения.

"Людям бывает сложно отказывать по разным причинам. Например, это может быть связано с детством, когда ребенку фактически не позволяли говорить "нет" и за отказ следовали неприятные последствия. Также человек может бояться реакции другого — обиды, обвинений или давления. В некоторых случаях влияет прошлый опыт, когда после отказа отношения ухудшались. И тогда формируется установка, что отказывать небезопасно", — отметила Алена Леонова.

По мнению эксперта, систематическое пренебрежение собственными потребностями в пользу обязательств перед другими разрушительно сказывается на психосоматическом состоянии. Психолог указывает, что избыточная нагрузка приводит не только к потере личного времени, но и к существенному ухудшению общего самочувствия. Важно осознать, что право на отказ — это нормальная и необходимая часть экологичного общения, помогающая сохранить психологическую устойчивость.

Простым и эффективным инструментом психологи рекомендуют сделать паузу перед ответом на любую просьбу. По словам специалиста, такой временной лаг позволяет снизить градус тревожности, трезво оценить свои возможности и вежливо, но уверенно выразить свою позицию. Регулярная практика осознанного выбора помогает постепенно выстроить здоровые границы и вернуть контроль над собственным жизненным пространством.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

