Лицо без макияжа стало новой роскошью — и причина глубже, чем кажется

К 2025 году привычка не пользоваться косметикой перестала быть просто личным выбором — она превратилась в социально-психологический феномен, который активно изучают учёные по всему миру. Всё чаще исследователи связывают этот тренд с изменением восприятия внешности, самооценки и социальных норм. Женщины и мужчины, отказавшиеся от ежедневного макияжа, рассматриваются не как исключение, а как часть культурного сдвига. Об этом сообщает C. B. Radar.

Новая оптика восприятия внешности

Психологи отмечают, что решение не пользоваться косметикой нередко связано с внутренним ощущением гармонии и уверенностью в себе. Когда человек перестаёт воспринимать макияж как обязанность, он чувствует больше свободы в самовыражении. Для многих это способ вернуть контроль над образом и избавиться от навязанных представлений о "правильной" внешности.

Вместе с тем исследователи подчёркивают, что за таким выбором часто стоят культурные факторы. В обществах, где женщины традиционно испытывают давление стандартов красоты, отказ от косметики становится актом самоуважения и даже лёгким протестом против ожиданий окружающих.

"Решение не пользоваться косметикой может снижать уровень социальной тревожности, поскольку человек меньше сосредотачивается на оценке со стороны", — говорится в исследовании Weins и коллег (2025 год).

Интересно, что визажисты отмечают: современные техники, такие как естественный макияж с эффектом сияния, становятся не противоположностью, а продолжением тренда на натуральность — подчеркивая черты, а не скрывая их.

Не существует "типичного" профиля

Попытки описать единый психологический портрет человека, отказавшегося от макияжа, оказались безуспешными. Среди тех, кто выбирает естественность, есть и интроверты, и яркие экстраверты, уверенные и сомневающиеся в себе люди. Учёные отмечают, что это решение не определяется одной чертой характера, а скорее отражает стремление к подлинности и внутреннему соответствию.

Иногда за отказом от косметики стоит желание восприниматься по сути, а не по внешним признакам. Это может быть реакция на внутреннее несогласие с требованием ежедневно изменять внешность, чтобы заслужить признание. В то же время многие отмечают чувство облегчения и роста самоуважения после того, как перестают воспринимать косметику как необходимое условие уверенности.

"Во многих случаях мы видим стремление к более естественному отношению к себе, где внешность перестаёт быть инструментом одобрения", — отмечается в отчёте Nash et al. (2006 год).

Самопринятие и внутреннее равновесие

Исследователи связывают феномен отказа от макияжа с концепцией самопринятия — способности видеть себя без необходимости постоянного исправления. Это умение принимать особенности своего лица, морщины и несовершенства как часть индивидуальности. Такое отношение помогает снизить уровень самокритики и развить сострадание к себе.

Психологи подчёркивают, что речь не идёт о полном отказе от ухода за собой. Скорее, это изменение отношения: макияж перестаёт быть обязательной маской, а становится инструментом, который можно использовать по желанию. Человек перестаёт зависеть от внешних атрибутов и начинает опираться на внутренние качества.

"Самопринятие помогает выстраивать более здоровое восприятие себя — без необходимости соответствовать навязанным образам", — говорится в публикации профиля @dicasdotorele.

Те, кто выбирают естественность, часто обращают внимание на качество ухода и выбирают мягкие средства — например, органические хайлайтеры и кремовую косметику, которые придают коже здоровое сияние без эффекта маски.

Поведение и привычки естественного образа

Исследования в области психологии образа тела показывают: люди, которые не пользуются косметикой, демонстрируют схожие поведенческие модели. Среди них — более спокойное отношение к зеркалу, меньшее внимание к мелким недостаткам и снижение потребности в постоянном сравнении себя с другими.

Многие отмечают, что после отказа от макияжа начинают больше ценить качества, не связанные с внешностью: профессионализм, чувство юмора, интеллект. Самооценка становится устойчивее, а внимание смещается с визуальной стороны на внутренние ценности.

Учёные добавляют, что процесс принятия себя естественной не происходит мгновенно. Это путь, который требует времени и терпения. В какие-то дни человек может чувствовать себя уверенно без косметики, в другие — снова тянуться к привычной палетке. Главное — не обязательность макияжа, а свобода выбора и отсутствие давления "должен".