Мороз, сухой воздух и зуд: простые привычки, которые реально облегчают жизнь с псориазом

С приходом зимы кожа страдает от холода и сухого воздуха. Для людей с псориазом это не просто сезонный дискомфорт — перепады температуры и влажности могут вызвать обострение болезни. Зуд, шелушение и покраснение усиливаются, а привычные средства перестают помогать. Разберём, почему это происходит и как защитить кожу от зимних триггеров.

Почему псориаз обостряется зимой

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, при котором появляются плотные чешуйчатые бляшки. Болезнь проходит с чередованием ремиссий и вспышек, которые могут длиться неделями.

"Ультрафиолет всегда был частью терапии псориаза, поэтому зимой, когда кожа закрыта одеждой и солнца мало, пациенты чаще отмечают обострения", — объяснила дерматолог Кэти Бёррис.

Основные причины зимних вспышек:

Недостаток витамина D. Меньше солнца — меньше естественного UV-излучения, стимулирующего синтез витамина D.

Сухой воздух. Отопление и холод лишают воздух влаги, из-за чего кожа теряет воду и трескается.

Инфекции. Простуды и ангина могут запустить воспалительный ответ.

Стресс. Праздничная суета и усталость усиливают гормональные колебания, а значит — воспаление.

"Мы не до конца понимаем, почему стресс вызывает обострение, но это наблюдается очень часто", — подтвердила дерматолог Лаура Феррис.

Как справиться с псориазом зимой

Полностью исключить вспышки невозможно, но можно уменьшить их частоту и интенсивность.

1. Обратитесь к дерматологу

"Сегодня у нас есть множество эффективных методов — от кремов до лазерной терапии", — подчеркнула Кэти Бёррис.

Если лечение, назначенное терапевтом, не помогает, обратитесь к профильному специалисту. Он подберёт индивидуальную схему и при необходимости скорректирует её. Не прекращайте назначенную терапию без консультации.

2. Попробуйте светотерапию

Лечение ультрафиолетом (UV-B) остаётся одним из самых действенных методов при лёгкой и средней форме псориаза. Оно снижает активность иммунных клеток в коже и уменьшает воспаление.

Сеансы обычно проходят 3 раза в неделю по 10-15 минут. Со временем частоту можно уменьшить до 1 раза в неделю — этого достаточно, чтобы поддерживать ремиссию.

"Некоторым пациентам хватает одного посещения в две недели, чтобы кожа оставалась спокойной", — поделилась Лаура Феррис.

3. Контролируйте стресс

Псориаз чувствителен к эмоциональным перегрузкам. Освойте простые методы расслабления:

короткая медитация утром или вечером;

йога или растяжка для снятия мышечного напряжения;

дыхательные техники - несколько глубоких вдохов помогают снизить тревожность;

разговор с близким или психологом.

"Управление стрессом — одна из важнейших составляющих ухода за кожей", — отметила Кэти Бёррис.

4. Избегайте горячего душа

Зимой так хочется согреться под горячей водой, но для кожи с псориазом это испытание.

"Горячая вода вымывает естественные липиды и усиливает сухость", — пояснила Лаура Феррис.

Оптимально — тёплая температура и не более 10 минут. После душа аккуратно промокните кожу полотенцем и сразу нанесите крем или мазь.

5. Увлажняйте кожу несколько раз в день

Зимой увлажнение — обязательная часть терапии.

Используйте густые кремы или мази без отдушек.

Наносите их после душа и при каждом ощущении сухости.

При выраженном шелушении выбирайте средства с салициловой кислотой (2-6 %) - она размягчает бляшки и улучшает проникновение лечебных мазей.

"Такие средства помогают уменьшить толщину очагов и усиливают действие топических препаратов", — отметила Лаура Феррис.

6. Спите с увлажнителем воздуха

Зимой в квартире воздух часто суше, чем в пустыне. Решение простое — увлажнитель.

"Сухая кожа — зудящая кожа. Чем меньше вы чешетесь, тем меньше риск спровоцировать воспаление", — напомнила Кэти Бёррис.

Выберите устройство, которое работает всю ночь, и очищайте его каждые несколько дней, чтобы избежать скопления бактерий.

7. Берегите себя от простуд

Инфекции — частый пусковой механизм обострения. Профилактика важна не меньше ухода.

мойте руки и не трогайте лицо;

держитесь подальше от больных;

носите маску, если в вашем регионе высокая заболеваемость;

высыпайтесь и питайтесь сбалансировано.

"После бронхита или ангины симптомы могут усиливаться на 2-6 недель", — уточнила Кэти Бёррис.

Если заболели — начинайте лечение сразу, чтобы снизить риск воспаления кожи.

Советы шаг за шагом

Установите в спальне увлажнитель. Уменьшите температуру воды в душе. Наносите крем на влажную кожу. Ежедневно пейте достаточно воды. Практикуйте короткие дыхательные паузы при стрессе. Избегайте тесной одежды из синтетики — она раздражает кожу. Не прекращайте терапию без консультации врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать ароматизированные лосьоны.

Последствие: раздражение и зуд.

Альтернатива: гипоаллергенные средства без запаха.

Ошибка: принимать горячие ванны.

Последствие: сухость и микротрещины.

Альтернатива: тёплый душ и короткое пребывание в воде.

Ошибка: игнорировать стресс.

Последствие: частые обострения.

Альтернатива: медитация, прогулки, поддержка близких.

Плюсы и минусы зимнего ухода

Плюсы Минусы Поддерживает ремиссию Требует регулярности и времени Снижает зуд и сухость Некоторые процедуры стоят дорого Улучшает общее самочувствие Не исключает обострений полностью

FAQ

Помогают ли добавки витамина D?

Пероральные добавки назначают не всем — эффективность пока не доказана. Но наружные формы с витамином D могут быть полезны.

Стоит ли посещать солярий?

Нет. Только контролируемая светотерапия под наблюдением врача безопасна и эффективна.

Можно ли заниматься спортом при обострении?

Да, лёгкая активность (йога, прогулки) улучшает кровоток и снижает стресс, что помогает коже.

Мифы и правда

Миф: псориаз заразен.

Правда: заболевание не передаётся контактным путём.

Миф: зимой нужно реже умываться и мыться.

Правда: важна не частота, а температура воды и мягкие средства без сульфатов.

Миф: обострение — признак неэффективного лечения.

Правда: вспышки возможны даже при правильной терапии, главное — корректировать её с врачом.

Интересные факты

• До 80 % пациентов отмечают ухудшение состояния кожи в зимние месяцы.

• Салициловая кислота была одним из первых компонентов, применённых в терапии псориаза.

• Ежедневное увлажнение снижает риск обострений на 30 %.