На приеме у психолога
На приеме у психолога
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:26

Когда молчать становится опасно: психологическая помощь превращается в базовую потребность уральцев

Жители крупных городов всё чаще обращаются к психологам — URA.RU

Перед тем как россияне отмечают День психолога, интерес к профессиональной помощи продолжает расти. По данным URA. RU, жители крупных городов все чаще выбирают разговор со специалистом вместо замалчивания личных трудностей, а спрос на консультации меняет и рынок услуг, и отношение общества к психическому здоровью.

Стоимость консультаций и диапазон предложений

Цены на прием в Екатеринбурге заметно различаются. Минимальная стоимость составляет около полутора тысяч рублей — такие расценки предлагают специалисты, только начинающие практику. Верхняя планка достигает 13,5 тысячи, и ее устанавливают профессионалы с ученой степенью и внушительным стажем.

Большинство предложений укладывается в средний диапазон: от трех до семи тысяч рублей за часовую консультацию. Такая вилка позволяет выбрать психолога с учетом опыта, специализации и финансовых возможностей клиента. Сегмент активно формируется, и горожане всё чаще обращаются к специалистам системно, а не эпизодически.

С чем приходят к специалистам

Перечень запросов, с которыми работают психологи, охватывает широкий спектр проблем. В него входят трудности в отношениях, депрессивные состояния, неврозы, панические атаки, нарушения сна и поведения, эмоциональная нестабильность, снижение сексуального влечения и ипохондрия.

Поводом для консультации может стать развод, смена работы, выгорание, болезнь или утрата близкого. Отдельные специалисты помогают детям, а некоторые ориентированы на работу с пожилыми людьми, включая поддержку при деменции. Такой функционал делает психологическую помощь гибким инструментом, который подстраивается под разные возрастные группы и жизненные ситуации.

Где помогают бесплатно

Для жителей Свердловской области доступны бесплатные кабинеты психологов в медицинских учреждениях. В Екатеринбурге они работают в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, а также в городских клинических больницах №1, №3, №6, №14, №23 и №24. Обратиться туда можно по направлению или самостоятельно, в зависимости от регламента конкретной поликлиники.

Экстренная помощь предоставляется по круглосуточному анонимному телефону доверия 8-800-300-11-00. Для детей и подростков действует отдельная линия: 8-800-300-83-83. Эти службы позволяют получить поддержку в ситуациях, когда промедление может усугубить эмоциональное состояние.

