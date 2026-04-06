В Псковской области специалисты МЧС России успешно обезвредили три авиационные бомбы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Об этом утром 6 апреля 2026 года сообщили в региональном представительстве спасательного ведомства. Опасную находку ликвидировали на месте обнаружения, так как транспортировка боеприпасов с нестабильными взрывателями могла привести к неконтролируемой детонации. Операцию провели профессионалы из состава Невского спасательного центра, базирующегося в Санкт-Петербурге.

Обнаружение и оперативная реакция

Информация о нахождении взрывоопасных предметов поступила в оперативные службы после того, как были осмотрены подозрительные объекты. Территория, где лежали снаряды, была немедленно взята под охрану для исключения доступа посторонних лиц. Само нахождение в земле боеприпасов, пролежавших более восьмидесяти лет, представляет серьезный риск, так как коррозия металла и химическое старение взрывчатого вещества делают их крайне чувствительными даже к незначительным внешним воздействиям.

Для выполнения работ по разминированию на место выехала профильная группа экспертов из Невского спасательного центра. Сотрудники этого подразделения обладают необходимым оборудованием для диагностики состояния взрывателей старых образцов. Пиротехники провели идентификацию боеприпасов и оценили радиус возможного поражения в случае нештатной ситуации.

Специалисты подчеркнули, что ликвидация наследия войны является важным аспектом обеспечения безопасности жителей региона. Работы в подобных условиях требуют предельной концентрации и строгого соблюдения регламентов, которые учитывают состояние металла, долгое время находившегося в агрессивной почвенной среде.

Процесс ликвидации угрозы

После проведения детального осмотра было принято решение о проведении уничтожения бомб непосредственно в месте их обнаружения. Перемещение таких находок на полигон эксперты сочли нецелесообразным из-за высокого уровня риска при подъеме и транспортировке. Контролируемый подрыв позволил полностью нейтрализовать детонаторы и заряд взрывчатого вещества в безопасном для окружающей инфраструктуры режиме.

"Работы по обезвреживанию снарядов периода Великой Отечественной войны всегда требуют от региональных служб максимальной координации. Важно не только оперативно оцепить зону, но и грамотно провести техническую оценку состояния боеприпаса для принятия решения о методе утилизации. Успех таких операций напрямую зависит от опыта саперов, ведь каждый подобный случай имеет свои уникальные особенности, связанные с типом грунта и степенью износа корпуса снаряда. Мы всегда призываем граждан проявлять исключительную осторожность и доверять работу профессионалам, не пытаясь самостоятельно исследовать подобные предметы". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Мероприятие по уничтожению прошло без инцидентов, обеспечив полную нейтрализацию угрозы для местного населения. Использование специализированного оборудования позволило погасить основную энергию взрыва, минимизировав воздействие на окружающую местность. В ведомстве отметили, что после проведения серии взрывных работ специалистами был проведен контрольный осмотр прилегающей территории.

Правила безопасности при находках

Представители экстренных служб напомнили гражданам о правильном алгоритме действий при случайном обнаружении подозрительных металлических предметов в лесах или полях. Первое и главное правило — категорически запрещено касаться находок, пытаться их перенести, разбирать или даже просто перемещать. Любая попытка механического воздействия может спровоцировать разрушение корпуса и срабатывание заряда, что в полевых условиях зачастую заканчивается трагически.

В случае обнаружения объекта, напоминающего авиационную бомбу, гранату или снаряд, необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и предупредить об угрозе окружающих людей. Требуется обозначить место находки подручными средствами, чтобы его было легче найти группе разминирования, при этом не создавая дополнительных опасностей для прохожих. После этого следует незамедлительно связаться с правоохранительными органами по номерам "102" или "112".

Оперативная информация от жителей региона значительно облегчает работу пиротехнических подразделений и помогает предотвращать несчастные случаи на территориях, где велись ожесточенные боевые действия. Профессионалы МЧС подчеркивают, что даже если предмет выглядит сильно ржавым и безобидным, он остается полноценным средством поражения, сохраняющим свою убойную силу на протяжении десятилетий.