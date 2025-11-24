Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Псориаз
Псориаз
© freepik.com is licensed under Public domain
Марина Кравцова Опубликована вчера в 22:13

Мороз, сухой воздух и зуд: простые привычки, которые реально облегчают жизнь с псориазом

Псориаз чаще обостряется зимой из-за нехватки солнца — Кэти Бёррис

С приходом зимы кожа страдает от холода и сухого воздуха. Для людей с псориазом это не просто сезонный дискомфорт — перепады температуры и влажности могут вызвать обострение болезни. Зуд, шелушение и покраснение усиливаются, а привычные средства перестают помогать. Разберём, почему это происходит и как защитить кожу от зимних триггеров.

Почему псориаз обостряется зимой

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, при котором появляются плотные чешуйчатые бляшки. Болезнь проходит с чередованием ремиссий и вспышек, которые могут длиться неделями.

"Ультрафиолет всегда был частью терапии псориаза, поэтому зимой, когда кожа закрыта одеждой и солнца мало, пациенты чаще отмечают обострения", — объяснила дерматолог Кэти Бёррис.

Основные причины зимних вспышек:

  • Недостаток витамина D. Меньше солнца — меньше естественного UV-излучения, стимулирующего синтез витамина D.

  • Сухой воздух. Отопление и холод лишают воздух влаги, из-за чего кожа теряет воду и трескается.

  • Инфекции. Простуды и ангина могут запустить воспалительный ответ.

  • Стресс. Праздничная суета и усталость усиливают гормональные колебания, а значит — воспаление.

"Мы не до конца понимаем, почему стресс вызывает обострение, но это наблюдается очень часто", — подтвердила дерматолог Лаура Феррис.

Как справиться с псориазом зимой

Полностью исключить вспышки невозможно, но можно уменьшить их частоту и интенсивность.

1. Обратитесь к дерматологу

"Сегодня у нас есть множество эффективных методов — от кремов до лазерной терапии", — подчеркнула Кэти Бёррис.

Если лечение, назначенное терапевтом, не помогает, обратитесь к профильному специалисту. Он подберёт индивидуальную схему и при необходимости скорректирует её. Не прекращайте назначенную терапию без консультации.

2. Попробуйте светотерапию

Лечение ультрафиолетом (UV-B) остаётся одним из самых действенных методов при лёгкой и средней форме псориаза. Оно снижает активность иммунных клеток в коже и уменьшает воспаление.

Сеансы обычно проходят 3 раза в неделю по 10-15 минут. Со временем частоту можно уменьшить до 1 раза в неделю — этого достаточно, чтобы поддерживать ремиссию.

"Некоторым пациентам хватает одного посещения в две недели, чтобы кожа оставалась спокойной", — поделилась Лаура Феррис.

3. Контролируйте стресс

Псориаз чувствителен к эмоциональным перегрузкам. Освойте простые методы расслабления:

  • короткая медитация утром или вечером;

  • йога или растяжка для снятия мышечного напряжения;

  • дыхательные техники - несколько глубоких вдохов помогают снизить тревожность;

  • разговор с близким или психологом.

"Управление стрессом — одна из важнейших составляющих ухода за кожей", — отметила Кэти Бёррис.

4. Избегайте горячего душа

Зимой так хочется согреться под горячей водой, но для кожи с псориазом это испытание.

"Горячая вода вымывает естественные липиды и усиливает сухость", — пояснила Лаура Феррис.

Оптимально — тёплая температура и не более 10 минут. После душа аккуратно промокните кожу полотенцем и сразу нанесите крем или мазь.

5. Увлажняйте кожу несколько раз в день

Зимой увлажнение — обязательная часть терапии.

  • Используйте густые кремы или мази без отдушек.

  • Наносите их после душа и при каждом ощущении сухости.

  • При выраженном шелушении выбирайте средства с салициловой кислотой (2-6 %) - она размягчает бляшки и улучшает проникновение лечебных мазей.

"Такие средства помогают уменьшить толщину очагов и усиливают действие топических препаратов", — отметила Лаура Феррис.

6. Спите с увлажнителем воздуха

Зимой в квартире воздух часто суше, чем в пустыне. Решение простое — увлажнитель.

"Сухая кожа — зудящая кожа. Чем меньше вы чешетесь, тем меньше риск спровоцировать воспаление", — напомнила Кэти Бёррис.

Выберите устройство, которое работает всю ночь, и очищайте его каждые несколько дней, чтобы избежать скопления бактерий.

7. Берегите себя от простуд

Инфекции — частый пусковой механизм обострения. Профилактика важна не меньше ухода.

  • мойте руки и не трогайте лицо;

  • держитесь подальше от больных;

  • носите маску, если в вашем регионе высокая заболеваемость;

  • высыпайтесь и питайтесь сбалансировано.

"После бронхита или ангины симптомы могут усиливаться на 2-6 недель", — уточнила Кэти Бёррис.

Если заболели — начинайте лечение сразу, чтобы снизить риск воспаления кожи.

Советы шаг за шагом

  1. Установите в спальне увлажнитель.

  2. Уменьшите температуру воды в душе.

  3. Наносите крем на влажную кожу.

  4. Ежедневно пейте достаточно воды.

  5. Практикуйте короткие дыхательные паузы при стрессе.

  6. Избегайте тесной одежды из синтетики — она раздражает кожу.

  7. Не прекращайте терапию без консультации врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать ароматизированные лосьоны.
    Последствие: раздражение и зуд.
    Альтернатива: гипоаллергенные средства без запаха.

  • Ошибка: принимать горячие ванны.
    Последствие: сухость и микротрещины.
    Альтернатива: тёплый душ и короткое пребывание в воде.

  • Ошибка: игнорировать стресс.
    Последствие: частые обострения.
    Альтернатива: медитация, прогулки, поддержка близких.

Плюсы и минусы зимнего ухода

Плюсы Минусы
Поддерживает ремиссию Требует регулярности и времени
Снижает зуд и сухость Некоторые процедуры стоят дорого
Улучшает общее самочувствие Не исключает обострений полностью

FAQ

Помогают ли добавки витамина D?
Пероральные добавки назначают не всем — эффективность пока не доказана. Но наружные формы с витамином D могут быть полезны.

Стоит ли посещать солярий?
Нет. Только контролируемая светотерапия под наблюдением врача безопасна и эффективна.

Можно ли заниматься спортом при обострении?
Да, лёгкая активность (йога, прогулки) улучшает кровоток и снижает стресс, что помогает коже.

Мифы и правда

Миф: псориаз заразен.
Правда: заболевание не передаётся контактным путём.

Миф: зимой нужно реже умываться и мыться.
Правда: важна не частота, а температура воды и мягкие средства без сульфатов.

Миф: обострение — признак неэффективного лечения.
Правда: вспышки возможны даже при правильной терапии, главное — корректировать её с врачом.

Интересные факты

• До 80 % пациентов отмечают ухудшение состояния кожи в зимние месяцы.
• Салициловая кислота была одним из первых компонентов, применённых в терапии псориаза.
• Ежедневное увлажнение снижает риск обострений на 30 %.

