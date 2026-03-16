Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Когда сила становится маской
© freepik by stockking is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 19:32

Привычка убивает будущее: древний инстинкт заставляет мозг бояться любых жизненных перемен

Человеческая психика эволюционно настроена на поиск предсказуемости, так как стабильная среда позволяет легче контролировать внешние угрозы и сохранять внутреннюю безопасность. Любые серьезные изменения часто провоцируют у людей острую тревогу, лишая их мотивации к развитию и поиску новых возможностей. Причины подобной реакции кроются в глубоких психологических паттернах, заставляющих нас избегать зон неопределенности. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Биологические корни этого состояния уходят в далекое прошлое, когда каждый шаг за пределы привычного ландшафта мог обернуться встречей с хищником и реальной опасностью для выживания. Сегодня этот рудиментарный инстинкт продолжает диктовать нам стратегию избегания, заставляя воспринимать прогресс как угрозу.

"Страх перемен берется из наших глубинных архетипичных страхов. Когда человеку все понятно и он ориентируется в происходящем, уровень тревожности ниже. Но за границей привычного начинается то, чего мы не знаем. В древности за углом могли быть дикие звери с большими зубами и когтями, и это было реальной угрозой. Поэтому на генетическом уровне страх перед неизвестностью у нас закрепился очень сильно", — сказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам Абравитовой, жизнь в жестких рамках привычных установок неизбежно ведет к интеллектуальному и эмоциональному застою. Психолог подчеркивает, что ключом к преодолению барьера является осознание природы своего страха и последующий рациональный анализ ситуации. Вместо того чтобы поддаваться панике, эксперт рекомендует включать защитные когнитивные фильтры для оценки реальных, а не воображаемых рисков.

Специалист также отмечает, что детальное изучение новой сферы деятельности значительно снижает уровень стресса, делая неопределенность более понятной и управляемой. Сбор достоверной информации позволяет развеять мнимые угрозы и совершить осознанный переход к лучшей жизни без лишнего эмоционального напряжения. Таким образом, развитие осознанности и планомерная подготовка помогают трансформировать парализующий страх в рабочий инструмент для достижения личных целей.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Формула возвращения в форму: простые привычки помогают победить гормональные отеки и сухость вчера в 4:02

Когда лицо внезапно меняет привычные очертания и покрывается отеками без явных причин, разгадка может скрываться в работе надпочечников и жизненном ритме.

Читать полностью » Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение 14.03.2026 в 21:48

Мифы о здоровье часто основываются на неверных интерпретациях внешнего вида ногтей, что требует разъяснения.

Читать полностью » Откровенность как искусство: как родителям построить мост общения с подростком без давления 14.03.2026 в 15:03

Как родительское поведение влияет на общение с детьми в подростковом возрасте и как наладить контакт.

Читать полностью » Самая яркая улыбка обманчиво белая: как обычные зубные пасты не способны к настоящему отбеливанию 14.03.2026 в 14:58

Честные откровения об отбеливающих пастах, которые лишь удаляют налет, но не освещают зубы.

Читать полностью » Идеальная кожа — это не миф: хитрости питания, которые помогут избежать дерматологических проблем 14.03.2026 в 13:53

Питание влияет на здоровье кожи больше, чем многие думают, а баланс нутриентов может изменить её состояние.

Читать полностью » Мысли путаются и вязнут в тумане: скрытый дефицит в организме лишает разум былой остроты 14.03.2026 в 12:51

Внутренний сбой в системе регуляции организма способен превратить жизнь в бесконечный туман, лишая человека возможности быстро соображать и помнить важное.

Читать полностью » Недостаток сна угрожает вниманию: как плохой сон ухудшает реакцию и замедляет мозг 14.03.2026 в 11:57

Недостаток сна влияет на когнитивные функции и может привести к серьезным ошибкам в повседневной деятельности.

Читать полностью » Лицо горит, как после лазера: опасные сочетания активов превращают уход в настоящую катастрофу 14.03.2026 в 11:29

Зимнее шелушение толкает на эксперименты с сильными сыворотками, но нарушение биохимических правил превращает домашний уход в болезненное испытание для лица.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Коррупция на каждый день: Волгоградская прокуратура на страже прозрачности против теневых схем депутата
ЮФО
Свежий ветер обновлений: Волгоград на пути к превращению водного туризма в мощный экономический рычаг
Авто и мото
Меньше веса — больше скорости: как новый Civic возвращает драйв за счёт лёгкости и стабильности
ЮФО
Южное гостеприимство без жадности: крымские отели готовят приятный сюрприз в новом сезоне
Питомцы
Не дайте шерсти захватить квартиру: как правильно ухаживать за собакой в сезон линьки
Недвижимость
Асфальт кончился — начались проблемы: заезд на мягкий грунт активирует жесткие санкции закона
Еда
Сохраните вкус и структуру: как правильно размораживать продукты на кухне без ошибок
Авто и мото
Ремонт авто в сервисе скоро станет легендой: новая схема выплат заменяет привычное восстановление
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet