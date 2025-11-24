Мороз, сухой воздух и зуд: простые привычки, которые реально облегчают жизнь с псориазом
С приходом зимы кожа страдает от холода и сухого воздуха. Для людей с псориазом это не просто сезонный дискомфорт — перепады температуры и влажности могут вызвать обострение болезни. Зуд, шелушение и покраснение усиливаются, а привычные средства перестают помогать. Разберём, почему это происходит и как защитить кожу от зимних триггеров.
Почему псориаз обостряется зимой
Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, при котором появляются плотные чешуйчатые бляшки. Болезнь проходит с чередованием ремиссий и вспышек, которые могут длиться неделями.
"Ультрафиолет всегда был частью терапии псориаза, поэтому зимой, когда кожа закрыта одеждой и солнца мало, пациенты чаще отмечают обострения", — объяснила дерматолог Кэти Бёррис.
Основные причины зимних вспышек:
-
Недостаток витамина D. Меньше солнца — меньше естественного UV-излучения, стимулирующего синтез витамина D.
-
Сухой воздух. Отопление и холод лишают воздух влаги, из-за чего кожа теряет воду и трескается.
-
Инфекции. Простуды и ангина могут запустить воспалительный ответ.
-
Стресс. Праздничная суета и усталость усиливают гормональные колебания, а значит — воспаление.
"Мы не до конца понимаем, почему стресс вызывает обострение, но это наблюдается очень часто", — подтвердила дерматолог Лаура Феррис.
Как справиться с псориазом зимой
Полностью исключить вспышки невозможно, но можно уменьшить их частоту и интенсивность.
1. Обратитесь к дерматологу
"Сегодня у нас есть множество эффективных методов — от кремов до лазерной терапии", — подчеркнула Кэти Бёррис.
Если лечение, назначенное терапевтом, не помогает, обратитесь к профильному специалисту. Он подберёт индивидуальную схему и при необходимости скорректирует её. Не прекращайте назначенную терапию без консультации.
2. Попробуйте светотерапию
Лечение ультрафиолетом (UV-B) остаётся одним из самых действенных методов при лёгкой и средней форме псориаза. Оно снижает активность иммунных клеток в коже и уменьшает воспаление.
Сеансы обычно проходят 3 раза в неделю по 10-15 минут. Со временем частоту можно уменьшить до 1 раза в неделю — этого достаточно, чтобы поддерживать ремиссию.
"Некоторым пациентам хватает одного посещения в две недели, чтобы кожа оставалась спокойной", — поделилась Лаура Феррис.
3. Контролируйте стресс
Псориаз чувствителен к эмоциональным перегрузкам. Освойте простые методы расслабления:
-
короткая медитация утром или вечером;
-
йога или растяжка для снятия мышечного напряжения;
-
дыхательные техники - несколько глубоких вдохов помогают снизить тревожность;
-
разговор с близким или психологом.
"Управление стрессом — одна из важнейших составляющих ухода за кожей", — отметила Кэти Бёррис.
4. Избегайте горячего душа
Зимой так хочется согреться под горячей водой, но для кожи с псориазом это испытание.
"Горячая вода вымывает естественные липиды и усиливает сухость", — пояснила Лаура Феррис.
Оптимально — тёплая температура и не более 10 минут. После душа аккуратно промокните кожу полотенцем и сразу нанесите крем или мазь.
5. Увлажняйте кожу несколько раз в день
Зимой увлажнение — обязательная часть терапии.
-
Используйте густые кремы или мази без отдушек.
-
Наносите их после душа и при каждом ощущении сухости.
-
При выраженном шелушении выбирайте средства с салициловой кислотой (2-6 %) - она размягчает бляшки и улучшает проникновение лечебных мазей.
"Такие средства помогают уменьшить толщину очагов и усиливают действие топических препаратов", — отметила Лаура Феррис.
6. Спите с увлажнителем воздуха
Зимой в квартире воздух часто суше, чем в пустыне. Решение простое — увлажнитель.
"Сухая кожа — зудящая кожа. Чем меньше вы чешетесь, тем меньше риск спровоцировать воспаление", — напомнила Кэти Бёррис.
Выберите устройство, которое работает всю ночь, и очищайте его каждые несколько дней, чтобы избежать скопления бактерий.
7. Берегите себя от простуд
Инфекции — частый пусковой механизм обострения. Профилактика важна не меньше ухода.
-
мойте руки и не трогайте лицо;
-
держитесь подальше от больных;
-
носите маску, если в вашем регионе высокая заболеваемость;
-
высыпайтесь и питайтесь сбалансировано.
"После бронхита или ангины симптомы могут усиливаться на 2-6 недель", — уточнила Кэти Бёррис.
Если заболели — начинайте лечение сразу, чтобы снизить риск воспаления кожи.
Советы шаг за шагом
-
Установите в спальне увлажнитель.
-
Уменьшите температуру воды в душе.
-
Наносите крем на влажную кожу.
-
Ежедневно пейте достаточно воды.
-
Практикуйте короткие дыхательные паузы при стрессе.
-
Избегайте тесной одежды из синтетики — она раздражает кожу.
-
Не прекращайте терапию без консультации врача.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать ароматизированные лосьоны.
Последствие: раздражение и зуд.
Альтернатива: гипоаллергенные средства без запаха.
-
Ошибка: принимать горячие ванны.
Последствие: сухость и микротрещины.
Альтернатива: тёплый душ и короткое пребывание в воде.
-
Ошибка: игнорировать стресс.
Последствие: частые обострения.
Альтернатива: медитация, прогулки, поддержка близких.
Плюсы и минусы зимнего ухода
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживает ремиссию
|Требует регулярности и времени
|Снижает зуд и сухость
|Некоторые процедуры стоят дорого
|Улучшает общее самочувствие
|Не исключает обострений полностью
FAQ
Помогают ли добавки витамина D?
Пероральные добавки назначают не всем — эффективность пока не доказана. Но наружные формы с витамином D могут быть полезны.
Стоит ли посещать солярий?
Нет. Только контролируемая светотерапия под наблюдением врача безопасна и эффективна.
Можно ли заниматься спортом при обострении?
Да, лёгкая активность (йога, прогулки) улучшает кровоток и снижает стресс, что помогает коже.
Мифы и правда
Миф: псориаз заразен.
Правда: заболевание не передаётся контактным путём.
Миф: зимой нужно реже умываться и мыться.
Правда: важна не частота, а температура воды и мягкие средства без сульфатов.
Миф: обострение — признак неэффективного лечения.
Правда: вспышки возможны даже при правильной терапии, главное — корректировать её с врачом.
Интересные факты
• До 80 % пациентов отмечают ухудшение состояния кожи в зимние месяцы.
• Салициловая кислота была одним из первых компонентов, применённых в терапии псориаза.
• Ежедневное увлажнение снижает риск обострений на 30 %.
