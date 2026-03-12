Родительское отражение на всю жизнь: первые слова близких прошивают нашу систему самооценки навсегда

Зависимость от чужого мнения возникает из-за неустойчивой самооценки, когда человек черпает свою ценность из оценок окружающих, словно через биохимическое зеркало социальных взаимодействий. Антропология раскрывает это как эхо эволюции: в первобытных группах исключение означало смерть, закрепив страх отвержения на уровне инстинктов. Формирование самопонятия начинается с детства, где родители служат первыми отражателями идентичности. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам психолога Анны Мухиной, обратная связь от близких помогает осознать базовые аспекты себя и места в мире, регулируя социальные нормы. Стыд и неловкость вспыхивают не от критики самой по себе, а от эмоционального отклика — вины, несоответствия группе, где активируется миндалина мозга, провоцируя выброс кортизола. Это эволюционный страж принадлежности, но в избытке подрывает устойчивость психики.

"Когда человек сильно переживает из-за чужих оценок, это обычно связано не столько с самой обратной связью, сколько с теми чувствами, которые она вызывает. Речь идет о переживаниях стыда, вины, неловкости, ощущении, что я не соответствую ожиданиям и меня могут не принять. Стыд — это социальная эмоция, она возникает именно в ситуации, когда человек чувствует несоответствие группе. Если копать глубже, на инстинктивном уровне за этим стоит страх того, что я могу оказаться исключенным из общества", — пояснила Анна Мухина.

Мухина подчеркивает: опираясь на объективные достижения и цели, можно ослабить эту зависимость, анализируя факты за эмоциями. Постоянные мучения от чужого взгляда сигнализируют о необходимости терапии, где разбирают корни и строят автономию. Так самооценка обретает устойчивость, освобождая для подлинного проявления.